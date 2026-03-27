Funcionarios de Migraciones de Perú y Chile se reunieron para fortalecer la gestión migratoria en la frontera común

Fucionarios de Migraciones de Perú y Chile se reunieron para fortalecer la gestión migratoria en la frontera común

En el contexto de los crecientes desafíos que enfrenta la región, autoridades de Migraciones de Perú y Chile participaron en la III Reunión del Comité Binacional de Cooperación Migratoria, con el objetivo de reforzar la gestión en la frontera compartida. El encuentro, encabezado por el superintendente nacional de Migraciones, Alberto Balladares, y las máximas autoridades migratorias chilenas, permitió avanzar en la coordinación técnica y el intercambio de información para responder a los flujos migratorios en la zona sur del Perú.

Durante la reunión, Balladares destacó la necesidad de consolidar mecanismos permanentes de intercambio de datos con las entidades chilenas, en línea con la complejidad actual de los movimientos poblacionales en el límite binacional. Según la Superintendencia Nacional de Migraciones, uno de los principales logros del diálogo fue la constatación de una reducción en los casos de migración irregular, atribuida a la cooperación bilateral y al refuerzo en los controles fronterizos.

El Comité Binacional de Cooperación Migratoria Perú–Chile es el principal canal institucional para abordar la gestión conjunta de los flujos migratorios y la seguridad fronteriza. Durante este encuentro, se revisaron los compromisos asumidos en las sesiones previas del 1 y 19 de diciembre de 2025, poniendo especial énfasis en la prevención de la migración irregular, la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y la facilitación de un tránsito seguro y ordenado de personas entre ambos países.

Avances en la cooperación y modernización de los pasos fronterizos

Migraciones del Perú cumple un papel fundamental en la implementación de procedimientos de control migratorio y en la modernización de los complejos fronterizos Santa Rosa (Perú) y Chacalluta (Chile). Estas mejoras, de acuerdo con fuentes oficiales, han permitido agilizar los procesos de verificación y reforzar la seguridad en puntos críticos del tránsito internacional.

El ministro de Relaciones Exteriores del Perú, embajador Hugo de Zela, lideró la delegación peruana junto a su homólogo chileno, Francisco Pérez Mackenna. Ambos diplomáticos acordaron realizar la IV Reunión del Comité Binacional en la segunda quincena de mayo, con el objetivo de dar continuidad a los compromisos y evaluar la eficacia de las medidas implementadas.

La cooperación técnica ha resultado en procedimientos más eficientes y en mecanismos de alerta temprana sobre movimientos irregulares, según detalló la Superintendencia Nacional de Migraciones. Autoridades de ambos países reiteraron su compromiso con una gestión migratoria que priorice la seguridad, el respeto a los derechos humanos y el desarrollo conjunto de la zona fronteriza.

Perú también construye una zanja en la frontera con Chile - Canal N

El contexto: obras de infraestructura y desafíos en la frontera sur

En paralelo a estas acciones bilaterales, la frontera entre Perú y Chile ha sido escenario de proyectos de infraestructura destinados a controlar el paso irregular. Chile inició en 2023 la construcción de una zanja de 3,4 kilómetros en la región de Arica, medida impulsada durante el gobierno de José Antonio Kast para reforzar la vigilancia ante el aumento de cruces no autorizados. Perú, en respuesta, también ha desarrollado una estructura similar, aunque orientada principalmente al control del contrabando de mercancías y no como barrera física contra migrantes, según informó Infobae.

La existencia de estas zanjas evidencia la presión migratoria y los desafíos de seguridad persistentes en la frontera. Pese a la infraestructura, ambos gobiernos insisten en que la solución de fondo radica en la cooperación y el intercambio de información. De acuerdo con datos oficiales de Migraciones, en 2025 se registró una disminución del 18 % en los intentos de ingreso irregular en la frontera sur, atribuida a la coordinación entre ambas naciones y a la modernización de los controles.

Compromiso con la gestión eficiente y la seguridad regional

En representación de la Superintendencia Nacional de Migraciones, Balladares remarcó la importancia de fortalecer la cooperación internacional y de mantener abiertos estos espacios de diálogo permanente. “Es esencial consolidar mecanismos de intercambio de información con las autoridades chilenas para enfrentar los desafíos actuales en la frontera sur del país”, afirmó.

El Comité Binacional continuará su labor de seguimiento y ajuste de políticas migratorias, con la próxima cita programada para mayo. Ambas naciones buscan garantizar una gestión eficiente, segura y articulada de los flujos migratorios, contribuyendo así a la estabilidad y el desarrollo de la región.