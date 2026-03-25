Así actuaban los roba cables en La Victoria: simulaban labores técnicas para sustraer cable valorizado en hasta S/50 mil

Seis sujetos que se hacían pasar por trabajadores de una empresa de telefonía fueron capturados en pleno acto delictivo en el distrito de La Victoria. Los delincuentes pretendían robar cables valorizados en más de 50 mil soles. Fuente: Exitosa

Seis individuos, identificados por la Policía Nacional como integrantes de la banda criminal Los Robacables del Centro, fueron detenidos cuando intentaban sustraer cables de telefonía valorizados en hasta 50.000 soles en la avenida México, en el distrito de La Victoria. La intervención frustró el robo de aproximadamente 100 metros de cable, que los sujetos buscaban comercializar tras extraer el cobre en su interior utilizando maquinaria especializada. El operativo resultó de una llamada de alerta que permitió a los agentes acudir de inmediato al lugar, donde encontraron la vía cerrada con conos de seguridad y a los delincuentes manipulando el material.

Durante el procedimiento, los efectivos de la Policía Nacional incautaron tres armas blancas, entre ellas un hacha, un camión utilizado para el traslado del material y cuatro teléfonos celulares. El coronel Edward Honorio, jefe de la División de Emergencia de la Policía Nacional, explicó a Exitosa que la operación de los detenidos se detectó al observar que la calle había sido bloqueada de forma irregular, lo que facilitó su identificación y captura.

La detención impidió la pérdida de suministros críticos para la conectividad y evitó un perjuicio económico calculado en un rango de 35.000 a 50.000 soles, debido a la extensión y valor de los cables sustraídos, según el cálculo oficial entregado por el coronel Honorio. Esta banda ya era investigada por otros incidentes similares en el centro de Lima.

Banda montó falso operativo para robar cables en La Victoria

Los sujetos actuaban vestidos de pies a cabeza como trabajadores de telefonía. Para ejecutar el robo, cerraron el cruce de la cuadra 3 de la avenida México utilizando conos de seguridad, simulando una intervención oficial en la vía pública. Así despejaron el área durante el tiempo necesario para operar sin interferencias directas de la ciudadanía.

El procedimiento técnico, según detalló el coronel Honorio: “Jalan el cable con una cuerda amarrada a los cables, lo sacan del subterráneo y se logran llevar la cantidad, para posteriormente con máquinas especiales abrirlo y quemarlo para sacar el cobre”. De esta forma accedían al material sin necesidad de grandes herramientas visibles, ocultando la operación inicial antes del procesamiento industrial ilícito.

La Policía Nacional detuvo a seis integrantes de la banda 'Los Robacables del Centro' en La Victoria, frustrando el robo de cables de telefonía valorizados en hasta 50.000 soles y recuperando 100 metros de material. (Composición: Infobae Perú / Exitosa)

El objetivo era el cobre contenido en los cables, cuyo valor ha aumentado en el mercado informal por la alta demanda en circuitos ilegales de reciclaje y exportación. La suma estimada del material intervenido oscila, según Honorio, “más de 35.000, 40.000 soles... Yo diría que hasta 50.000 soles”, dependiendo de la cantidad retirada y su pureza. La recuperación de 100 metros de cable destaca la cantidad sustraída que se evitó traficar.

La escasez de vigilancia nocturna y la facilidad para reutilizar dispositivos y vehículos incautados como el camión explican cómo estos grupos pueden replicar la estrategia en diferentes puntos del centro de Lima. La banda, de acuerdo al reporte policial, contaba con herramientas especializadas para la manipulación y el corte del cable, además de armas blancas para intimidar o defenderse ante eventuales intervenciones.

Seis robacables quedaron al descubierto

La captura ocurrió tras una “llamada por teléfono” que alertó a la tripulación policial sobre el cierre irregular de la calzada. Los agentes se desplazaron al lugar y constataron que estaba cerrada la calle, encontrando a los 6 sujetos manipulando los cables.

Durante la diligencia realizada por la División de Emergencia de la Policía Nacional, se decomisaron las herramientas utilizadas para extraer el cobre y se incautaron cuatro teléfonos celulares, presumiblemente empleados por los integrantes para coordinar sus operaciones y comunicarse con potenciales compradores.

La Policía Nacional detuvo a seis miembros de "Los Robacables del Centro" en La Victoria, incautándoles tres armas blancas, incluyendo un hacha, y cuatro teléfonos celulares usados para el robo de cables. (Captura: YouTube / Exitosa)

El operativo culminó con la detención de los 6 sujetos y la recuperación íntegra del material robado. El coronel Honorio precisó que delitos de este tipo afectan no solo a las empresas de telefonía y comunicaciones por la magnitud del daño, sino también a miles de usuarios residenciales y comerciales que dependen de estos suministros para servicios esenciales.

Las investigaciones continúan para establecer si esta modalidad encubre una red más amplia de tráfico de cobre y para determinar los eventuales vínculos de los detenidos con otros hurtos de características similares en el área metropolitana de Lima.