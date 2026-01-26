Perú

Congresista Kira Alcarraz vuelve a ser intervenida por la PNP y su conductor queda detenido tras dosaje etílico positivo

La parlamentaria se resistió a una intervención vehicular, discutió con los efectivos y realizó gestos obscenos, según informó el dominical Punto Final

Guardar
La parlamentaria se resistió a una intervención vehicular, discutió con los efectivos y realizó gestos obscenos, según informó el dominical Punto Final. Infobae Perú / Captura TV - Latina.

La congresista Kira Alcarraz volvió a verse envuelta en un nuevo episodio que ha generado cuestionamientos públicos y políticos, luego de protagonizar un incidente con la Policía Nacional del Perú (PNP) durante un operativo de control vehicular en el distrito de San Borja, en Lima.

Los hechos, difundidos por el dominical ‘Punto Final’, ocurrieron alrededor de la 1:30 de la madrugada de este domingo 25 de enero, en plena avenida Aviación, una de las principales arterias de la capital.

De acuerdo con el reportaje, el operativo policial tenía como objetivo fiscalizar a los vehículos que circulaban con lunas polarizadas, una infracción comúnmente asociada a faltas administrativas y, en algunos casos, a otros delitos. Fue en ese contexto que la camioneta en la que se desplazaba la parlamentaria fue intervenida por los agentes del orden, lo que dio inicio a una tensa situación que rápidamente escaló.

Kira Alcarraz es intervenida por
Kira Alcarraz es intervenida por la PNP y su conductor queda detenido tras dosaje etílico positivo. Infobae Perú / Captura TV - Latina.

Cuestionó intervención

Según se observa en las imágenes difundidas por el programa periodístico, la congresista cuestionó desde el inicio la intervención policial y se mostró reacia a colaborar con el procedimiento. Un agente que participó en el operativo relató lo ocurrido señalando: “La congresista Kira Alcarraz cuestiona la intervención, no quiere que le pidan la llave”, evidenciando la negativa de la parlamentaria a acatar una de las disposiciones básicas del control vehicular.

En medio del intercambio verbal, la legisladora elevó el tono de voz y dirigió expresiones de reproche hacia los efectivos. En uno de los momentos más tensos del incidente, se le escucha decir: “¿Estoy arrancando el carro? ¿Las llaves? A ti no te voy a dar la llave. El malcriado es usted. ¿Que ya empezaste a grabar? Pa’ eso sí son buenos”. Estas declaraciones, captadas en video, se difundieron ampliamente y provocaron una ola de reacciones en redes sociales.

Ante la actitud de la congresista, el efectivo a cargo del operativo intentó mantener la calma y responder dentro del marco del procedimiento policial. “Nadie le está faltando el respeto. Le estoy diciendo que el vehículo está intervenido”, se le escucha decir, mientras intentaba continuar con la fiscalización. Sin embargo, lejos de apaciguarse, la situación se tornó aún más incómoda cuando Alcarraz realizó gestos obscenos con la mano al notar que estaba siendo grabada por los agentes.

Kira Alcarraz es intervenida por
Kira Alcarraz es intervenida por la PNP y su conductor queda detenido tras dosaje etílico positivo. Infobae Perú / Captura TV - Latina.

Kira Alcarraz fue trasladada a la comisaría de San Borja

El incidente no terminó en la vía pública. Tras la intervención, Kira Alcarraz fue trasladada a la comisaría de San Borja, donde se le informó que su acompañante y conductor del vehículo, identificado como Jhon Daniel Arroyo López, de 29 años, iba a quedar detenido por disposición de la Fiscalía, luego de que el dosaje etílico al que fue sometido arrojara resultado positivo.

En la dependencia policial, también se le comunicó a la parlamentaria que la falta cometida por el conductor conlleva una multa de S/ 2.750, de acuerdo con el reglamento de tránsito vigente. Durante su permanencia en la comisaría, la legisladora continuó mostrando una actitud confrontacional y volvió a calificar de “malcriado” al efectivo que le solicitó la entrega de la llave del vehículo.

Kira Alcarraz es intervenida por
Kira Alcarraz es intervenida por la PNP y su conductor queda detenido tras dosaje etílico positivo. Infobae Perú / Captura TV - Latina.

Policias que interrvinieron a Kira Alcarraz son investigados por abuso de poder

El reportaje de ‘Punto Final’ añadió un elemento adicional que ha generado controversia. Según el dominical, los policías que intervinieron a Kira Alcarraz estarían siendo investigados por la Inspectoría de la Policía Nacional por un presunto abuso de autoridad durante el procedimiento.

Este nuevo episodio no es un hecho aislado en la trayectoria reciente de la legisladora. Kira Alcarraz afronta actualmente una indagación en la Comisión de Ética del Congreso, luego de haber sido denunciada por agredir a un fiscalizador del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en una intervención anterior.

Kira Alcarraz es intervenida por
Kira Alcarraz es intervenida por la PNP y su conductor queda detenido tras dosaje etílico positivo. Infobae Perú / Captura TV - Latina.

Temas Relacionados

Kira AlcarrazPolicía Nacional del PerúPNPperu-noticias

Más Noticias

Resultados de la Tinka de este 25 de enero: todos los números ganadores del último sorteo

Como cada domingo, se informan los números ganadores del sorteo millonario de la Tinka. Estos son los ganadores del sorteo 1267

Resultados de la Tinka de

Resultados del Gana Diario de este 25 de enero: todos los números ganadores del último sorteo

Como cada domingo, La Tinka comparte los números ganadores del sorteo millonario del Gana Diario. Estos son los resultados del sorteo 4472

Resultados del Gana Diario de

Elecciones 2026: estos son los candidatos presidenciales con mayor intención de voto, según Datum

El estudio nacional evidencia una fuerte desconfianza hacia la clase política y un mensaje claro contra candidatos vinculados a actividades ilícitas. Sondeo difundido revela que 25,9 % votaría en blanco o viciado y 65 % prefiere un outsider

Elecciones 2026: estos son los

Revelan que juez otorgó 11 cautelares que permitieron a empresas chinas obtener contratos por más de S/2.000 millones

Según Panorama, el juez Lenin Montoro Rodríguez dictó medidas cautelares que permitieron a empresas chinas acceder a contratos de obras públicas por más de 200 millones de soles, pese a antecedentes de abandono e inhabilitaciones

Revelan que juez otorgó 11

Funcionarios del entorno más cercano de Dina Boluarte continúan en cargos clave durante la administración de José Jerí

Un informe de Cuarto Poder revela que altos funcionarios vinculados al entorno más cercano de la exmandataria continúan en posiciones estratégicas del Estado bajo la gestión del presidente interino

Funcionarios del entorno más cercano
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Funcionarios del entorno más cercano

Funcionarios del entorno más cercano de Dina Boluarte continúan en cargos clave durante la administración de José Jerí

Empresa ligada a Zhihua Yang logró su primer contrato con el gobierno de José Jerí

José Jerí impulsó ley que permitió a sus exjefes y aliados manejar los fondos de las cajas municipales

Empresario chino pidió beneficio del Gobierno para su hidroeléctrica tres días antes de reunirse en secreto con José Jerí

José Jerí sobre las cárceles: “No creo que deberíamos invertir porque es dar mejores condiciones a los desgraciados”

ENTRETENIMIENTO

Jaime Bayly conmueve con la

Jaime Bayly conmueve con la confesión sobre el amor imposible que lo marcó para siempre: “fue el amor de mi vida”

Salandela, Miranda y Michelle dejan Zaca TV y “Somos lo que somos” entra en pausa obligada: “las vamos a extrañar”

Samahara Lobatón reaparece en TikTok con nueva cuenta y mensaje sobre maternidad: “maternar es muy difícil”

Las películas más populares de Netflix Perú que no podrás dejar de ver

Alejandro Aramburú y Juana Burga dejaron en alto el nombre del Perú en la Semana de la Moda de París

DEPORTES

Christian Cueva apuntó contra Renato

Christian Cueva apuntó contra Renato Tapia tras indirecta por jugar en Juan Pablo II: “Le falta el respeto a los compañeros”

Resultados de la fecha 3 de la Liga Peruana de vóley, fase 2: triunfos clave y Universitario se afianza en la punta

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley, fecha 3: Universitario marca el paso y la lucha por el podio se intensifica

Melgar vs Macará 2-1: goles y resumen del triunfo del equipo arequipeño en la ‘Tarde Rojinegra’

Universitario vs Rebaza Acosta 3-1: resumen del triunfo de las ‘pumas’ por la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26