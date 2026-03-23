Estudiante de Villa El Salvador gana oro en Olimpiada Mundial de Matemática e ingresa con beca completa a prestigiosa universidad de EE. UU.

Joven de 18 años de Villa El Salvador es admitido en el MIT con beca completa. Andina

En una vivienda multifamiliar del Sector 3 de Villa El Salvador, la rutina cotidiana transcurre entre el comercio familiar y la preocupación por la seguridad del barrio. En ese entorno, un joven de 18 años organizó durante años su tiempo entre estudios, competencias y preparación personal. Su nombre empezó a circular en círculos académicos por sus resultados en matemáticas, pero el reconocimiento más amplio llegó tras una notificación internacional.

El 14 de marzo, cerca de la una de la tarde, Renato Alexander Gaitán García recibió la confirmación de su admisión con beca completa en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), en Estados Unidos. La noticia marcó un punto de inflexión en su trayectoria académica. Su proceso de postulación comenzó en agosto de 2025 y se extendió durante varios meses con exigencias académicas y personales.

La historia de este estudiante no se explica solo por un resultado reciente. Su camino se construyó desde la infancia, con etapas de aprendizaje progresivo, dificultades y decisiones clave que orientaron su interés hacia la matemática pura y la criptografía.

Un proceso que comenzó en la infancia

Según el propio entorno familiar, el vínculo de Renato con las matemáticas empezó a temprana edad, cuando ingresó al colegio Prolog a los tres años. En ese espacio conoció al profesor Lorenzo, quien lo introdujo en actividades académicas más exigentes. Desde tercer grado de primaria formó parte de un círculo especializado en matemática, lo que fortaleció su formación.

A los ocho años, el estudiante mejoró sus habilidades. A los doce inició su participación en competencias nacionales. El avance no resultó inmediato. “Los resultados no llegaron rápido. Me tomó más de cuatro años clasificar a mi primera olimpiada internacional”, explicó en diálogo con la Agencia Andina.

Ese periodo incluyó entrenamientos constantes y evaluaciones exigentes. Su rendimiento académico le permitió acceder a una beca en su propio colegio, lo que facilitó su continuidad en el programa formativo.

Reconocimiento internacional y acumulación de logros

Obtuvo medalla de oro en la Olimpiada Mundial de Matemáticas 2025. Andina

En julio de 2025, Renato obtuvo la medalla de oro en la Olimpiada Mundial de Matemáticas (IMO), realizada en Australia. En esa competencia participaron estudiantes de 113 países. Este resultado se sumó a un historial que incluye cerca de 200 medallas nacionales y nueve internacionales.

Estas participaciones resultaron determinantes en su postulación universitaria. El propio estudiante señaló que las competencias “fueron vitales en este proceso”, ya que evidencian constancia, disciplina y nivel académico frente a evaluadores internacionales.

Uno de los primeros retos en su postulación fue el dominio del inglés. Renato estudió durante algunos meses en un instituto, pero luego continuó de forma autodidacta mediante contenidos digitales. Este esfuerzo le permitió rendir con éxito exámenes como el TOEFL y el SAT.

El proceso incluyó también la recopilación de documentos académicos, certificados traducidos, cartas de recomendación y evidencia de actividades extracurriculares. A esto se sumó la redacción de ensayos personales, en los que debía explicar su perfil, motivaciones y objetivos.

“Mientras más contexto tengan de ti, hay mayor posibilidad de ser admitido”, señaló sobre la importancia de estos textos en la evaluación. También recibió orientación de la familia de Mario Gilvonio, otro estudiante peruano admitido en el MIT, quien compartió información sobre el proceso de postulación.

Interés académico y proyección en criptografía

Su formación comenzó desde la infancia con enfoque en matemáticas. Andina

Renato proyecta estudiar matemática pura con un enfoque en criptografía. Esta disciplina analiza métodos para proteger información mediante algoritmos. Su interés responde a los desafíos actuales en seguridad digital.

“Gracias a la criptografía, los datos bancarios, las cuentas y las contraseñas pueden mantenerse seguras”, explicó. También advirtió sobre riesgos futuros: “Con el avance de la computación cuántica, existe el riesgo de que la criptografía actual pueda verse vulnerada”.

Su objetivo académico incluye completar estudios de pregrado, maestría y doctorado. Luego, plantea regresar al Perú para contribuir al desarrollo de la investigación en matemáticas.

El ingreso al MIT no solo modifica la trayectoria del estudiante, también influye en su entorno familiar. Renato es el mayor de tres hermanos y será el primero en viajar al extranjero para continuar estudios superiores.

“Voy a extrañar a mi familia, pero sé que volveré cada año. Además, quiero ser un ejemplo para mis hermanos”, comentó.

A pesar de la beca completa, aún enfrenta necesidades logísticas para su etapa universitaria. Su familia busca reunir recursos para adquirir una laptop adecuada que le permita cumplir con las exigencias académicas.

Desde su vivienda en Villa El Salvador, el estudiante se prepara para un cambio significativo. En pocos meses dejará su entorno habitual para trasladarse a Cambridge, donde continuará su formación en una de las instituciones más reconocidas a nivel mundial.