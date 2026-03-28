Perú y Honduras restablecen plenamente sus relaciones diplomáticas tras más de dos años de distanciamiento político

La Cancillería peruana destaca la importancia de reabrir canales de cooperación en seguridad y desarrollo bilateral con Honduras. (Foto: Cortesía)

El restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Perú y Honduras, anunciado oficialmente este viernes por la Cancillería peruana, pone fin a más de un año de enfriamiento bilateral y abre una etapa en la que ambos gobiernos buscan, además de la reposición mutua de embajadores, consolidar mecanismos de cooperación en seguridad y desarrollo.

De acuerdo con la Cancillería peruana, este paso permitirá “profundizar la agenda bilateral” y dar respuestas conjuntas a problemas compartidos, como la delincuencia organizada transnacional.

Entre los factores de fondo, la recuperación del canal diplomático responde a una nueva coyuntura política interna en Perú. A finales del año pasado, el Congreso destituyó a Dina Boluarte y designó en primer término al congresista José Jerí, quien tuvo una gestión breve, y a partir de febrero pasado el país está presidido por José María Balcázar.

Estas modificaciones en la cúpula gubernamental facilitaron el clima para la normalización del vínculo con gobiernos de la región que habían mostrado reservas hacia la anterior administración.

El distanciamiento bilateral se originó a comienzos de 2023, cuando el gobierno peruano resolvió retirar a su embajador en Tegucigalpa. La medida fue una respuesta a la postura de la presidenta hondureña Xiomara Castro, quien desconoció la legitimidad de Dina Boluarte y pidió la liberación del expresidente Pedro Castillo, destituido tras intentar disolver el Congreso, hecho que fue caracterizado por una parte de la comunidad internacional como un intento fallido de golpe de Estado.

Ambos países priorizan cooperación en comercio, inversión, educación y lucha contra la delincuencia organizada transnacional en América Latina. (Foto: Redes Sociales)

La administración peruana acusó a Honduras de incurrir en una “inaceptable injerencia” y, en consecuencia, aplicó el retiro de su representante diplomático, sumiendo la relación en un período de tensión y virtual congelamiento.

La reanudación se enmarca en el escenario de la décima Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), realizada el 21 de marzo en Colombia, donde delegaciones de ambos países sostuvieron un encuentro bilateral.

En esa ocasión, las delegaciones informaron la intención de superar diferencias y avanzar hacia una agenda común, lo que más tarde se tradujo en la emisión de beneplácitos recíprocos para la designación de nuevos embajadores y la formalización del reinicio pleno de relaciones.

Este paso implica no solo el regreso de los representantes diplomáticos de Perú y Honduras, sino la reactivación de canales institucionales en materias política, económica y social.

Las autoridades de ambos países remarcan la importancia de priorizar la cooperación en áreas como el comercio, la inversión, la educación y el desarrollo sostenible, así como en la lucha contra el crimen transnacional, un fenómeno con impacto creciente sobre América Latina. Según el comunicado, “la reactivación de los canales diplomáticos permitirá abordar desafíos comunes en la región y desplegar iniciativas conjuntas para el desarrollo”.

La normalización diplomática surge tras los cambios en la presidencia de Perú y la designación de José María Balcázar como jefe de Estado. (Foto: Cortesía)

La decisión de ambas cancillerías de restablecer relaciones y designar nuevos embajadores incluye el compromiso de dar atención consular a ciudadanos de ambos países y fortalecer los lazos culturales y sociales, en línea con las exigencias de la diplomacia contemporánea.

Analistas coinciden en que el restablecimiento de embajadores y la recuperación de la agenda bilateral representan una señal de capacidad de superación de tensiones diplomáticas en la región, con potencial para incidir positivamente en procesos de integración frente a desafíos como seguridad, migración y cambio climático.

De este modo, la reanudación formal de relaciones entre Perú y Honduras inaugura una etapa en la que el diálogo diplomático y la cooperación vuelven a ser los canales preferentes para abordar temas de interés común y ofrecer respuestas coordinadas a los retos de América Latina