Día Mundial de la Poesía: el verso peruano en seis poemas esenciales para leer hoy

Conoce a las poetas peruanas más destacadas

Cada 21 de marzo, el Día Mundial de la Poesía convoca a lectores y creadores en una celebración global de la palabra. Promovido por la UNESCO desde 1999, este día busca reconocer el poder del lenguaje poético como vehículo de diálogo, memoria y renovación cultural. En Perú, la poesía tiene una raíz profunda: es un arte que ha acompañado la construcción de la identidad nacional y ha encontrado en cada época voces que dialogan con el mundo.

La poesía peruana moderna se edifica sobre los pilares de José María Eguren, César Vallejo y Martín Adán, según ha señalado el académico sanmarquino Alberto Escobar. Al mismo tiempo, del siglo XIX es imprescindible mencionar a José Santos Chocano, quien representa él solo —y a veces en soledad— el modernismo en el país. La tradición se enriquece con la vanguardia interprovincial, la poesía proletaria y, desde los años cincuenta, con las neovanguardias que abren nuevos caminos formales y temáticos.

La riqueza de la poesía peruana contemporánea reside en la diversidad de estilos, registros y preocupaciones. Esta selección, recomendada por un egresado de la prestigiosa Escuela Académica de Literatura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos —cuna de figuras como Mario Vargas Llosa—, reúne seis poemas que cruzan épocas y sensibilidades. Cada uno revela el pulso de una tradición literaria que no deja de renovarse.

A continuación, seis poemas peruanos imprescindibles, acompañados de un comentario sobre el estilo y la evolución de cada autor.

Martín Adán – Poemas Underwood (de La casa de cartón)

Martín Adán, seudónimo de Rafael de la Fuente Benavides, es una de las figuras centrales de la poesía peruana del siglo XX. Su escritura se caracteriza por el uso de la ironía, la introspección y una mirada urbana que rehúye la sentimentalidad fácil. La casa de cartón, publicada en 1928, es una obra de transición entre el modernismo y la vanguardia, donde el yo poético oscila entre el asombro infantil y la desilusión adulta. El fragmento elegido condensa la tensión entre el deseo de trascendencia y la conciencia de marginalidad:

Como mi pan a solas, sin dar envidia a mi prójimo.

Nací en una ciudad, y no sé ver el campo.

Me he ahorrado el pecado de desear que fuera mío.

En cambio deseo el cielo.

Casi soy un hombre virtuoso, casi un místico.

Me gustan los colores del cielo porque es seguro que no son tintes alemanes.

Me gusta andar por las calles algo perro, algo máquina, casi nada hombre.

No estoy muy convencido de mi humanidad; no quiero ser como los otros. No quiero ser feliz

con permiso de la policía.

Martín Adán falleció dejando una obra literaria compleja y simbólica que influyó decisivamente en la poesía peruana moderna. (Andina)

César Vallejo – III de Trilce

César Vallejo, uno de los poetas más influyentes de la lengua española, transformó la poesía con su obra Trilce (1922). Su estilo desafía la sintaxis convencional, explora la infancia y la pérdida, y anticipa el existencialismo. En el poema III, Vallejo articula la espera y la soledad del niño, construyendo una atmósfera de vulnerabilidad y extrañeza:

Las personas mayores

¿a qué hora volverán?

Da las seis el ciego Santiago,

y ya está muy oscuro.

Madre dijo que no demoraría.

Aguedita, Nativa, Miguel,

cuidado con ir por ahí, por donde

acaban de pasar gangueando sus memorias

dobladoras penas,

hacia el silencioso corral, y por donde

las gallinas que se están acostando todavía,

se han espantado tanto.

Mejor estemos aquí no más.

Madre dijo que no demoraría.

Ya no tengamos pena. Vamos viendo

los barcos ¡el mío es más bonito de todos!

con los cuales jugamos todo el santo día,

sin pelearnos, como debe de ser:

han quedado en el pozo de agua, listos,

fletados de dulces para mañana.

Aguardemos así, obedientes y sin más

remedio, la vuelta, el desagravio

de los mayores siempre delanteros

dejándonos en casa a los pequeños,

como si también nosotros no pudiésemos partir.

Aguedita, Nativa, Miguel?

Llamo, busco al tanteo en la oscuridad.

No me vayan a haber dejado solo,

y el único recluso sea yo.

Enrique Verástegui – Datzibao

Enrique Verástegui fue una de las voces más experimentales de la neovanguardia peruana de los setenta. Su poesía fusiona la cotidianidad con la meditación filosófica, creando imágenes de soledad y extrañeza. “Datzibao” es un poema de pérdida y autoconocimiento, donde el lenguaje se fragmenta para acercarse a la experiencia pura. Aquí el inicio del poema:

De pronto perdí todo contacto contigo.

Ya no pude llegar al teléfono, recordar ese número y llegar a tu

casa que no conocí.

Ya no pude volar sobre ti como todos los días a las tres de la tarde

estas pobres alas no dieron más

y aquí me tienes ideando estas líneas que reflejan mis ojos cansados

de ir caminando con la mente y las manos repletas de yerba.

Yo fui el primer sorprendido.

La extrañeza de ser dos aves hurgándose el pecho y corriendo uno

detrás del otro entre las matas y bancas del parque.

y éramos arrojados fuera de nosotros mismos y por esto fue que

conocí tu ciudad

y me apreté contra ti buscando desesperadamente encontrarme en

tus ojos y amé todas tus cosas

y tu mirada angustiada y esa seriedad para responderme a ciertas

preguntas y cuestiones que nos diferenciaron para siem-

pre de las personas nacidas antes de 1950

Enrique Verástegui

Blanca Varela – La lección

Blanca Varela ocupa un lugar destacado en la poesía contemporánea latinoamericana. Su obra explora la identidad, el cuerpo y las transformaciones de la experiencia, con un lenguaje depurado y preciso. “La lección” es un poema de revelación interior, donde el aprendizaje vital se traduce en imágenes de asombro y despojo:

Como una moneda

te apretaré entre mis manos

y todas las puertas cederán

y lo veré todo y la sorpresa

no quemará mi lengua

y comprenderé entonces

el crecimiento de las plantas

y el cambio de pelaje

en las pequeñas crías.

Hallaré la señal

y la caída de los astros me probará

la existencia de otros caminos

y que cada movimiento engendra dos criaturas,

una abatida y otra triunfante,

y en cada mirada morirá la apariencia y desnudo

y bello te arrojará la fábrica entre nosotros.

Alejandro Peralta – Amanecer

Alejandro Peralta fue uno de los exponentes del vanguardismo andino, una corriente que integró el paisaje y las formas indígenas en la poesía experimental. Ande es uno de los poemarios más representativos de este movimiento. Amanecer destaca por su disposición gráfica, los espacios inusuales y la economía verbal, elementos que buscan reproducir el ritmo y la vastedad del altiplano:

a m a n e c e r

Calles cortadas al rape

FRESCAS

bajo el pulverizador de las brisas lacustres

La mañana está de bañera

i me ha fletado un mameluco azul

Alejandro Peralta

José Watanabe – El lenguado

José Watanabe renovó la poesía peruana de fines del siglo XX con una voz que combina la observación naturalista y la introspección existencial. “El lenguado” es un poema donde la biología del animal marino se transforma en metáfora de la adaptación y el miedo, con una precisión descriptiva que revela la fragilidad de la vida:

Soy

lo gris contra lo gris. mi vida

depende de copiar incansablemente

el color de la arena,

pero ese truco sutil

que me permite comer y burlar enemigos

me ha deformado. He perdido la simetría

de los animales bellos, mis ojos

y mis narices

han virado hacia un mismo lado del rostro.

soy un pequeño monstruo invisible

tendido siempre sobre el lecho del mar.

Las breves anchovetas que pasan a mi lado

creen que las devora

una agitación de arena

y los grandes depredadores me rozan sin percibir

mi miedo. El miedo circulará siempre en mi cuerpo

como otra sangre. Mi cuerpo no es mucho. Soy

una palada de órganos enterrados en la arena

y los bordes imperceptibles de mi carne

no están muy lejos.

A veces sueño que me expando

y ondulo como una llanura, sereno y sin miedo, y más grande

que los más grandes. Yo soy entonces

toda la arena, todo el vasto fondo marino.

Otros poemas peruanos que merecen ser leídos

La tradición lírica del Perú es vasta y diversa. Además de los textos seleccionados, destacan poemas como El caballo de José María Eguren (La canción de las figuras), Nostalgia de José Santos Chocano (Fiat Lux), Gambito de rey de Rodolfo Hinostroza (Contranatura), Considerando en frío y Dos niños anhelantes de César Vallejo, Albergo del Sole II de Jorge Eduardo Eielson, Un caballo en mi casa de Eduardo Chirinos y Fragmentos de una alabanza inconclusa de Mario Montalbetti. Todos ellos, junto con los aquí presentados, forman parte de un corpus que sigue dialogando con lectores de todo el mundo.