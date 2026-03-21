Touring de Conchán rechaza cierre impuesto por Sutran y anuncia que reagendará los exámenes de manejo

Según Sutran, la medida se debe a que el centro evaluador no proporcionó la información requerida en el marco de una fiscalización de gabinete. Foto: Google Maps

El centro de evaluación de conductores del Touring y Automóvil Club del Perú (TACP), ubicado en Conchán, fue inhabilitado por 10 días tras una disposición de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran). La medida, considerada como consecuencia de una infracción grave, rige desde el viernes 20 hasta el lunes 29 de marzo, periodo durante el cual no se podrán realizar exámenes para la obtención de licencias de conducir.

De acuerdo con Sutran, la sanción responde a que el centro evaluador no entregó información solicitada durante una fiscalización de gabinete, lo que, según la entidad, compromete la transparencia del proceso de evaluación. Sin embargo, el Touring rechazó la medida y la calificó como arbitraria, asegurando que no afecta la integridad de los exámenes ni el cumplimiento de las normas vigentes.

Touring cuestiona sanción y anuncia acciones legales

En un comunicado, el Touring y Automóvil Club del Perú expresó su desacuerdo con la decisión del regulador y sostuvo que “rechazamos de manera categórica la sanción impuesta por la Sutran, por resultar completamente desproporcionada frente a un requerimiento de información correspondiente al año 2021 en un procedimiento de fiscalización rutinaria”.

La institución afirmó que el hecho que motivó la sanción “está plenamente superado y de ningún modo afecta la transparencia, la integridad o el carácter técnico de los procesos de evaluación”. En esa línea, destacó su trayectoria señalando que “en más de 40 años de operación del Centro de Evaluación del Touring, nunca hemos sido objeto de una sanción de esta naturaleza”.

Asimismo, indicó que tomará medidas legales frente a la disposición. “Como institución comprometida con la seguridad vial del país, tomaremos las acciones legales correspondientes para evitar que este tipo de sanciones ilegales abusivas incentiven la informalidad en la obtención de licencias de conducir”, agregó.

El Touring expresó su desacuerdo con la medida, la consideró arbitraria y afirmó que no compromete la integridad de las evaluaciones ni el cumplimiento de la normativa vigente. Foto: Tulicencia

Sutran sustenta medida por falta grave

Por su parte, Sutran sostuvo que la infracción se configuró debido a que el centro evaluador no cumplió con proporcionar información requerida durante una fiscalización, lo cual está tipificado como falta grave en el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir.

Según la entidad, este tipo de incumplimiento “afecta directamente la transparencia del proceso de evaluación de conductores”, ya que limita la capacidad de supervisión de las autoridades para verificar que las pruebas se desarrollen conforme a la normativa vigente.

Además, recordó que todos los centros de evaluación están obligados a facilitar el acceso a sus instalaciones, así como a entregar información física y digital cuando sea requerida por los fiscalizadores, en los plazos establecidos y conforme a la verdad.

Citas canceladas y reprogramación de evaluaciones

Como consecuencia de la inhabilitación, los postulantes no pueden agendar citas para rendir los exámenes de conocimiento ni de manejo en el circuito de Conchán. Incluso, el sistema del Touring deshabilitó temporalmente la opción de inscripción para estos procesos.

Usuarios que tenían evaluaciones programadas recibieron mensajes informando la cancelación de sus citas debido a “inconvenientes con los accesos” al sistema. En el mismo aviso se indicó que la atención se retomará el 30 de marzo.

Sutran señaló que los centros de evaluación deben permitir el ingreso a sus instalaciones como parte de las labores de supervisión. Foto: Google Maps

Al respecto, el Touring señaló: “Lamentamos las molestias generadas por esta situación y les informamos a todos los postulantes que el servicio será restablecido luego que se supere este acto irregular”. Asimismo, precisó que “nos estamos poniendo en contacto con cada uno de los afectados para reagendar sus evaluaciones”.

Requisitos para obtener la licencia de conducir

Para obtener una licencia de conducir de categoría AI, los postulantes deben aprobar tres evaluaciones obligatorias: examen médico, prueba de conocimientos y examen práctico de manejo. El primero se realiza en centros autorizados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde se evalúan condiciones físicas y psicológicas.

Posteriormente, los aspirantes deben rendir el examen teórico y el práctico, que pueden realizarse el mismo día dependiendo de la disponibilidad de citas. El costo del trámite es de S/ 24,50 para la licencia física y de S/ 6,70 para la versión electrónica.

La vigencia del documento es de 10 años, tras lo cual se requiere su revalidación. Mientras tanto, se espera que el servicio en Conchán se restablezca una vez cumplido el periodo de sanción o si prosperan las acciones anunciadas por el Touring.