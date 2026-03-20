Perú

Periodista de Infobae Perú gana el premio ‘Periodismo que llega sin violencia’ con reportaje sobre lucha contra la trata de personas

El periodista de Infobae Perú, Luis Paucar, fue galardonado en el IX Concurso Nacional ‘Periodismo que llega sin violencia’ por su reportaje sobre Jhinna Pinchi Calampa, sobreviviente de trata de personas, destacando la falta de protección y reintegración para víctimas adultas en el país

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Dieciséis años después de su fuga, Jhinna Pinchi sigue esperando justicia y apoyo real del Estado. Video: Paula Elizalde

El periodista de Infobae Perú, Luis Paucar, fue reconocido este jueves en el IX Concurso Nacional ‘Periodismo que llega sin violencia’ por un reportaje sobre Jhinna Pinchi Calampa, sobreviviente de trata de personas y referente en la lucha contra este delito en el país.

El trabajo, realizado en el marco del proyecto ‘No Más Mujeres Invisibles’ —impulsado por Promsex y Centro Ideas, con apoyo del Fondo Fiduciario de ONU Mujeres— , relata cómo Pinchi Calampa logró escapar de una red de explotación sexual en Piura, sin protección institucional ni mecanismos efectivos de reintegración.

En 2009, cuando tenía 27 años, Pinchi Calampa se fugó del night club donde había estado cautiva durante dos años consecutivos, después de haber sido llevada con engaños desde su ciudad natal, Tarapoto, y devino en protagonista de uno de los expedientes judiciales más emblemáticos contra la esclavitud moderna.

Durante dieciséis años permaneció fuera del ojo público, sufrió amenazas, precariedad económica y un sistema de protección insuficiente, pero logró convertirse en orientadora judicial y apoyar a otras víctimas de violencia. El principal acusado, Carlos Chávez Montenegro, sigue prófugo, y el paradero de varios implicados permanece sin esclarecerse.

Foto: Paula Elizalde / Infobae
Foto: Paula Elizalde / Infobae Perú

El reportaje, elaborado junto con Estéfany Luján —exintegrante de esta redacción—, también destaca un problema estructural: la falta de programas de reintegración para sobrevivientes adultas, la mayoría de las cuales no accede a acompañamiento psicológico continuo ni a oportunidades laborales o educativas, por lo que se ven obligadas a reconstruir su vida y su sustento por sí mismas.

El caso de Pinchi Calampa ha recibido reconocimiento internacional y ayudó a visibilizar la magnitud de la trata en Perú, donde más del 90 % de los procesos judiciales por este delito permanecen sin resolución.

Sobreviviente de la trata, hoy Jhinna lucha sola contra las secuelas y la indiferencia institucional. Video: Paula Elizalde

De los 63 trabajos recibidos provenientes de diez regiones del país, el jurado también premió a Marco Quispe Huanaco, de Radio Intiraymi de Cisco, y a Wilson Siancas, del medio Convoca. Durante la ceremonia de premiación, Marisol Castañeda, directora de Calandria, resaltó que el concurso distingue “un periodismo comprometido con los derechos humanos y la visibilización de problemáticas sociales a menudo ocultas”.

Juan Pablo Casapia, Oficial Nacional de Información del Centro de Información de las Naciones Unidas, mencionó que la prensa “cumple un papel fundamental para informar con rigor y contribuir a construir sociedades más justas e igualitarias”. Por su parte, Paula Cristina Fernandes, agregada de Cooperación de la Unión Europea, subrayó que la trata es una de las formas más graves de violencia de género y destacó la importancia de la investigación periodística para “romper el silencio que permite su continuidad”.

El concurso es organizado por Calandria junto al Programa Nacional Warmi Ñan del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el CONCORTV, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, el Colegio de Periodistas del Perú, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión y el Colectivo Radial Feminista, con el apoyo de la Unión Europea, Pan para el Mundo y las Naciones Unidas.

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