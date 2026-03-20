Perú

Ocho pichones de pava aliblanca nacen en Lambayeque y refuerzan esfuerzos para salvar a una de las aves más amenazadas del Perú

El nuevo registro en el zoocriadero de Crax Perú evidencia avances en el manejo técnico de la especie, afectada por la pérdida de hábitat y la caza ilegal

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El nacimiento de ocho pichones
El nacimiento de ocho pichones de pava aliblanca representa un avance significativo en la conservación de una especie cuya población silvestre es reducida. Gob

En el norte del Perú, donde el bosque seco enfrenta presión constante por actividades humanas, un anuncio reciente reaviva la atención sobre una de las especies más comprometidas del país. En el distrito de Olmos, región Lambayeque, el nacimiento de ocho pichones de pava aliblanca introduce un nuevo capítulo en los esfuerzos por evitar la desaparición de esta ave.

El hecho ocurre en el centro de conservación de la asociación Crax Perú, espacio que concentra uno de los principales programas dedicados a la protección de la especie Penelope albipennis. La noticia no solo incrementa el número de ejemplares bajo cuidado humano, también aporta datos relevantes para la reproducción controlada y el manejo de poblaciones con fines de conservación.

La pava aliblanca figura entre las especies más amenazadas del territorio peruano. Su población en estado silvestre resulta reducida, con dificultades para reproducirse en condiciones naturales y con riesgos persistentes como la pérdida de hábitat y la caza ilegal. En ese contexto, cada nacimiento adquiere un valor estratégico dentro de los programas especializados.

Un proceso técnico bajo condiciones controladas

El nacimiento de los ocho pichones responde a un procedimiento planificado que se desarrolla durante varios meses. Según explicó el representante de Crax Perú, Jhon Pérez Uriarte, la etapa reproductiva de la especie se extiende entre setiembre y abril. Durante ese periodo, el equipo técnico realiza la recolección de huevos para su incubación en ambientes controlados.

“El equipo de Crax Perú hace la recolecta e incubación de los huevos bajo condiciones controladas de temperatura y humedad, con el fin de asegurar su adecuado desarrollo”, indicó el especialista. Este control permite reducir riesgos durante la gestación y aumentar las probabilidades de nacimiento.

Una vez que los polluelos emergen, pasan a espacios diseñados para su crecimiento. Allí reciben alimentación específica y seguimiento permanente. “En Crax Perú realizamos un trabajo de manejo reproductivo especializado”, precisó Pérez Uriarte, al referirse al conjunto de prácticas que sostienen el programa.

El monitoreo continúa durante las primeras etapas de vida. A los tres meses, cada ejemplar recibe un anillado permanente junto con un registro individual. Este procedimiento facilita la identificación y el seguimiento dentro del manejo poblacional.

Crece la población bajo cuidado humano

Cada nuevo ejemplar no solo
Cada nuevo ejemplar no solo incrementa el número de individuos, sino que también fortalece las posibilidades de supervivencia a largo plazo. Gob

Los ocho nuevos pichones se integran a una población que supera los 90 ejemplares en el centro de conservación. Este número refleja años de trabajo sostenido en la reproducción de la pava aliblanca en condiciones controladas.

“Cada nuevo individuo representa una oportunidad para asegurar la continuidad de esta ave en un contexto en el que su población natural es reducida, su reproducción es lenta y enfrenta amenazas como la pérdida de hábitat y la caza ilegal”, afirmó Pérez Uriarte. La declaración expone la relevancia de cada nacimiento dentro de un escenario complejo para la especie.

El centro de Crax Perú funciona como el único zoocriadero en el país dedicado a la pava aliblanca con fines de conservación. Desde allí se articulan acciones que incluyen no solo la reproducción, sino también el seguimiento técnico y la planificación de estrategias a largo plazo.

El registro de los nacimientos se comunicó a entidades del Estado como el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor). Este procedimiento forma parte de los protocolos establecidos para el manejo de fauna silvestre en el país.

La supervisión incluye la verificación del cumplimiento del plan de manejo aprobado, así como el acompañamiento técnico continuo. Estas acciones buscan garantizar condiciones adecuadas para los ejemplares y asegurar que el programa se mantenga dentro de los estándares definidos.

“Además de la educación ambiental, trabajamos con ayuda del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre y el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre en la asistencia técnica, a fin de garantizar el bienestar de esta especie emblemática de nuestro bosque seco”, sostuvo el representante de la organización.

Apoyo internacional y trabajo con comunidades

El proceso se basa en
El proceso se basa en técnicas especializadas como la recolección e incubación de huevos en condiciones controladas de temperatura y humedad. Gob

El programa de Crax Perú cuenta con respaldo de instituciones extranjeras como The Dallas World Aquarium y el Cracid Breeding and Conservation Center. Estas alianzas permiten fortalecer las capacidades técnicas y sostener iniciativas orientadas a la conservación de especies en riesgo.

El trabajo no se limita al ámbito del centro de conservación. La organización impulsa acciones de educación ambiental en comunidades donde la pava aliblanca aún se encuentra en estado silvestre. Estas iniciativas buscan informar sobre la situación de la especie y promover su protección.

“Desde 1989, el manejo técnico y ético de Crax Perú tiene como propósito proteger la vida silvestre, conservar su equilibrio y producir vida para el futuro, porque entendemos que conservar no es solo proteger la vida, sino también ayudar a que las especies continúen existiendo”, puntualizó Pérez Uriarte.

La combinación de reproducción controlada, supervisión institucional y trabajo comunitario define una estrategia integral que intenta responder a los desafíos que enfrenta la pava aliblanca en su entorno natural.

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