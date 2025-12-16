Perú

ULTRA Perú vuelve con su cuarta edición: fecha, lugar, entradas y más del evento de música electrónica

La marca de festivales de música electrónica más influyente del mundo, confirma su regreso al país. Conoce todos los detalles aquí

La llegada de uno de los festivales más icónicos de la música electrónica vuelve a captar la atención de miles de fanáticos y curiosos. El regreso de ULTRA reúne todo lo que hace vibrar a la escena: una jornada ininterrumpida, escenarios simultáneos y la promesa de un despliegue tecnológico que pone el listón muy alto.

El público se prepara para vivir una experiencia marcada por sets de figuras internacionales, atmósferas imponentes y una comunidad que no pierde el ritmo ni las ganas de celebrar.

¿Cuándo y dónde es el concierto?

ULTRA Worldwide, reconocida como la marca más influyente de festivales de música electrónica, confirma su cuarta edición consecutiva en Perú. El evento se realizará el sábado 2 de mayo de 2026 en el Club Cultural Lima, en Chorrillos. El espacio será adaptado especialmente para recibir a miles de asistentes, con un gran despliegue audiovisual y sistemas de sonido de estándar internacional, replicando el nivel que caracteriza a ULTRA en ciudades más grandes alrededor del mundo.

Durante más de 12 horas, cuatro escenarios funcionarían de manera paralela para crear una atmósfera de fiesta continua, marcada por actuaciones de artistas consolidados en la escena global y propuestas que marcan tendencia en circuitos internacionales. El encuentro consolida Perú como una parada importante en el circuito ULTRA, impulsando la conexión con el público local y con la cultura electrónica mundial.

¿Cuándo inicia la venta de entradas?

La venta de entradas para ULTRA Perú 2026 inicia el miércoles 17 de diciembre de 2025. Desde ese momento, los fanáticos de la electrónica podrán asegurarse un lugar en el festival accediendo a los distintos tipos de entradas y experiencias. El precio inicial arranca en S/274, permitiendo que tanto seguidores de larga data como quienes buscan descubrir el festival por primera vez puedan participar en esta nueva edición.

¿Las entradas tienen descuento?

Sí. Para la edición 2026, quienes paguen sus tickets con tarjetas de crédito o débito del BBVA, banco oficial del festival, se beneficiarán con un 15% de descuento durante la primera semana de ventas. Adicionalmente, la compra con BBVA tendrá la opción de financiar en hasta seis cuotas sin intereses. Este beneficio aplica únicamente durante los siete días iniciales de venta, agiliza la decisión de compra y facilita el acceso al festival a una mayor cantidad de asistentes.

Ultra Perú 2024 se realiza en el estadio San Marcos. Créditos: Infobae Perú / Paula Elizalde

¿Dónde comprar las entradas?

Las entradas estarán disponibles a través de BOMBO, la plataforma especializada en venta digital que apuesta fuerte por la seguridad y la experiencia de usuario. La tecnología de BOMBO elimina la posibilidad de fraude en la compra y reventa, conectando a más de 800,000 usuarios en una comunidad digital con beneficios propios. Para adquirir entradas, bastará crear un perfil en la plataforma, desde donde podrán seleccionarse los diversos tipos de tickets y acceder a información oficial del festival, así como a agenda interactiva, noticias y promociones.

ULTRA Worldwide suma a Perú a su red de festivales activos en los seis continentes, manteniendo la combinación de cartel internacional, tecnología de vanguardia y producción a gran escala que la caracteriza. El regreso en 2026 ratifica la relevancia del país como epicentro de la cultura electrónica y el compromiso de la organización por brindar una experiencia sin pausas, con innovación y música como sello principal.

