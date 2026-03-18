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Día Mundial del Síndrome de Edwards: conciencia global sobre la trisomía 18, su diagnóstico temprano y los desafíos de la atención integral

Cada 18 de marzo se recuerda la importancia de visibilizar la trisomía 18, una alteración genética que afecta a recién nacidos, con implicancias médicas, sociales y familiares, y una incidencia estimada de 1 por cada 6.000 nacimientos

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La conmemoración anual subraya la
La conmemoración anual subraya la relevancia de reconocer esta alteración genética, que incide en los recién nacidos y demanda recursos médicos, apoyo familiar y atención institucional, según organismos y asociaciones de pacientes (Freepik)

El Día Mundial del Síndrome de Edwards, conocido también como trisomía 18, busca sensibilizar sobre una condición genética que implica la presencia de un cromosoma adicional en el par 18. Esta anomalía, identificada por primera vez en 1960 por el genetista británico John Hilton Edwards, genera una serie de complicaciones en el desarrollo físico y neurológico de los niños.

La incidencia es baja, pero el impacto en las familias y en los sistemas de salud es considerable, ya que la mayoría de los casos requiere atención médica especializada desde el nacimiento. Instituciones y asociaciones médicas internacionales subrayan la necesidad de fortalecer la investigación y el acompañamiento integral a los afectados y sus familias.

Características médicas y diagnóstico de la trisomía 18

La trisomía 18, también conocida
La trisomía 18, también conocida como síndrome de Edwards, es una alteración genética que provoca múltiples complicaciones en el desarrollo y suele detectarse mediante estudios prenatales. (Freepik)

La trisomía 18 se produce cuando existe una tercera copia del cromosoma 18, en lugar de las dos habituales. Este evento cromosómico, que suele originarse de manera espontánea durante la formación de las células reproductivas, provoca un espectro de anomalías físicas y orgánicas.

Entre los signos más frecuentes se encuentran el bajo peso al nacer, retraso en el crecimiento, y malformaciones cardíacas, renales y cerebrales. Los bebés afectados pueden presentar rasgos faciales particulares, dificultades para alimentarse y, en algunos casos, fisura palatina o labio leporino.

El diagnóstico suele realizarse durante el embarazo, gracias a las técnicas de cribado prenatal, tanto invasivas como no invasivas. El portal de estadísticas alemán Statista estima que la prevalencia de la trisomía 18 es de aproximadamente 1 de cada 6.000 a 8.000 nacimientos, con una mayor ocurrencia en niñas. La identificación temprana es esencial para planificar la atención médica y ofrecer acompañamiento psicológico a los padres.

La tasa de supervivencia es limitada: según la Asociación Española de Genética Humana, cerca del 95% de los niños afectados no supera el primer año de vida. No obstante, los avances en el manejo clínico han permitido que algunos casos alcancen la infancia e incluso la adolescencia, aunque con importantes retos en el desarrollo psicomotor y la comunicación.

Impacto familiar y retos en la atención sanitaria

El diagnóstico del síndrome de
El diagnóstico del síndrome de Edwards implica un desafío emocional y médico para las familias, que deben afrontar tratamientos complejos y decisiones clínicas desde el nacimiento. (Freepik)

El diagnóstico de síndrome de Edwards representa un desafío para las familias y los equipos sanitarios. La condición suele demandar intervenciones multidisciplinarias desde el nacimiento, incluyendo cardiología, nefrología, neurología y logopedia. Los profesionales de la salud, según lo señala la revista médica Médicos y Pacientes, destacan la importancia de transmitir la información de manera clara y empática, y de acompañar a los padres en la toma de decisiones.

El apoyo psicológico es fundamental, ya que el pronóstico puede ser incierto y las complicaciones médicas frecuentes. Las asociaciones de pacientes subrayan la necesidad de aumentar la educación pública sobre la trisomía 18, evitando estigmas y promoviendo la inclusión. Familias como la de Bella, una niña que superó la expectativa de vida inicial y alcanzó los doce años, demuestran que la detección precoz y la atención integral pueden marcar una diferencia significativa.

En algunos casos, el diagnóstico prenatal plantea dilemas éticos y médicos. El acompañamiento a las familias debe centrarse en el respeto a las decisiones y la provisión de toda la información relevante sobre opciones terapéuticas y cuidados paliativos, cuando corresponda.

Avances médicos, investigación y sensibilización social

La investigación científica sobre la
La investigación científica sobre la trisomía 18 ha permitido comprender mejor sus variantes clínicas y mejorar las estrategias de atención integral. (Freepik)

La investigación en genética y las mejoras en el diagnóstico han permitido una mayor comprensión del síndrome de Edwards y sus variantes, como el mosaicismo, que puede asociarse a cuadros clínicos menos severos. La labor de los equipos de logopedia y rehabilitación es crucial para estimular las habilidades de comunicación y mejorar la calidad de vida de los pacientes, señala la Asociación Española de Logopedia, Foniatría y Audiología.

Las organizaciones internacionales insisten en la importancia de destinar recursos a la investigación y el desarrollo de tratamientos que permitan abordar las múltiples complicaciones asociadas a la trisomía 18. Además, la visibilización de historias de vida, como las de Franchesca y Luz, quienes recibieron intervenciones tempranas y apoyos familiares, contribuye a desmitificar la enfermedad y fomentar la empatía social.

El Día Mundial del Síndrome de Edwards invita a la sociedad a reconocer los desafíos que enfrentan las personas con esta condición, y a sumar esfuerzos para garantizar acceso a atención médica especializada, soporte emocional y oportunidades de integración. La sensibilización pública y el respaldo institucional son claves para mejorar el pronóstico y la calidad de vida de quienes conviven con la trisomía 18.

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