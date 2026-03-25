Perú

Parque de las Leyendas ofrecerá experiencias nocturnas para sus visitantes en Semana Santa

El conocido zoológico invita a personas de todas las edades a participar en su programación nocturna especial por aniversario

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El recorrido nocturno abarca sitios
El recorrido nocturno abarca sitios emblemáticos como áreas arqueológicas, la laguna recreativa y el museo Kalinowski, todos iluminados para ofrecer una experiencia distinta y enriquecedora - Créditos: Andina.

El Parque de las Leyendas, uno de los espacios emblemáticos de la ciudad de Lima, anunció una programación especial en el marco de su aniversario, invitando al público a disfrutar de una serie de actividades nocturnas en la sede San Miguel.

La propuesta, que combina naturaleza, cultura y entretenimiento, busca ofrecer experiencias distintas a las habituales y acercar a los visitantes a la riqueza biodiversa y cultural del país.

El sábado 28 de marzo, la jornada “Noche en el Zoo” permitirá el acceso al recinto entre las 19 y las 21 horas. Durante este horario, los asistentes solo podrán recorrer la zona Selva, ambientada con música y danzas tradicionales que evocan el folclore amazónico.

De acuerdo con la organización, este enfoque pretende reforzar la integración entre cultura y entorno natural. Los visitantes tendrán la oportunidad de observar especies de hábitos nocturnos, como pacaranas, otorongos, musmuquis y otros animales del Parque de las Leyendas en un entorno distinto al habitual.

El recorrido se extiende a sitios representativos dentro del parque, como los espacios arqueológicos, la laguna recreativa y el museo Kalinowski. Estas áreas, iluminadas especialmente para la ocasión, ofrecen una perspectiva diferente bajo la atmósfera nocturna, enriqueciendo la experiencia y permitiendo descubrir detalles que pasan inadvertidos durante el día.

Las actividades incluyen paseos en
Las actividades incluyen paseos en bote a motor, feria gastronómica, presentaciones musicales y diversas sorpresas - Créditos: Parque de las Leyendas.

Propuesta en Semana Santa

Para quienes buscan una alternativa dirigida a parejas, familias y grupos de amigos, el Parque de las Leyendas prepara el evento “Jardín Secreto”, previsto del 2 al 4 de abril en plenas fechas por Semanas. La actividad se desarrollará entre las 16:00 y las 21:00 horas en el Jardín Botánico, y transformará el entorno en un espacio mágico rodeado de luces y vegetación, acompañado de música envolvente.

Los caminos iluminados estarán poblados por personajes míticos, añadiendo un componente inmersivo a la propuesta. Además, se habilitarán zonas decoradas especialmente para fotografías, permitiendo a los asistentes capturar recuerdos de la jornada.

La laguna recreativa también será escenario de paseos en bote a motor, con un costo de S/6 por persona. Esta actividad brindará la oportunidad de apreciar de cerca la réplica de una de las maravillas del mundo, sumando un atractivo adicional a la oferta nocturna.

Ambos eventos incluirán una feria gastronómica, con opciones para distintos gustos, así como presentaciones de música en vivo y diversas sorpresas para quienes acudan al parque en estas fechas señaladas.

La laguna recreativa es uno
La laguna recreativa es uno de los espacios más representativos dentro del zoológico. Ofrece a los visitantes la posibilidad de realizar paseos en bote a motor y apreciar de cerca una réplica de una de las maravillas del mundo - Créditos: Parque de las Leyendas.

Las autoridades recalcaron que, con motivo de las celebraciones, las boleterías estarán abiertas desde las 9:00 hasta las 19:30 horas los días 28 de marzo, 2, 3 y 4 de abril. Esta ampliación busca facilitar el acceso y permitir que más personas participen de las actividades programadas. Además, la propuesta nocturna representa una alternativa para quienes buscan nuevas formas de conectarse con la naturaleza y la tradición en un entorno urbano.

De la misma forma, las entradas se pueden adquirir en las boleterías, página de Joinnus (LINK) o portal web oficial del zoológico.

¿Cuál es el precio de las entradas al Parque de Las Leyendas?

Las entradas al Parque de Las Leyendas para el periodo 2026 tendrán los siguientes precios:

  • Entrada general: S/20
  • Niños (de 3 a 12 años): S/10
  • Adultos mayores (de 60 años a más): S/4

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