Perú

Corte de agua para este domingo 29 de marzo: conoce las zonas afectadas y los horarios

Los residentes deben tomar sus precauciones y almacenar agua con anticipación en recipientes limpios y seguros a fin de evitar inconvenientes durante el periodo de restricción del servicio

Guardar
Sedapal recomendó a la población almacenar agua potable antes del inicio del corte programado - Créditos: Freepik.
Sedapal recomendó a la población almacenar agua potable antes del inicio del corte programado - Créditos: Freepik.

Sedapal informó que este domingo 29 de marzo se ejecutará un corte programado de agua potable que alcanzará a diferentes sectores de Lima Metropolitana. La interrupción afectará tanto a domicilios particulares como a locales comerciales, como parte de un plan de mantenimiento orientado a mejorar la red de distribución y fortalecer la seguridad en el suministro para la población.

La empresa estatal comunicó a través de sus canales digitales que la suspensión se ejecutará de manera escalonada y se prolongará por varias horas en los distritos previamente anunciados.

Ante este escenario, la entidad recomendó a los vecinos y propietarios de establecimientos ubicados en las áreas mencionadas tomar medidas preventivas, como almacenar suficiente agua para cubrir actividades esenciales durante el periodo de restricción.

Sedapal también reiteró la importancia de mantener el consumo responsable y evitar el desperdicio del recurso, a fin de mitigar cualquier inconveniente mientras se restablece el servicio. El restablecimiento se realizará conforme avance el cronograma de intervención técnica, según lo previsto por la compañía.

Corte de agua en Lima: distritos, sectores y horarios afectados del 17 al 19 de marzo
Los residentes deben tomar sus precuaciones y almacenar agua - Créditos: Freepik.

¿Cuáles son los distritos afectados?

Ate

  • Asoc. Viv. Melchorita
  • Asoc. Viv. Virgen de la Asunción
  • Asoc. Jardín Azul
  • Coop. Díaz Malache
  • Habilitación Urbana Nueva San José
  • Asoc. Los Robles 3ra etapa
  • Condominio Paseo del Sol
  • Asoc. Huachihuaylas
  • Urb. Huayllay
  • Asoc. Nuestra Señora de la Merced
  • Condominio Villa Santa Clara
  • Asoc. Las Alondras
  • Urb. Exito
  • Asoc. San Antonio de Umaru
  • A. H. Las Vegas
  • Asoc. Las Flores
  • Asoc. Santa Clarita
  • Asoc. El Porvenir
  • Asoc. La Esperanza
  • Asoc. 8 de Octubre
  • Urb. San Martín de Porras
  • Asoc. Ricardo Palma
  • Urb. San Gregorio
  • Condominio Las Flores
  • Asoc. Virgen de Cocharcas
  • Conj. Resd. Prados del Sol
  • Asoc. Paraíso
  • Asoc. Huáscar
  • Asoc. Santa Lucía
  • A. H. César Vallejo
  • Asoc. Villa La Breña
  • Asoc. 25 de Mayo

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

  • Coop. DEMSA
  • A. H. Nueva Luz
  • A. H. Santa Clara
  • Asoc. Santa Rosa de Huamanga
  • Asoc. Las Flores de Santa Clara
  • Coop. Santa Elena
  • Asoc. Los Llanos
  • Asoc. Francia
  • Asoc. Los Jardines de Santa Clara
  • Asoc. Las Terrazas de Santa Clara
  • Asoc. Los Geranios
  • Urb. Centro Poblado Santa Clara
  • A.H. Cerro Cruz de Santa Elena I y II etapa
  • Asoc. Villa Francia
  • Coop. Santa Elena

Hora: 2 p. m. - 11:50 p. m.

Los vecinos de Lima deben estar atentos para ahorrar agua en sus hogares - Créditos: Andina.
Los vecinos de Lima deben estar atentos para ahorrar agua en sus hogares - Créditos: Andina.

La Molina

Urb. Rinconada Alta I y II etapa

Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.

Lurigancho

  • C.P. Virgen del Carmen
  • Agrup. Laderas del Inti
  • Asoc. Casa Huerta El Inti
  • Asoc. Villa La Era
  • A.H. San Francisco de Ñaña
  • Urb. Alameda de Ñaña I, II, III y IV etapa
  • Asoc. El Monte de Ñaña
  • Asoc. Villa Migdal Shalom
  • Asoc. Villa Los Sauces

Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.

  • A. H. Unión Perú
  • A. H. Las Torres de Huachipa
  • Asoc. de Vivienda Los Geranios

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

  • Av. Perú

Hora: 10 a. m. - 11 p. m.

  • Urb. San Antonio de Carapongo 3ra etapa. Cuadrante:
  • A. H. Lucho Bueno - E. Carapongo
  • APV. Cruz de Mayo de Carapongo
  • Asoc. Unión Juventud Pachacútec

Hora: 10 a. m. - 11 p. m.

Temas Relacionados

corte de aguaAteSedapalLa MolinaLuriganchoperu-noticias

Más Noticias

Silbidos, insultos y persecución: periodista documenta el acoso callejero en Puente Nuevo, El Agustino

Las autoridades advierten que el acoso callejero es un delito penado, pero la percepción de impunidad y la normalización de estas conductas hacen que el problema persista en espacios públicos

Silbidos, insultos y persecución: periodista documenta el acoso callejero en Puente Nuevo, El Agustino

Publican ley que regula el desayuno de carretilla: venta de quinua, maca, emoliente y sánguches tendrá un mayor control y promoción

Miles de peruanos inician su día con el desayuno de carretilla, pero hasta ahora, esta actividad operaba en la informalidad. Con la promulgación de una nueva ley, el expendio de bebidas y alimentos tradicionales en la vía pública será sujeto a mayor control y reconocimiento

Publican ley que regula el desayuno de carretilla: venta de quinua, maca, emoliente y sánguches tendrá un mayor control y promoción

La gasolina más barata y más cara de Lima este 27 de marzo

Los precios de los carburantes se definen por una serie de factores tanto nacionales como internacionales

La gasolina más barata y más cara de Lima este 27 de marzo

Partidos de hoy, viernes 27 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Continuarán los amistosos internacionales con encuentros emocionantes: Argentina recibirá a Mauritania, España se medirá con Serbia, Ecuador hará lo suyo con Marruecos, y mucho más

Partidos de hoy, viernes 27 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Menor desaparece en Puente Piedra tras abordar un bus de ‘Los Chinos’ rumbo al sur: Madre pide apoyo

La familia de Ángela López Zumarán solicita apoyo para dar con su paradero. Autoridades y allegados continúan la búsqueda sin que existan pistas claras sobre su situación

Menor desaparece en Puente Piedra tras abordar un bus de ‘Los Chinos’ rumbo al sur: Madre pide apoyo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú y Chile endurecen control en frontera en medio de tensión por muros y zanjas

Perú y Chile endurecen control en frontera en medio de tensión por muros y zanjas

Alcalde Franco Vidal admite que apoya a José Balcázar por dar S/16 millones a Ate y detalla: “Hablamos de box y chicas bonitas”

Rafael López Aliaga anticipa que solo reconocerá una derrota si los resultados oficiales coinciden con su propio conteo

No habrá flash electoral en Elecciones Perú 2026: así se podran ver los resultados oficiales según ONPE

Exministro César Sandoval intenta agredir a Fernando Olivera en restaurante de Trujillo: le grita “coquero” y “delincuente”

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Baigorria sale del país sin Said Palao tras ampay en Argentina

Alejandra Baigorria sale del país sin Said Palao tras ampay en Argentina

Jesús Barco ingresa a La Granja VIP Perú tras ser filtrado por Samahara Lobatón: “Estoy acá por mi hija”

Laura Spoya niega relación con joven que compartió sugerente foto y Magaly Medina estalla: “¡Qué asco!”

Usuarios ponen en duda la transparencia de La Granja VIP y que ganaría Samahara Lobatón: “Ya se sabe quién ganará los 100 mil soles”

Isabel Acevedo sorprende al apoyar emprendimiento de la hija de Domínguez: “Hechos con amor”

DEPORTES

Partidos de hoy, viernes 27 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, viernes 27 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Alineaciones de Perú vs Senegal: posibles titulares para duelo amistoso por fecha FIFA 2026

Ecuador vs Marruecos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Madrid por fecha FIFA 2026

Dónde ver Ecuador vs Marruecos HOY: canal tv online del partido amistoso en el Metropolitano por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Perú vs Senegal: partido amistoso en París por fecha FIFA 2026