Tammy Parra en el ojo de la tormenta: usuarios le exigen revelar videos que comprometerían a Said Palao

La influencer mexicana habría accedido a información privada que la llevó a descubrir hechos que hoy vuelven a ser comentados. ATV/ Magaly TV La Firme.

El escándalo que envuelve a Tammy Parra, Said Palao y Alejandra Baigorria ha escalado a un nivel inesperado, convirtiéndose en uno de los temas más comentados del espectáculo local. Lo que comenzó como una serie de declaraciones lanzadas en televisión terminó por trasladarse con fuerza a las redes sociales, donde miles de usuarios ahora exigen respuestas, pero sobre todo, pruebas. En medio de esta tormenta mediática, la figura de Tammy ha tomado un rol central, no por lo que ha dicho recientemente, sino por lo que —según los propios internautas— aún no ha mostrado.

Todo se intensificó tras las revelaciones de Onelia Molina, quien no dudó en mencionar nombres clave como Mario Irivarren y Diego Rodríguez, generando una reacción en cadena. Sus declaraciones no solo reavivaron rumores que parecían enterrados, sino que pusieron nuevamente bajo la lupa un episodio que habría ocurrido durante un viaje a Colombia, donde presuntamente se habrían dado conductas que hoy son materia de discusión pública.

Alejandra Baigorria en el centro del escándalo: piden evidencias a Tammy Parra. Captura: IG-tammy.parra.

Ususarios piden a influencer mexicana que comparta videos de Said Palao

En ese contexto, el nombre de Tammy Parra reapareció con fuerza. Meses atrás, la influencer había sido blanco de críticas tras su ruptura con Diego Rodríguez. En aquel momento, una parte de la opinión pública la cuestionó por iniciar otra relación en un corto periodo de tiempo, construyendo una narrativa negativa en torno a su imagen. Sin embargo, con las recientes revelaciones, esa percepción ha comenzado a cambiar, dando paso a una nueva lectura de los hechos en la que ella podría haber sido, en realidad, una de las personas más afectadas por la situación.

Las redes sociales han sido el escenario principal de esta transformación. En las plataformas digitales de Tammy, miles de usuarios han inundado sus publicaciones con mensajes que, más que apoyo emocional, buscan una acción concreta: que revele los supuestos videos que comprometerían a Said Palao. Las frases se repiten con intensidad y urgencia, convirtiéndose casi en un clamor colectivo:

Alejandra Baigorria en el centro del escándalo: piden evidencias a Tammy Parra. Captura: IG-tammy.parra.

“Tammy suelta todo, las mujeres unidas siempre serán mejor q el FBI”, “Cuéntanos de lo que pasó en Colombia Tammy”, “Bb, suelta todo lo que pasó en Colombia”, “Tammy nadie te va a juzgar hermana, saca los videos, ayuda al pueblo peruano”, “Tammy te apoyamos, el Perú está contigo”, “Tammy habla todo de Said para que así Alejandra tenga las pruebas que busca”, “Tammy manda todas las evidencias a Alejandra Baigorria”, “Tammy muestra las pruebas”, “Tammy Parra suelta los videos de Said, cuéntalo todo”.

Detrás de estos mensajes hay una narrativa que ha ido tomando forma con el paso de las horas: la posibilidad de que existan registros audiovisuales que evidenciarían una presunta infidelidad de Said Palao hacia Alejandra Baigorria. Este punto ha sido clave para mantener el interés del público, ya que no se trata únicamente de versiones o testimonios, sino de la eventual existencia de pruebas tangibles que podrían cambiar por completo la historia.

Alejandra Baigorria en el centro del escándalo: piden evidencias a Tammy Parra. Captura: IG-tammy.parra.

El programa Magaly TV La Firme también jugó un papel determinante en la difusión de esta versión. Durante una de sus emisiones, la conductora Magaly Medina ofreció detalles que alimentaron aún más la polémica. Según explicó, Tammy habría tenido acceso directo al celular de su entonces pareja, lo que le permitió descubrir información comprometedora. “Ella tenía la forma de abrir… porque tenía la contraseña y lo abrió y se enteró de todo y vio videos y vio todo y por eso le termina”, relató la periodista, sugiriendo que la ruptura no habría sido producto de una simple incompatibilidad, sino de un hallazgo contundente.

Esta declaración no solo reforzó la hipótesis de la traición, sino que añadió un elemento crucial: la existencia de material visual. Desde entonces, la presión sobre Tammy ha ido en aumento, colocándola en una posición compleja, donde cualquier decisión —hablar o guardar silencio— tendrá consecuencias mediáticas.

Alejandra Baigorria en el centro del escándalo: piden evidencias a Tammy Parra. Captura: IG-tammy.parra.

Onelia Molina revela que Alejandra Baigorria no pasa un buen momento

Por su parte, Onelia Molina volvió a intervenir para señalar que estos hechos no serían nuevos dentro del círculo cercano de los involucrados. “A mí ya me habían dicho esto… ahora la chica dice que si supieran que en Medellín se portaron peor, que Said hizo de las suyas como siempre”, afirmó, dejando entrever que lo ocurrido en Colombia habría sido más grave de lo que hasta ahora se ha revelado públicamente.

Mientras tanto, la atención también se centra en Alejandra Baigorria, quien, según versiones, estaría atravesando un momento delicado en medio de la controversia. Aunque no ha emitido una declaración contundente sobre las acusaciones, su nombre aparece constantemente en las conversaciones digitales, ya sea como posible afectada o como figura clave en la resolución de este conflicto. La expectativa del público gira en torno a si finalmente accederá a estas supuestas pruebas o si optará por mantener su postura actual.

Alejandra Baigorria en el centro del escándalo: piden evidencias a Tammy Parra. Captura: IG-tammy.parra.