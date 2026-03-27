Corte de agua para este domingo 29 de marzo: conoce las zonas afectadas y los horarios

Sedapal recomendó a la población almacenar agua potable antes del inicio del corte programado - Créditos: Freepik.

Sedapal informó que este domingo 29 de marzo se ejecutará un corte programado de agua potable que alcanzará a diferentes sectores de Lima Metropolitana. La interrupción afectará tanto a domicilios particulares como a locales comerciales, como parte de un plan de mantenimiento orientado a mejorar la red de distribución y fortalecer la seguridad en el suministro para la población.

La empresa estatal comunicó a través de sus canales digitales que la suspensión se ejecutará de manera escalonada y se prolongará por varias horas en los distritos previamente anunciados.

Ante este escenario, la entidad recomendó a los vecinos y propietarios de establecimientos ubicados en las áreas mencionadas tomar medidas preventivas, como almacenar suficiente agua para cubrir actividades esenciales durante el periodo de restricción.

Sedapal también reiteró la importancia de mantener el consumo responsable y evitar el desperdicio del recurso, a fin de mitigar cualquier inconveniente mientras se restablece el servicio. El restablecimiento se realizará conforme avance el cronograma de intervención técnica, según lo previsto por la compañía.

Los residentes deben tomar sus precuaciones y almacenar agua - Créditos: Freepik.

¿Cuáles son los distritos afectados?

Ate

Asoc. Viv. Melchorita

Asoc. Viv. Virgen de la Asunción

Asoc. Jardín Azul

Coop. Díaz Malache

Habilitación Urbana Nueva San José

Asoc. Los Robles 3ra etapa

Condominio Paseo del Sol

Asoc. Huachihuaylas

Urb. Huayllay

Asoc. Nuestra Señora de la Merced

Condominio Villa Santa Clara

Asoc. Las Alondras

Urb. Exito

Asoc. San Antonio de Umaru

A. H. Las Vegas

Asoc. Las Flores

Asoc. Santa Clarita

Asoc. El Porvenir

Asoc. La Esperanza

Asoc. 8 de Octubre

Urb. San Martín de Porras

Asoc. Ricardo Palma

Urb. San Gregorio

Condominio Las Flores

Asoc. Virgen de Cocharcas

Conj. Resd. Prados del Sol

Asoc. Paraíso

Asoc. Huáscar

Asoc. Santa Lucía

A. H. César Vallejo

Asoc. Villa La Breña

Asoc. 25 de Mayo

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Coop. DEMSA

A. H. Nueva Luz

A. H. Santa Clara

Asoc. Santa Rosa de Huamanga

Asoc. Las Flores de Santa Clara

Coop. Santa Elena

Asoc. Los Llanos

Asoc. Francia

Asoc. Los Jardines de Santa Clara

Asoc. Las Terrazas de Santa Clara

Asoc. Los Geranios

Urb. Centro Poblado Santa Clara

A.H. Cerro Cruz de Santa Elena I y II etapa

Asoc. Villa Francia

Coop. Santa Elena

Hora: 2 p. m. - 11:50 p. m.

Los vecinos de Lima deben estar atentos para ahorrar agua en sus hogares - Créditos: Andina.

La Molina

Urb. Rinconada Alta I y II etapa

Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.

Lurigancho

C.P. Virgen del Carmen

Agrup. Laderas del Inti

Asoc. Casa Huerta El Inti

Asoc. Villa La Era

A.H. San Francisco de Ñaña

Urb. Alameda de Ñaña I, II, III y IV etapa

Asoc. El Monte de Ñaña

Asoc. Villa Migdal Shalom

Asoc. Villa Los Sauces

Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.

A. H. Unión Perú

A. H. Las Torres de Huachipa

Asoc. de Vivienda Los Geranios

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Av. Perú

Hora: 10 a. m. - 11 p. m.

Urb. San Antonio de Carapongo 3ra etapa. Cuadrante:

A. H. Lucho Bueno - E. Carapongo

APV. Cruz de Mayo de Carapongo

Asoc. Unión Juventud Pachacútec

Hora: 10 a. m. - 11 p. m.