Día Mundial del Ascensor: una fecha para reflexionar sobre el impacto de la movilidad vertical en la vida urbana y la inclusión

La jornada invita a reconocer la influencia que ejercen los elevadores en el desarrollo y la integración social en ciudades de todo el mundo, a partir de tecnologías que han evolucionado desde el siglo XIX (Freepik)

El ascensor representa mucho más que un simple medio de transporte en edificios altos. Su desarrollo ha permitido transformar el paisaje de las ciudades, facilitando que personas de todas las capacidades accedan a diferentes pisos con seguridad y comodidad.

La fecha elegida para el Día Mundial del Ascensor, el 23 de marzo, remite a la puesta en funcionamiento de los primeros elevadores de pasajeros en Nueva York entre 1853 y 1857, un momento que marcó un antes y un después en la arquitectura y la vida urbana.

Este día busca reconocer el papel esencial que cumplen los ascensores en la accesibilidad, el crecimiento vertical y la seguridad de millones de ciudadanos en el mundo.

El origen del Día Mundial del Ascensor y su significado

El 23 de marzo recuerda el surgimiento del ascensor moderno en Nueva York, innovación impulsada por Elisha Otis que transformó la arquitectura y permitió el acceso seguro a edificios de gran altura. (Freepik)

El Día Mundial del Ascensor se conmemora cada 23 de marzo como homenaje al inicio de la era moderna del transporte vertical. La fecha remite al primer ascensor comercial de pasajeros instalado entre 1853 y 1857 en la ciudad de Nueva York. Elisha Otis, inventor estadounidense, fue pionero en desarrollar un sistema de seguridad eficaz para evitar caídas en caso de rotura del cable, lo que posibilitó la confianza pública y la expansión de los elevadores.

Algunos registros también citan la instalación en el edificio Eder V. Haughwout de Manhattan como el punto de partida de esta revolución tecnológica, según organizaciones como la Federación Empresarial Española de Ascensores (FEEDA).

La celebración pretende poner en valor una innovación que transformó la arquitectura y la vida cotidiana, facilitando el acceso a pisos altos y promoviendo la igualdad de oportunidades. En palabras de representantes de la FEEDA, “el ascensor no es un lujo, sino una herramienta de equidad y autonomía para todas las personas”.

El ascensor como motor de accesibilidad y desarrollo urbano

El ascensor se consolidó como pieza clave en el desarrollo urbano, permitiendo el crecimiento vertical de las ciudades y garantizando accesibilidad para millones de personas en distintos entornos. (Freepik)

A lo largo de las décadas, el ascensor se consolidó como un componente central en la construcción de ciudades densas y edificios de gran altura. Según los expertos, la movilidad vertical es hoy indispensable para el funcionamiento de inmuebles residenciales, comerciales y públicos, permitiendo el aprovechamiento eficiente del espacio urbano. Además, el ascensor representa una solución crucial para quienes tienen movilidad reducida, al garantizar desplazamientos seguros y autónomos.

El Día Mundial del Ascensor también enfatiza la necesidad de sensibilizar sobre la importancia del mantenimiento y la seguridad. La seguridad en el uso diario de estos dispositivos es fundamental para prevenir accidentes y asegurar el bienestar de los usuarios. Por este motivo, asociaciones y empresas del sector insisten en la relevancia de una normativa actualizada y revisiones periódicas para todos los equipos instalados.

Diferencias regionales

La diferencia de fechas entre países evidencia la relevancia local del ascensor, como ocurre en Argentina, donde se prioriza la seguridad y el rol de las entidades del rubro. (Freepik)

Aunque la mayoría de los países reconoce el 23 de marzo como el Día Mundial del Ascensor, en Argentina la efeméride se celebra el 27 de julio. Esta elección responde a la fundación en 1942 de la Sociedad de Instaladores y Conservadores de Ascensores (SICA), entidad que reúne a profesionales y empresas dedicadas a la instalación y el mantenimiento de estos sistemas. El objetivo principal de esta conmemoración local es subrayar la importancia de conservar los estándares de seguridad y servicio en el sector.

En ambos contextos, la jornada invita a reflexionar sobre el papel del ascensor como elemento de integración, promoviendo la equidad en el acceso a los espacios y recordando el valor de la innovación tecnológica que, desde el siglo XIX, continúa modelando la vida en las ciudades.