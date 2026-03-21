Perú

El efecto dominó del ducto

La recuperación tras el corte en el ducto de Camisea pone de relieve la importancia de contar con mecanismos de respaldo y soluciones ante la continua exposición a riesgos

Guardar
El suministro de gas natural
El suministro de gas natural en Lima y Callao comienza a normalizarse tras la reparación del ducto de Camisea operado por TGP. Andina

Desde el viernes 13 el abastecimiento de gas natural empezó a normalizarse progresivamente luego de la interrupción registrada en el sistema de transporte de Camisea operado por TGP. La reparación del ducto y el restablecimiento del flujo permiten recuperar gradualmente el suministro hacia Lima y Callao. Es una buena noticia. Pero más allá de la normalización operativa, lo ocurrido deja una reflexión que el país no debería pasar por alto.

Durante años se repitió que el Perú contaba con una matriz energética robusta (o eso creíamos). Y, en parte, esa afirmación tenía fundamento. El desarrollo de Camisea permitió reducir la dependencia del diésel en la generación eléctrica, dio competitividad a la industria y transformó el transporte urbano con el GNV. El gas natural se convirtió en uno de los pilares de la seguridad energética del país.

Sin embargo, esa fortaleza siempre convivió con una debilidad conocida: la dependencia de un único sistema de transporte. Técnicamente, el gas que abastece a gran parte del país viaja por un solo ducto. Mientras ese sistema funciona, el modelo parece sólido. Pero cuando se interrumpe, el impacto se propaga rápidamente.

Miles de conductores que dependen del GNV tuvieron que migrar de inmediato a gasolina.

Miles de transportistas y taxistas
Miles de transportistas y taxistas afectados por la escasez de GNV migraron temporalmente a la gasolina tras la crisis del gas. - Crédito Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Los más afectados fueron, una vez más, los amigos taxistas que operan con márgenes ajustados y dependen del bajo costo del gas para sostener su actividad diaria. Con la restricción del GNV, tuvieron que recurrir a gasolina en cuestión de horas. En varios distritos de Lima, los precios subieron rápidamente, registrándose incrementos incluso superiores al 30% en algunos grifos. Para quienes trabajan en la calle todos los días, ese cambio no es un dato estadístico: es un golpe directo al ingreso diario.

Lo ocurrido demuestra que la discusión energética del país no puede limitarse a restaurar el ducto cada vez que ocurre una interrupción. La pregunta de fondo es cómo evitar que un incidente puntual vuelva a desencadenar un efecto dominó sobre la economía.

“La pregunta de fondo es cómo evitar que un incidente puntual vuelva a desencadenar un efecto dominó sobre la economía.”

Una primera alternativa que ha vuelto al debate es la construcción de una planta regasificadora. Este tipo de infraestructura permitiría importar gas natural licuado, regasificarlo e inyectarlo al sistema cuando el suministro interno se vea comprometido. No reemplaza al sistema existente, pero puede actuar como un mecanismo de respaldo ante interrupciones.

La creación de infraestructura paralela
La creación de infraestructura paralela reduciría el riesgo de interrupciones en el sistema de transporte de gas en la selva peruana.

Una segunda línea de acción es introducir redundancia en el sistema de transporte, particularmente en los tramos más sensibles del ducto en la selva. Contar con infraestructura paralela permitiría mantener el flujo de gas incluso si uno de los sistemas falla, reduciendo el riesgo de que una interrupción puntual paralice el abastecimiento nacional.

Finalmente, el país necesita reactivar la exploración de nuevas reservas de gas natural. La dependencia casi exclusiva de Camisea no solo es un problema de transporte, sino también de concentración de oferta. Diversificar fuentes de producción ayudaría a reducir esa exposición.

El gas natural seguirá siendo un activo estratégico para el Perú durante las próximas décadas. Pero los sistemas energéticos modernos no se evalúan solo por su eficiencia en condiciones normales, sino por su capacidad de resistir interrupciones.

La normalización del suministro marca el cierre de una emergencia. Lo que el país decida hacer después definirá si esta crisis fue simplemente un episodio más o una señal de alerta que finalmente llevó a fortalecer el sistema energético nacional.

Temas Relacionados

CamiseaLimaSeguridad EnergéticaInfraestructura GasíferaManuel Parededes PalominoESANOpiniónperu-noticias

Más Noticias

Más allá del asistencialismo y la retórica electoral

Del análisis comparado de los 36 planes de gobierno, se evidencia niveles desiguales de desarrollo y coherencia, lo que refleja distintas concepciones sobre el rol del Estado, la protección social y la garantía de derechos

Más allá del asistencialismo y

Interculturalidad: la ventaja de trabajar “entre diferentes”

Las organizaciones que logran integrar diferencias culturales (no sólo tolerarlas) toman mejores decisiones, innovan más rápido y ejecutan con mayor resiliencia

Interculturalidad: la ventaja de trabajar

A qué hora juega Alianza Lima vs Juan Pablo II HOY: partido en Matute por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Sin Renzo Garcés y Fernando Gaibor, el equipo de Pablo Guede recibirá al equipo de Christian Cueva en Matute. Conoce los horarios de crucial cotejo

A qué hora juega Alianza

A qué hora juega Sporting Cristal vs Los Chankas HOY: partido en Andahuaylas por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Los ‘guerreros’, inesperados líderes del campeonato peruano, retan a los ‘celestes’, en Andahuaylas. Franco Torres intentará seguir en la senda goleadora. Yoshimar Yotún, obligado a ofrecer equilibrio

A qué hora juega Sporting

A qué hora juega Universitario vs Comerciantes Unidos HOY: partido en Cutervo por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Luego de ocho temporadas, el conjunto ‘crema’ volverá a pisar el gramado del Estadio Juan Maldonado Gamarra para medirse ante los cutervinos. Conoce los horarios del compromiso

A qué hora juega Universitario
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JEE deja sin efecto la

JEE deja sin efecto la inscripción de la fórmula presidencial del partido de Napoleón Becerra tras su fallecimiento

ONPE entregará a Fuerza Popular lista de electores de la segunda vuelta de 2021, pero deberá pagar más de S/17 millones

¿Gobierno da marcha atrás con los F-16?: Aún no hay modelo definido para los nuevos aviones de la FAP

Fiscalía anticorrupción dispone investigar a Rafael López Aliaga por endeudamiento de S/ 4 mil millones en MML

Presidente José Balcázar promulgará ley que otorga gratificaciones y CTS a trabajadores CAS, pese a advertencias del MEF

ENTRETENIMIENTO

Laura Spoya y Mario Irivarren

Laura Spoya y Mario Irivarren no aparecieron hoy en ‘La Manada’ tras fuertes críticas de Magaly Medina: “Aguanten el hate”

Daniela Darcourt renunció a ‘Sin +Q Decir’ de María Pía Copello: “Tengo que enfocarme y seguir creciendo”

Rebeca Escribens a Said Palao: “Parece buen chico, pero la inmadurez lo desborda y todo por seguir una manada”

Alejandra Baigorria revela que no habla con Said Palao y fue duro verlo llorar en TV: “Es doloroso para mí”

Alejandra Baigorria confiesa su decepción con Mario Irivarren y Patricio Parodi tras el escándalo de Said Palao en Argentina

DEPORTES

A qué hora juega Alianza

A qué hora juega Alianza Lima vs Juan Pablo II HOY: partido en Matute por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs Los Chankas HOY: partido en Andahuaylas por Torneo Apertura de Liga 1 2026

A qué hora juega Universitario vs Comerciantes Unidos HOY: partido en Cutervo por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Julio César Uribe le dejó recomendación a Paulo Autuori tras conocer grupo de Sporting Cristal en Copa Libertadores 2026

Universitario vs Alianza Lima: día, hora y canal TV confirmado del clásico por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026