Vecinos de Miraflores denuncian proliferación de ‘spa VIP’ que ocultarían prostitución en departamentos familiares

Vecinos denuncian incomodidad e inseguridad por el constante ingreso de personas desconocidas a sus edificios. Panamericana TV/ Panorama.

La tranquilidad cotidiana de Miraflores, uno de los distritos más emblemáticos y turísticos de la capital, se ha visto alterada por una problemática que, según denuncian sus propios vecinos, crece de manera silenciosa dentro de edificios residenciales: la presunta proliferación de prostíbulos clandestinos bajo la fachada de “spa VIP”.

Lo que a simple vista aparenta ser un servicio exclusivo de masajes, se habría convertido —según testimonios y evidencias recogidas— en un negocio irregular que genera incomodidad, preocupación y una sensación de inseguridad entre quienes viven en la zona.

“La residencialidad”, repite una de las voces afectadas, como si intentara aferrarse a una identidad que sienten amenazada. En medio de esa defensa, un grupo de vecinos de Miraflores han decidido alzar su voz frente a lo que consideran una invasión silenciosa. “Uno sale con su familia. Yo soy abuelo, salgo con mi nieto, con mi nieta y se cruza con estas personas que, repito, su apariencia los delata. Es una total incomodidad”, relata uno de ellos, describiendo escenas cotidianas que han dejado de ser normales.

Operativo revela presuntos prostíbulos en exclusivos edificios de Miraflores. Captura: Panorama.

La situación, lejos de ser un caso aislado, parece replicarse en distintos puntos del distrito. Calles y avenidas reconocidas, como las cercanas a Larco o zonas próximas a centros comerciales y turísticos, albergarían departamentos donde se desarrollan estas actividades.

“El distrito más turístico de Lima es dueño de sofisticados edificios”, se escucha en el reportaje, pero esa imagen de modernidad convive con lo que describen como un “submundo” oculto tras puertas aparentemente inofensivas.

Operativo revela presuntos prostíbulos en exclusivos edificios de Miraflores. Captura: Panorama.

Los testimonios apuntan a un patrón común: mujeres que ingresan a los edificios presentándose como masajistas, pero cuya apariencia y comportamiento despiertan sospechas. “Entran como si fueran masajistas. Desde el momento en que tú ves a esas chicas… provocativas, ya se están vendiendo”, afirma otro vecino, quien además señala que la captación de clientes se realiza principalmente a través de redes sociales, donde se promocionan estos servicios de manera discreta.

La investigación expone lo que califican como una “prueba contundente”: un departamento multifamiliar donde, bajo la apariencia de un spa, se ejercería la prostitución. “Todo esto es una fachada… los servicios de masajes son solo un ofrecimiento”, se afirma, dejando entrever que detrás de la estética relajante se oculta otra realidad. La dinámica se repite en diferentes edificios, donde los espacios han sido acondicionados cuidadosamente para mantener una imagen creíble.

Operativo revela presuntos prostíbulos en exclusivos edificios de Miraflores. Captura: Panorama.

Policía realiza intervención

Uno de los momentos más reveladores se produce cuando un agente encubierto, motivado por denuncias vecinales, accede a uno de estos departamentos. La escena ocurre en un inmueble ubicado a pocas cuadras de Larcomar. El ingreso es aparentemente sencillo, pero rápidamente se evidencia un sistema organizado. “¿Has reservado cita?”, pregunta el recepcionista. El diálogo continúa hasta que se llega al punto clave: “El servicio completo está en cuatrocientos… oral y acá adelante”, se detalla, dejando en evidencia la verdadera naturaleza del negocio.

El intercambio, breve pero directo, muestra cómo se negocian los servicios dentro de estos espacios. “Precio pactado, precio final”, resume la voz en off, subrayando la informalidad y la falta de regulación de estas actividades. Además, se advierte que este tipo de operaciones podrían estar vinculadas a delitos más graves, como la trata de personas, una preocupación latente que agrava aún más el panorama.

El problema, según expertos y autoridades, radica también en la dificultad para detectar estos negocios. “Ahora están en edificios multifamiliares o de oficinas… el problema es para toda la comunidad”, explica una de las fuentes, señalando que el uso de departamentos privados permite que estas actividades pasen desapercibidas durante largos periodos. La discreción es clave: no hay letreros visibles, ni movimiento evidente que delate lo que ocurre en el interior.

Operativo revela presuntos prostíbulos en exclusivos edificios de Miraflores. Captura: Panorama.

Durante el operativo conjunto entre la policía y la municipalidad, se logra ingresar a uno de estos espacios. Lo que encuentran confirma las sospechas: habitaciones divididas, camillas, ambientes acondicionados, incluso un jacuzzi y bebidas alcohólicas disponibles. “Todo está adecuado para prestar este servicio aquí en Miraflores”, describe uno de los agentes, mientras recorre el lugar. La ambientación —incienso, luces tenues, decoración natural— refuerza la idea de un spa legítimo, pero la realidad es otra.

“Estas son las habitaciones donde se realiza supuestamente el servicio de masaje, pero todo es fachada”, se afirma durante la intervención. La distribución del espacio y los elementos encontrados evidencian que no se trata de un negocio convencional. La presencia de múltiples cuartos y la organización interna sugieren una operación estructurada, diseñada para atender a varios clientes de manera simultánea.

Para los vecinos, la preocupación va más allá de la incomodidad. Se trata de una cuestión de seguridad, convivencia y calidad de vida. “Se está convirtiendo en un burdel… tenemos que protestar todos para que entren y los tengan fichados”, reclama uno de ellos.

Operativo revela presuntos prostíbulos en exclusivos edificios de Miraflores. Captura: Panorama.