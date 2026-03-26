Debate presidencial: simpatizantes del APRA y Fuerza Popular se enfrentan a las afueras del Centro Convenciones Lima

Imágenes de un tenso altercado ocurrido en el distrito de San Borja entre simpatizantes de los partidos políticos APRA y Fuerza Popular. La manifestación escaló a empujones y enfrentamientos verbales en la vía pública. | Canal N

Un incidente de violencia se registró durante la tercera fecha del debate presidencial rumbo a las Elecciones Generales 2026, en los exteriores del Centro de Convenciones de Lima. El hecho ocurrió previo al inicio de la jornada electoral, que congrega a candidatos y simpatizantes de diversas organizaciones políticas.

De acuerdo con imágenes difundidas por Canal N, los grupos involucrados, identificados con prendas y distintivos vinculados a los candidatos Enrique Valderrama y Keiko Fujimori, protagonizaron momentos de tensión que incluyeron gritos, empujones e intercambios verbales en la vía pública.

Simpatizantes de Keiko Fujimori y Enrique Valderrama protagonizan enfrentamiento fuera del debate presidencial. (Foto: Captira video: Canal N)

Tensión en medio de la jornada electoral

Tras los empujones y la confrontación verbal, personal de seguridad intervino para evitar que el incidente escalara. No se reportaron heridos de gravedad, aunque el enfrentamiento evidenció el clima de polarización que se vive en el contexto electoral.

El hecho ocurrió en medio de la presencia de simpatizantes que acudieron al lugar para respaldar a sus candidatos, lo que generó concentraciones de grupos con posiciones políticas opuestas en un mismo espacio. La situación fue controlada minutos después, permitiendo que las actividades del debate continuaran con normalidad en el interior del recinto.

Empujones y gritos marcan jornada del debate electoral en exteriores del Centro de Convenciones de Lima. (Foto: Captura video: Canal N)

Tercera fecha del debate presidencial

El altercado se produjo durante una de las fechas del ciclo de debates organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, que reúne a los candidatos presidenciales en distintas jornadas. Este evento se realiza de manera presencial en el Centro de Convenciones de Lima y forma parte del proceso electoral que culminará en abril de 2026.

El debate está dividido en seis fechas —del 23 al 25 de marzo y del 30 de marzo al 1 de abril— con la participación de 36 candidatos distribuidos en grupos diarios. Estas jornadas buscan que la ciudadanía conozca las propuestas de los postulantes en temas como seguridad, corrupción, empleo y educación.