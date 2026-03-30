Perú

Cinco días sin rastro de pescador peruano en Chile: naufragio dejó dos compatriotas muertos y uno sigue desaparecido en Coquimbo

El accidente ocurrió el 24 de marzo en altamar. La familia pide apoyo de la Cancillería peruana para continuar con buzos especializados

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Un pescador peruano, Alexander Taboada, permanece desaparecido tras un naufragio ocurrido el 24 de marzo en aguas chilenas. Composición: Infobae
Un pescador peruano, Alexander Taboada, permanece desaparecido tras un naufragio ocurrido el 24 de marzo en aguas chilenas. Composición: Infobae

La desaparición de un pescador peruano en aguas chilenas mantiene en curso gestiones urgentes de su familia, que busca evitar el cierre de las labores de búsqueda. El accidente ocurrió el 24 de marzo, cuando una embarcación con tres tripulantes sufrió una volcadura en altamar. Dos de ellos fueron encontrados sin vida en los días posteriores, mientras que uno continúa desaparecido.

Se trata de Alexander Taboada Cirlufu, pescador artesanal de Piura, quien había viajado a Chile por trabajo temporal. A más de cinco días del hecho, no se reportan avances en su localización. La situación genera preocupación entre sus familiares, que piden mayor intervención de las autoridades peruanas para continuar con las operaciones.

El caso se desarrolla en la zona de Guanaqueros, en la región de Coquimbo, donde equipos de la Armada chilena ejecutaron las primeras tareas de búsqueda. Sin embargo, estas acciones tendrían un plazo limitado, lo que motivó el llamado público de la familia para ampliar los esfuerzos con recursos adicionales.

Accidente en altamar y condiciones adversas

Alexander Taboada, pescador de Piura, desapareció tras un naufragio en Coquimbo. Dos tripulantes fueron hallados sin vida y la búsqueda podría finalizar. Facebook: Piura Noticias 360

El naufragio ocurrió cuando la embarcación regresaba de una jornada de pesca. De acuerdo con el testimonio del hermano del desaparecido, las condiciones climáticas influyeron en el accidente.

“El día 24, regresando de sus labores de pesca, sufrió un accidente en altamar”, declaró César Cirlufu. Según explicó, “por fuertes vientos anómalos se volcó la nave con sus tres ocupantes”.

Tras el incidente, las labores de rescate permitieron ubicar a dos de los pescadores. Uno fue hallado el mismo día. “El primer día encontraron a un compañero amarrado a la embarcación porque le dio tiempo a sujetarse”, señaló. El segundo cuerpo apareció días después en la costa. “El día jueves encontraron al segundo compañero varado en la playa de Guanaqueros”, agregó.

Hasta el momento, no existen reportes sobre el paradero de Alexander Taboada.

Operativos de búsqueda y posible suspensión

Las tareas de búsqueda se realizaron con participación de la Armada chilena y apoyo puntual de buzos. A pesar de estos esfuerzos, no se obtuvieron resultados favorables.

“Gracias a los militares chilenos, la Armada chilena, que nos ha apoyado”, indicó el familiar. Sin embargo, advirtió que “el día de hoy ya la búsqueda culmina”.

Este escenario genera preocupación en la familia, que considera necesario extender las operaciones. La falta de resultados en los primeros días incrementa la urgencia de contar con más recursos especializados.

Ante la posibilidad de que finalicen las labores en Chile, la familia dirige su pedido a las autoridades peruanas. La solicitud incluye el envío de personal especializado que permita continuar la búsqueda en el mar.

“Rogamos a la Cancillería peruana que nos apoye en la búsqueda de mi hermano con buzos profesionales”, expresó César Cirlufu. También precisó que las intervenciones deben centrarse en la zona donde ocurrió el accidente.

El objetivo consiste en ubicar al pescador y, en caso de hallazgo, trasladarlo a Perú. “Para poder encontrarlo y repatriarlo a su país de origen y darle una despedida digna”, afirmó.

Coordinación con autoridades y gestiones en Perú

El accidente ocurrió el 24 de marzo en altamar. La familia pide apoyo de la Cancillería peruana para continuar con buzos especializados. Autoridades Chilenas

Familiares del pescador viajaron a Chile para seguir de cerca las operaciones. Desde ese país mantienen comunicación con autoridades locales, aunque señalan que no existe contacto con representantes peruanos.

“Solamente con las autoridades chilenas”, indicó el hermano del desaparecido sobre las coordinaciones actuales. Además, informó que esperan una respuesta oficial en las próximas horas. “Le dijeron que me iban a dar una respuesta hoy día lunes 30”, señaló.

En paralelo, la familia gestiona apoyo en Perú. César Cirlufu anunció que acudirá al Ministerio de Relaciones Exteriores para solicitar intervención directa. “Hoy día me voy a acercar al Ministerio de Relaciones Exteriores para que me den una respuesta sobre el apoyo de búsqueda”, indicó.

El tiempo transcurrido sin avances genera mayor preocupación en el entorno familiar. Más de cinco días después del accidente, no se encontraron indicios que permitan ubicar al pescador desaparecido.

La familia también menciona la falta de objetos personales o señales que orienten nuevas acciones de búsqueda. Esta situación complica el trabajo en la zona.

Mientras tanto, en Piura, la madre del pescador sigue atenta a la información que llega desde Chile. Con 67 años, permanece a la espera de noticias sobre su hijo, en medio de la incertidumbre que rodea el caso.

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