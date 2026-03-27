Corte de agua para este domingo 29 de marzo: conoce las zonas afectadas y los horarios

Sedapal informó que este domingo 29 de marzo se ejecutará un corte programado de agua potable que alcanzará a diferentes sectores de Lima Metropolitana. La interrupción afectará tanto a domicilios particulares como a locales comerciales, como parte de un plan de mantenimiento orientado a mejorar la red de distribución y fortalecer la seguridad en el suministro para la población.
La empresa estatal comunicó a través de sus canales digitales que la suspensión se ejecutará de manera escalonada y se prolongará por varias horas en los distritos previamente anunciados.
Ante este escenario, la entidad recomendó a los vecinos y propietarios de establecimientos ubicados en las áreas mencionadas tomar medidas preventivas, como almacenar suficiente agua para cubrir actividades esenciales durante el periodo de restricción.
Sedapal también reiteró la importancia de mantener el consumo responsable y evitar el desperdicio del recurso, a fin de mitigar cualquier inconveniente mientras se restablece el servicio. El restablecimiento se realizará conforme avance el cronograma de intervención técnica, según lo previsto por la compañía.
¿Cuáles son los distritos afectados?
Ate
- Asoc. Viv. Melchorita
- Asoc. Viv. Virgen de la Asunción
- Asoc. Jardín Azul
- Coop. Díaz Malache
- Habilitación Urbana Nueva San José
- Asoc. Los Robles 3ra etapa
- Condominio Paseo del Sol
- Asoc. Huachihuaylas
- Urb. Huayllay
- Asoc. Nuestra Señora de la Merced
- Condominio Villa Santa Clara
- Asoc. Las Alondras
- Urb. Exito
- Asoc. San Antonio de Umaru
- A. H. Las Vegas
- Asoc. Las Flores
- Asoc. Santa Clarita
- Asoc. El Porvenir
- Asoc. La Esperanza
- Asoc. 8 de Octubre
- Urb. San Martín de Porras
- Asoc. Ricardo Palma
- Urb. San Gregorio
- Condominio Las Flores
- Asoc. Virgen de Cocharcas
- Conj. Resd. Prados del Sol
- Asoc. Paraíso
- Asoc. Huáscar
- Asoc. Santa Lucía
- A. H. César Vallejo
- Asoc. Villa La Breña
- Asoc. 25 de Mayo
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
- Coop. DEMSA
- A. H. Nueva Luz
- A. H. Santa Clara
- Asoc. Santa Rosa de Huamanga
- Asoc. Las Flores de Santa Clara
- Coop. Santa Elena
- Asoc. Los Llanos
- Asoc. Francia
- Asoc. Los Jardines de Santa Clara
- Asoc. Las Terrazas de Santa Clara
- Asoc. Los Geranios
- Urb. Centro Poblado Santa Clara
- A.H. Cerro Cruz de Santa Elena I y II etapa
- Asoc. Villa Francia
- Coop. Santa Elena
Hora: 2 p. m. - 11:50 p. m.
La Molina
Urb. Rinconada Alta I y II etapa
Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.
Lurigancho
- C.P. Virgen del Carmen
- Agrup. Laderas del Inti
- Asoc. Casa Huerta El Inti
- Asoc. Villa La Era
- A.H. San Francisco de Ñaña
- Urb. Alameda de Ñaña I, II, III y IV etapa
- Asoc. El Monte de Ñaña
- Asoc. Villa Migdal Shalom
- Asoc. Villa Los Sauces
Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.
- A. H. Unión Perú
- A. H. Las Torres de Huachipa
- Asoc. de Vivienda Los Geranios
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
- Av. Perú
Hora: 10 a. m. - 11 p. m.
- Urb. San Antonio de Carapongo 3ra etapa. Cuadrante:
- A. H. Lucho Bueno - E. Carapongo
- APV. Cruz de Mayo de Carapongo
- Asoc. Unión Juventud Pachacútec
Hora: 10 a. m. - 11 p. m.