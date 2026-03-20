Perú da un primer paso para la construcción de un puerto espacial tras decisión del Congreso

Perú da un primer para la construcción de un puerto espacial tras decisión del Congreso - Congreso

El Congreso de la República del Perú aprobó en segunda y definitiva votación el dictamen que declara de interés nacional la creación de un puerto espacial en territorio peruano. La medida contó con 78 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones durante la sesión del 19 de marzo de 2026. El Proyecto de Ley 12623/2025-PE, presentado el 1 de octubre de 2025 por iniciativa del Poder Ejecutivo, busca sentar las bases para el desarrollo de infraestructura estratégica en el sector espacial nacional.

El texto de la ley establece que el objetivo central es promover el inicio de estudios técnicos y de viabilidad para la creación de un puerto espacial. Según el dictamen, el Ministerio de Defensa será el encargado de coordinar las acciones necesarias en el marco de sus competencias y atribuciones, en conjunto con otras entidades del Estado. El proyecto fue aprobado en primera votación el 12 de marzo de 2026, con 76 votos a favor, ocho en contra y 11 abstenciones, marcando un respaldo mayoritario en el Legislativo.

La declaración de interés nacional no implica la construcción inmediata de la infraestructura, sino que habilita al Ejecutivo a iniciar procesos de estudio, consulta y coordinación interinstitucional para evaluar las condiciones técnicas, jurídicas y financieras que requeriría un puerto espacial en el país. Según el dictamen, la finalidad es “posicionar al Perú como líder regional en el ámbito espacial”, abriendo la puerta a futuras inversiones y alianzas estratégicas.

Autógrafa aprobada

Iniciativa legislativa y antecedentes recientes

El Proyecto de Ley 12623/2025-PE, presentado el 1 de octubre de 2025, responde a la creciente importancia del sector espacial y la necesidad de fortalecer la soberanía tecnológica del país. La propuesta fue elaborada por el despacho presidencial y remitida al Congreso. En la exposición de motivos, se argumenta que la ubicación geográfica del Perú, cercana al ecuador, representa una ventaja competitiva para el lanzamiento de vehículos espaciales y satélites, tanto para fines civiles como de seguridad y defensa.

El proceso legislativo incluyó dos votaciones en el Pleno del Congreso, las cuales reflejaron un amplio respaldo multipartidario.

Rol del Ministerio de Defensa y próximos pasos

De acuerdo con el texto aprobado, el Ministerio de Defensa será la entidad responsable de liderar la coordinación de los estudios y acciones vinculadas a la eventual construcción del puerto espacial. Esta función se enmarca dentro de las competencias del sector en materia de tecnología aeroespacial y seguridad nacional. El dictamen destaca que cualquier avance dependerá de la elaboración de estudios técnicos exhaustivos y del trabajo conjunto con otros organismos estatales, así como de la posible articulación con actores internacionales.

El Congreso de la República

Contexto regional y proyección internacional

Con esta declaración de interés nacional, Perú se suma a otros países de América Latina que han impulsado iniciativas similares, como Brasil y México, que cuentan con bases o proyectos de lanzamientos espaciales en sus territorios. El dictamen resalta que la eventual construcción del puerto requerirá evaluaciones ambientales, consulta previa con comunidades locales y la definición de fuentes de financiamiento, condiciones que serán determinadas en una etapa posterior.

El desarrollo de un puerto espacial en Perú, aún en fase preliminar, marca el inicio de un proceso que podría transformar la infraestructura tecnológica nacional y posicionar al país como un referente regional en la industria aeroespacial.