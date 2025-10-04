Perú

Kira Alcarraz se burla de agresión a periodista en un video en redes sociales: “Tocan a una, tocan a todas...Sino, lo estampamos”

La representante de Podemos Perú reaccionó de forma agresiva cuando una periodista le preguntó por contrataciones a personas cercanas a su hijo en su despacho

Mariana Quilca Catacora

Por Mariana Quilca Catacora

Kira Alcarraz se burla de agresión a periodista: "Lo estampamos”

La congresista de Podemos Perú, Kira Alcarraz, se burló de la amenaza que hizo contra una periodista de Willax, quien le había preguntado por la contratación de la enamorada de su hijo en su despacho.

A través de un video difundido en su cuenta de Instagram, la parlamentaria aparece acompañada de un grupo de mujeres arengando la conocida frase contra la violencia de género: “Si tocan a una, tocan a todas.”

Al final del video, la congresista y sus acompañantes terminan la grabación haciendo alusión a la amenaza que horas antes profirió contra la periodista, cuando dijo que la iba a “estampar contra la pared”.“Y si no... lo estampamos”, dicen entre risas.

Kira Alcarraz se burla de
Kira Alcarraz se burla de amenaza a periodista. Video: captura IG Kira Alcarraz

Con este video, Alcarraz Agüero enciende la polémica en torno al violento incidente que protagonizó con la reportera. Pero también intenta minimizar las presuntas irregularidades que habrían ocurrido al interior de su despacho.

Las contrataciones de personas cercanas al entorno de su hijo podrían generar investigaciones penales en su contra, pues, además de haber propuesto directamente a Diana Alani de la Cruz Flores, pareja de Yarcino Yorch Villegas Alcarraz, para ocupar el cargo de coordinadora de su oficina parlamentaria, la congresista reconoció que antes ya había trabajado con otro amigo del colegio de su hijo.

Alcarraz confirmó haber propuesto directamente
Alcarraz confirmó haber propuesto directamente a Diana Alani de la Cruz Flores, enamorada de su hijo Yarcino Yorch Villegas Alcarraz. Foto: captura Willax

Hasta el momento, Podemos Perú, bancada a la que pertenece Alcarraz Agüero, no ha emitido ningún pronunciamiento sobre la reacción de su congresista ni sobre la contratación de su nuera en el despacho.

Por otra parte, la parlamentaria brindó declaraciones al periodista de PBO, Enrique Montenegro, en las que no solo justificó la agresión, sino que aseguró que no se iba a rectificar e intentó minimizar la contratación de su nuera.“Mi hijo se habla con todos”, exclamó.

Congresista Kira Alcarraz amenaza a periodista por contratar a la novia de su hijo | Willax TV

¿Qué sanciones podría enfrentar Kira Alcarraz?

La congresista de Podemos Perú, Kira Alcarraz, afronta una nueva controversia luego de revelarse que habría favorecido con puestos laborales en el Congreso a personas del entorno cercano de su hijo. La parlamentaria no solo reconoció haber contratado a Diana Alani de la Cruz Flores, pareja sentimental de su hijo, como coordinadora de su despacho, sino que también admitió haber incorporado previamente a un amigo suyo del colegio.

Estas designaciones han generado cuestionamientos públicos, ya que podrían evidenciar un patrón de favorecimiento indebido que podría derivar en sanciones penales. La especialista en contrataciones del Estado, Mónica Yaya, advirtió que los hechos podrían configurar delitos contemplados en el Código Penal.

Kira Alcarraz amenaza a periodista y podría enfrentar delitos por contratar a la novia de su hijo
“Pareciera que todo gira alrededor de su hijo. El amigo de su hijo, la enamorada de su hijo. Tal vez el próximo sea el suegro del hijo. Entonces, los peruanos estamos supeditados a los intereses del hijo de la congresista y eso es un delito”, sostuvo en diálogo con Willax.

Según explicó Yaya, Alcarraz podría ser investigada por tráfico de influencias y negociación incompatible, ambos delitos sancionados con penas de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Además, indicó que las responsabilidades no solo alcanzarían a la legisladora, sino también al personal de la Oficina de Recursos Humanos del Congreso, que habría permitido los contratos sin advertir los evidentes vínculos familiares.

Polémica en el Congreso por
Polémica en el Congreso por presuntas contrataciones irregulares en el despacho de Kira Alcarraz. Foto: captura Willax

“El hecho que la congresista haya puesto interés en la contratación de la señorita podría, no solo revelarnos que ha cometido el delito de tráfico de influencias ante la persona que autorizó la contratación. Podría también haber cometido el delito de negociación incompatible con el cargo o aprovechamiento indebido”, agregó.

Paralelamente, Alcarraz enfrenta otro frente en la Comisión de Ética del Congreso, que podría abrir una investigación no solo por las presuntas contrataciones irregulares, sino también por el polémico episodio en el que amenazó a una periodista de Willax.

