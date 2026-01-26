Congresista Kira Alcarraz vuelve a ser intervenida por la PNP y su conductor queda detenido tras dosaje etílico positivo

La parlamentaria se resistió a una intervención vehicular, discutió con los efectivos y realizó gestos obscenos, según informó el dominical Punto Final. Infobae Perú / Captura TV - Latina.

La congresista Kira Alcarraz volvió a verse envuelta en un nuevo episodio que ha generado cuestionamientos públicos y políticos, luego de protagonizar un incidente con la Policía Nacional del Perú (PNP) durante un operativo de control vehicular en el distrito de San Borja, en Lima.

Los hechos, difundidos por el dominical ‘Punto Final’, ocurrieron alrededor de la 1:30 de la madrugada de este domingo 25 de enero, en plena avenida Aviación, una de las principales arterias de la capital.

De acuerdo con el reportaje, el operativo policial tenía como objetivo fiscalizar a los vehículos que circulaban con lunas polarizadas, una infracción comúnmente asociada a faltas administrativas y, en algunos casos, a otros delitos. Fue en ese contexto que la camioneta en la que se desplazaba la parlamentaria fue intervenida por los agentes del orden, lo que dio inicio a una tensa situación que rápidamente escaló.

Cuestionó intervención

Según se observa en las imágenes difundidas por el programa periodístico, la congresista cuestionó desde el inicio la intervención policial y se mostró reacia a colaborar con el procedimiento. Un agente que participó en el operativo relató lo ocurrido señalando: “La congresista Kira Alcarraz cuestiona la intervención, no quiere que le pidan la llave”, evidenciando la negativa de la parlamentaria a acatar una de las disposiciones básicas del control vehicular.

En medio del intercambio verbal, la legisladora elevó el tono de voz y dirigió expresiones de reproche hacia los efectivos. En uno de los momentos más tensos del incidente, se le escucha decir: “¿Estoy arrancando el carro? ¿Las llaves? A ti no te voy a dar la llave. El malcriado es usted. ¿Que ya empezaste a grabar? Pa’ eso sí son buenos”. Estas declaraciones, captadas en video, se difundieron ampliamente y provocaron una ola de reacciones en redes sociales.

Ante la actitud de la congresista, el efectivo a cargo del operativo intentó mantener la calma y responder dentro del marco del procedimiento policial. “Nadie le está faltando el respeto. Le estoy diciendo que el vehículo está intervenido”, se le escucha decir, mientras intentaba continuar con la fiscalización. Sin embargo, lejos de apaciguarse, la situación se tornó aún más incómoda cuando Alcarraz realizó gestos obscenos con la mano al notar que estaba siendo grabada por los agentes.

Kira Alcarraz fue trasladada a la comisaría de San Borja

El incidente no terminó en la vía pública. Tras la intervención, Kira Alcarraz fue trasladada a la comisaría de San Borja, donde se le informó que su acompañante y conductor del vehículo, identificado como Jhon Daniel Arroyo López, de 29 años, iba a quedar detenido por disposición de la Fiscalía, luego de que el dosaje etílico al que fue sometido arrojara resultado positivo.

En la dependencia policial, también se le comunicó a la parlamentaria que la falta cometida por el conductor conlleva una multa de S/ 2.750, de acuerdo con el reglamento de tránsito vigente. Durante su permanencia en la comisaría, la legisladora continuó mostrando una actitud confrontacional y volvió a calificar de “malcriado” al efectivo que le solicitó la entrega de la llave del vehículo.

Policias que interrvinieron a Kira Alcarraz son investigados por abuso de poder

El reportaje de ‘Punto Final’ añadió un elemento adicional que ha generado controversia. Según el dominical, los policías que intervinieron a Kira Alcarraz estarían siendo investigados por la Inspectoría de la Policía Nacional por un presunto abuso de autoridad durante el procedimiento.

Este nuevo episodio no es un hecho aislado en la trayectoria reciente de la legisladora. Kira Alcarraz afronta actualmente una indagación en la Comisión de Ética del Congreso, luego de haber sido denunciada por agredir a un fiscalizador del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en una intervención anterior.

