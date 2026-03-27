Construcción de un puerto espacial en Perú se convierte en un asunto de “interés nacional” tras publicación de una ley

El Gobierno de Perú declaró de interés nacional y necesidad pública la creación de un puerto espacial en territorio nacional, según la Ley N° 32571 publicada este viernes en Normas Legales de El Peruano. El objetivo es posicionar al país como líder regional en el ámbito espacial y habilitar al Ejecutivo para iniciar estudios técnicos y de viabilidad que permitan evaluar la construcción de esta infraestructura estratégica.

La ley establece que el Ministerio de Defensa será el encargado de coordinar las acciones necesarias para la implementación de la medida, en el marco de sus competencias. La norma no implica la construcción inmediata de un puerto espacial, sino que habilita al Estado a desarrollar estudios, consultas y coordinaciones interinstitucionales para analizar los aspectos técnicos, jurídicos y financieros del proyecto. Según el texto legal, la finalidad última es abrir la puerta a futuras inversiones y alianzas estratégicas que impulsen el desarrollo aeroespacial en Perú.

La iniciativa fue aprobada en segunda y definitiva votación por el Congreso de la República el 19 de marzo de 2026, con 78 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones. El dictamen, sustentado en el Proyecto de Ley 12623/2025-PE presentado por el Poder Ejecutivo el 1 de octubre de 2025, recibió un respaldo mayoritario y bipartidario en el Legislativo. La autógrafa fue promulgada por el presidente de la República, José María Balcázar Zelada, el 26 de marzo.

Estación Espacial. (foto: Xataka)

Proceso legislativo y fundamentos de la ley

El dictamen aprobado destaca que la ubicación geográfica de Perú, cercana al ecuador, representa una ventaja competitiva para el lanzamiento de vehículos espaciales y satélites, tanto para fines civiles como de defensa. La exposición de motivos subraya la necesidad de fortalecer la soberanía tecnológica del país y responder a la creciente importancia del sector espacial en la región.

La tramitación legislativa incluyó dos votaciones en el Pleno del Congreso. La primera, realizada el 12 de marzo de 2026, obtuvo 76 votos a favor, ocho en contra y 11 abstenciones, reflejando un amplio respaldo multipartidario. La segunda y definitiva votación consolidó el consenso político en torno a la iniciativa.

De acuerdo con el texto aprobado, el Ministerio de Defensa liderará la coordinación de los estudios técnicos y las acciones vinculadas a la eventual construcción del puerto espacial. La norma contempla la articulación con otras entidades estatales y la posibilidad de cooperación con actores internacionales, especialmente en materia de transferencia tecnológica y financiamiento.

El Ministerio de Defensa liderará la coordinación de los estudios técnicos y las acciones vinculadas a la eventual construcción del puerto espacial. (foto: Eureka)

Alcances y limitaciones de la declaración de interés nacional

La declaración de interés nacional y necesidad pública no supone la ejecución inmediata de obras, sino el inicio de procesos formales de consulta, estudio y planificación. Entre las condiciones señaladas en el dictamen figuran la necesidad de evaluaciones ambientales, la consulta previa con comunidades locales y la definición de fuentes de financiamiento, elementos que serán abordados en una etapa posterior.

La ley establece como objetivo central promover el inicio de estudios de factibilidad, que permitan determinar si el país cuenta con las condiciones técnicas y jurídicas para albergar una infraestructura de este tipo. De concretarse, el puerto espacial podría transformar la infraestructura tecnológica nacional y generar nuevas oportunidades de inversión.

Contexto regional y proyección internacional

Con la promulgación de la Ley N° 32571, Perú se suma a otros países latinoamericanos como Brasil y México, que cuentan con bases o proyectos de lanzamiento espacial en sus territorios. La medida coloca al país en una ruta de desarrollo estratégico en la industria aeroespacial y refuerza su proyección internacional en materia de ciencia y tecnología.

El desarrollo de un puerto espacial en territorio peruano abriría la posibilidad de establecer alianzas estratégicas con agencias internacionales y empresas tecnológicas, además de impulsar la formación de capital humano especializado y fortalecer la seguridad nacional en el ámbito aeroespacial.