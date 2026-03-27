Perú

Oleaje anómalo obliga a cerrar temporalmente la Costa Verde en el Callao en sentido norte a sur

Autoridades iniciarán trabajos de limpieza y evaluación de daños antes de reabrir la vía al público

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La Municipalidad Provincial del Callao anuncia el cierre temporal de la Vía Expresa Costa Verde, en el tramo de norte a sur, como medida preventiva ante el oleaje anómalo que se registra en el litoral chalaco. | Canal N

El Municipalidad Provincial del Callao dispuso el cierre temporal de la vía expresa Costa Verde en el tramo de norte a sur, como medida preventiva ante el oleaje anómalo registrado en el litoral chalaco. La decisión fue comunicada a la ciudadanía con el objetivo de evitar riesgos para conductores y peatones que transitan por esta importante vía costera.

De acuerdo con la autoridad edil, la restricción responde a las condiciones adversas del mar, que han provocado el arrastre de agua, arena y otros materiales hacia la pista. En ese contexto, se busca salvaguardar la integridad de las personas mientras se evalúa el impacto del fenómeno y se adoptan acciones inmediatas.

Cierran vía de la Costa Verde en el Callao ante condiciones del mar. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
Cierran vía de la Costa Verde en el Callao ante condiciones del mar. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Alcance de la restricción vehicular

La medida aplica exclusivamente en el tramo correspondiente al Callao, por lo que otros sectores de la Costa Verde continúan operando con normalidad. En ese sentido, el tránsito vehicular se mantiene habilitado en rutas como las que conectan distritos de Lima, entre ellos San Miguel y Chorrillos, sin mayores inconvenientes.

Las autoridades precisaron que el cierre en el sentido norte a sur responde a la necesidad de intervenir de manera focalizada en la zona afectada. Asimismo, se exhortó a los conductores a tomar precauciones, respetar las señales de tránsito y optar por rutas alternas mientras se mantenga la restricción.

Restringen tránsito en la Costa Verde del Callao por fuerte oleaje. (Foto:FB/@Municipalidad del Callao)
Restringen tránsito en la Costa Verde del Callao por fuerte oleaje. (Foto:FB/@Municipalidad del Callao)

Trabajos y condiciones para la reapertura

Como parte de las acciones posteriores al cierre, se ejecutarán labores de evaluación de daños en la infraestructura, así como trabajos de limpieza y retiro de material arrastrado por el mar. Estas tareas buscan restablecer las condiciones adecuadas para el tránsito vehicular en el menor tiempo posible.

La reapertura de la vía dependerá de que se garanticen condiciones seguras para la circulación. En esa línea, la Municipalidad del Callao reiteró su llamado a la ciudadanía a respetar las disposiciones emitidas, al tratarse de una medida preventiva frente a un fenómeno natural que continúa siendo monitoreado por las autoridades.

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