Perú

Fallece Lucho González: guitarrista peruano que unió a Perú con América Latina es recordado por Fito Páez, Alejandro Lerner y Diego, Torres

El legendario músico dejó huella en la música latinoamericana, inspirando a colegas y generaciones. Figuras internacionales le dedicaron palabras llenas de cariño y reconocimiento a su legado invaluable

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Lucho González
La música peruana y latinoamericana lamenta la muerte de Lucho González, leyenda de la guitarra y referente de la fusión musical.

La música peruana y latinoamericana está de luto. El sábado 28 de marzo se confirmó el fallecimiento de Lucho González, maestro de la guitarra criolla y referente ineludible de la fusión musical en el continente. Tenía 79 años y una trayectoria que lo llevó de los escenarios criollos peruanos a las salas más prestigiosas de Argentina y el mundo. La noticia fue dada a conocer por su círculo cercano y confirmada por colegas y comunicadores, generando una inmediata ola de mensajes, homenajes y reconocimiento a su legado.

El legado del célebre guitarrista y arreglador peruano fue forjado junto a Chabuca Granda, Mercedes Sosa y Fito Páez, y es recordado con conmovedores homenajes de artistas y colegas en toda la región. Fito Páez, Alejandro Lerner y Diego Torres encabezan las despedidas a una figura clave de la guitarra latinoamericana.

Aunque no se ha informado públicamente la causa específica de su muerte, se sabe que González venía atravesando problemas de salud en los últimos años. Su partida deja un vacío difícil de llenar para la música peruana, donde se le reconoce como uno de los guitarristas más influyentes y un verdadero “puente” entre el folclore de Perú y el resto de América Latina.

Mabela Martínez, conductora de ‘Sonidos del Mundo’, lo despidió con un mensaje que resume el sentir de la comunidad artística: “Ha partido ‘Lucho’. Su guitarra marcó varias generaciones; anduvo al lado de Chabuca y de tantos en busca de un nuevo sonido. Atrevido e innovador, pero siempre peruano. Todo guitarrista siempre recurrirá a su discografía y colaboraciones”.

Publicación de Fito Páez
Lucho González, colaborador clave de Chabuca Granda, Mercedes Sosa y Fito Páez, deja un legado insustituible en la música criolla.

El escritor Gonzalo Figueroa también confirmó su fallecimiento y lo describió como “un enorme guitarrista, integrante del trío Vitale-Baraj-González”.

¿Quién era Lucho González? De Chabuca Granda a la guitarra universal

Nacido en Lima en 1946, Luis Alejandro González Cárpena creció rodeado de música. Hijo del cantante Javier González, de Los Trovadores del Perú, desde niño estuvo cerca de la guitarra y la tradición criolla. Aunque inició estudios de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú, pronto abandonó los libros para dedicarse por completo a la música—a una pasión que marcaría el resto de su vida.

La gran oportunidad llegó cuando se convirtió en guitarrista de Chabuca Granda, una de las voces más importantes de la música peruana. Durante más de 15 años la acompañó en giras y grabaciones, ayudando a consolidar un sonido que trascendió fronteras y llevando la música criolla a escenarios internacionales. Esa etapa lo catapultó como referente absoluto de la guitarra criolla y como un innovador que supo conjugar la tradición con nuevas búsquedas sonoras.

En la década del 80, González se trasladó a Argentina y comenzó una nueva etapa en su vida profesional. Su guitarra acompañó a figuras como Mercedes Sosa, Eva Ayllón, Pedro Aznar, Tania Libertad y, especialmente, Fito Páez, con quien tejió una relación artística y personal que duraría décadas. A nivel internacional, participó en proyectos históricos como el trío Vitale-Baraj-González y Nebbia-Baraj-González, así como en festivales y grabaciones en toda América Latina.

Publicación de Alejandro Lerner en Instagram
El reconocido guitarrista peruano Lucho González, quien unió musicalmente a Perú con América Latina, es recordado por grandes artistas, como Alejandro Lernes, tras su fallecimiento.

González no solo fue un intérprete y arreglador excepcional, sino también un docente y mentor que dejó huella en varias generaciones de músicos. Su sistema de enseñanza “siembra musical” y sus capacitaciones en armonía estructural para el INAMU dejaron una marca en instituciones como la Universidad de Villa María y conservatorios de la región.

A lo largo de su carrera, Lucho González fusionó elementos del folclore peruano, argentino y brasileño, logrando un estilo propio y profundamente emotivo. Grabó discos clave como “Esta parte del camino” y “Chabuca de cámara”, y colaboró con artistas de distintos países y estilos, dejando un legado que trasciende géneros y fronteras.

El adiós de Fito Páez, Lerner, Diego Torres y la comunidad artística

La noticia de la muerte de Lucho González conmovió a la escena musical de todo el continente. Uno de los primeros en pronunciarse fue Fito Páez, quien le dedicó un extenso y sentido mensaje en Instagram: “Lucho González fue uno de los amores de mi vida. Una persona entrañable, artista apasionado y maestro del bien dotado con el don de la música. Fue uno de mis referentes totales y un faro de luz dentro de la música peruana. Hijo pródigo de Chabuca Granda y gran conocedor de todas las materias musicales. La curiosidad lo desbordaba. Tuve la suerte de verlo en acción. De tocar con él y verlo inventar los riffs ininteligibles de ‘Detrás del muro de los lamentos’ y ‘Tu sonrisa inolvidable’. Lleno de amor, conocedor de los arrabales del mundo y las esferas celestes. Te voy a extrañar mucho, Lucho de mi alma”.

El homenaje se replicó en las palabras de Lito Vitale, compañero de ruta en el legendario trío Vitale-Baraj-González: “Gracias Lucho por todo lo que nos enseñaste, por todo lo que nos reímos y por tu música que seguirá viva por siempre”. Diego Torres también expresó su pesar: “Se fue el gran Lucho González y con él tantos viajes y giras que compartimos. ¡Gracias Lucho por todo!”.

Publicación de Lito Vitale
El reconocido músico Lito Vitale comparte un emotivo mensaje de despedida en redes sociales junto a una imagen con el legendario guitarrista peruano Lucho González.

Patricia Sosa recordó: “Qué tristeza tan grande. Todo mi amor a tu memoria. Qué lindo grabamos con Lito y Ariel. Me enseñaste a bailar el vals peruano. Que Jesús te reciba en sus brazos”.

Alejandro Lerner sumó: “Se nos fue el Maestro Lucho González, un amigazo de lo más talentoso que hemos tenido. Peruano y con corazón argentino, compusimos canciones bellísimas. Te lloramos y te vamos a extrañar siempre. Por tu música, por tu ángel, un groso como pocos. Y como dice otro maestro, Luis Salinas, cuando tocas siempre tenés razón. Te amamos. Mis respetos a la familia y amigos”.

El tributo colectivo incluyó a figuras como Pedro Aznar, quien compartió la canción “María Lando”, grabada junto a Mercedes Sosa y González, y a Julia Zenko, que evocó su imagen con una foto en blanco y negro y un “Buen viaje querido Lucho González. Que descanses en paz”.

Lucho González deja un legado que trasciende la guitarra y la música. Su arte y su memoria perdurarán en cada acorde, en cada alumno y en cada escenario que lo vio brillar.

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