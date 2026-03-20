Magaly Medina expone viaje secreto a Colombia de Said Palao, Patricio, Mario Irivarren y Francho Sierralta: “No era la primera vez”

Un informe reveló que el grupo ya había viajado a Colombia en 2025 bajo el mismo hermetismo. ATV/ Magaly TV La Firme.

La noche del 19 de marzo, en una nueva edición de Magaly TV La Firme, Magaly Medina volvió a encender la polémica al profundizar en el reciente ampay que involucra a Said Palao, Mario Irivarren, Patricio Parodi y Francho Sierralta. Sin embargo, más allá de las imágenes difundidas, la conductora centró su análisis en lo que considera una idealización dentro de la relación entre Alejandra Baigorria y su aún esposo, cuestionando no solo el vínculo, sino también los patrones de comportamiento del grupo de amigos, al que denominó los “cuatro fantásticos”.

El informe presentado en el programa no solo expuso el reciente viaje a Argentina, que ya ha generado consecuencias en algunas relaciones —como el fin del vínculo entre Mario Irivarren y Onelia Molina—, sino que además reveló un antecedente que reforzaría la tesis de un comportamiento repetitivo.

No era la primera vez: exponen otro viaje oculto de Said Palao, Mario Irivarren y Patricio Parodi. Captura: Magaly Tv La Firme.

El viaje a Colombia

Según el reportaje, no sería la primera vez que este grupo realiza escapadas similares sin sus parejas. De hecho, se mostró un reporte migratorio que evidencia que entre el 13 y el 17 de marzo de 2025, los mismos protagonistas viajaron a Colombia bajo condiciones prácticamente idénticas: mismo grupo, mismas fechas y el mismo hermetismo, sin publicaciones en redes sociales ni detalles de su estadía.

Este hallazgo reforzó el discurso de Magaly Medina, quien cuestionó que estos viajes sean presentados como simples “paseos entre amigos”, cuando —según su interpretación— evidenciarían una falta de compromiso emocional en sus relaciones. A partir de ello, la periodista dirigió su crítica hacia la dinámica sentimental entre Alejandra Baigorria y Said Palao, sugiriendo que la empresaria habría construido una imagen idealizada de su pareja.

Uno de los momentos más reveladores llegó cuando reiteró que este comportamiento no es aislado. “Pero hay otra cosa, otro detalle. Ellos, los cuatro igualitos, estos fantásticos, viajaron ya antes. El año pasado, por estas fechas, entre el 13 y el 17 de marzo del 2025, ellos viajaron a Colombia. Tuvieron otro viaje de solteros donde tampoco publicaron nada. Ahí está Patricio Parodi, Said Palao,Mario Irribarren, y Francho”, detalló.

También lanzó críticas hacia las dinámicas personales de los involucrados. “Por supuesto, Francho, que ahí no se había casado todavía, porque él se casa, él ha tenido sus dos despedidas de soltero ya casado. Nueva moda, nueva moda. También la otra, ¿no? Qué tonta la, la, la esposa. ¿Despedida de soltero después de haberse casado? Ay, por Dios, no me vengas”, ironizó.

No era la primera vez: exponen otro viaje oculto de Said Palao, Mario Irivarren y Patricio Parodi. Captura: Magaly Tv La Firme.

Alejandra Baigorria lo defendió

“Es que ella, ella, ella hizo su mundo ideal, ella hizo su hombre correcto. Creo que hubiera agarrado otro y lo hubiera transformado en el correcto también, porque creo que él tiene una personalidad como más, más sumisa que la de ella, ¿no? Ella es más líder, ella es más mandona, directriz y él como que es un geisho, ¿no? Se adapta entonces a ella”, expresó, marcando desde el inicio una postura crítica sobre el equilibrio dentro de la relación.

En esa misma línea, cuestionó la narrativa de una relación aparentemente perfecta. “Ella dice: ‘En cuatro años nos hemos peleado solo dos veces’. Qué aburrido, oye. Solo dos veces discrepar con la persona con la... Porque no significa que la gente sea igual. No significa que si no hay peleas todo es magnífico, porque siempre hay diferencias. Son dos seres humanos que no-- hasta los hermanos nos peleamos”, afirmó, subrayando que el conflicto es parte natural de cualquier vínculo humano.

No era la primera vez: exponen otro viaje oculto de Said Palao, Mario Irivarren y Patricio Parodi. Captura: Magaly Tv La Firme.

Magaly Medina considera que Alejandra idealizó a Said Palao

La conductora también puso énfasis en la exposición mediática de la pareja, señalando que es Alejandra Baigorria quien lidera el discurso público sobre su relación. “Todas las entrevistas sobre la relación, es cierto, la da ella. Ella es la que defiende. No, él ni habla, él ni dice nada. Él, él está, tiene que estar de acuerdo. Él todo es sí, mi amor. Sí, mi amor. Sí, mi amor. Sí, mi amor”, sostuvo, describiendo lo que considera una dinámica desigual.

El análisis se volvió más incisivo cuando abordó los planes de vida en común. “Quiero tres bodas. Quiero una en Maldivas, otra civil y otra religiosa. Quiero tres vestidos. Él todo se adapta. O sea, ella planificó todo el futuro y pudo haber sido Said Palao o Perico de los Palotes, ¿no? Es el que se haya adaptado a lo que ella quería. Ella quería una vida en familia, ella quería un matrimonio, ella quería un pelele y lo tuvo. Y este es su pelele”, comentó, generando una fuerte reacción por el tono directo de sus palabras.

No era la primera vez: exponen otro viaje oculto de Said Palao, Mario Irivarren y Patricio Parodi. Captura: Magaly Tv La Firme.

En su discurso, también abordó el aspecto económico de la relación, sugiriendo que el peso financiero recaería principalmente en la empresaria. “Después, ya cuando, cuando todo el mundo nos dimos cuenta que la casa la compró ella, que todo el esfuerzo económico de esa relación lo hace ella, ya, ya no dijo, ya, ya comenzó a no defenderlo y decía: ‘Yo no necesito un hombre que me mantenga, no necesito. Yo soy independiente económicamente. Yo no necesito que a mí me den dinero. Yo no necesito un príncipe con monedas de oro. Yo solo necesito que me admire, que me ame, que me mima, que me proteja’”, recordó.

No obstante, cuestionó la coherencia de ese planteamiento. “¿Cómo te va a proteger alguien? ¿Cómo te va a proteger alguien que realmente no tiene los medios para salir adelante como lo es ella? O sea, la que protege es ella. Ella es la protectora de esa relación. Ella es la admirable de esa relación. Pero ¿cómo puedes admirar a un don nadie? Tú siendo tan inteligente, trabajadora, luchadora, tan de planes, de proyectos y disciplinada, ¿cómo puedes admirar a un don nadie, a un cargacarteras? No podría”, afirmó.

No era la primera vez: exponen otro viaje oculto de Said Palao, Mario Irivarren y Patricio Parodi. Captura: Magaly Tv La Firme.

Magaly Medina defiende la segunda parte de su ampay

Para Magaly Medina, esta situación responde a un proceso de autoengaño. “Eso es engañarse a uno mismo. Y mira lo que hizo ese hombre calladito, aparentemente, que no mataba una mosca, el moco muerto. ¿Qué hizo? Se escapa con sus amigos, porque claro, él sale con sus amigos y con las mujeres que sus amigos convocan y con el trago y todo lo demás”, señaló, vinculando esta conducta con el reciente ampay.

Asimismo, respondió a quienes cuestionan la falta de imágenes explícitas en el reportaje. “Ok, ahora mucha gente, claro, las ideas machistas en nuestro programa no, a él no se le ve besarse con nadie, a él no se le ve aparrarse con alguien. Necesitan eso. Nosotros no pudimos entrar al dormitorio porque esas chicas salen al día siguiente, disculpen. Y si tú no vas a hacer nada, no vas. Sencillamente dices: ‘No voy’”, argumentó.

¿Quiénes eran las acompañantes? Revelan identidad de modelos y costo del “faenón”. Captura: Magaly TV La Firme.