Perú

Solicita préstamo de 170 mil soles a su prometida, pero no le devuelve el dinero: joven lo denuncia por presunta estafa

Rubí Ruiz asegura que, tras entregar el dinero a su pareja, este dejó de pagar la deuda y cortó la comunicación. Al reclamarle el monto, la joven terminó siendo denunciada por presunta extorsión

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Una joven denunció que su expareja sentimental solicitó un préstamo de 170 mil soles y luego desapareció sin saldar la deuda, mientras el caso permanece en investigación por las autoridades policiales.

La denuncia fue presentada por Rubí Ruiz Taype, quien relató en entrevista con el medio digital Arriba Perú Noticias que conoció a Ansel Mendoza Medina en 2017. Según la joven, el vínculo comenzó con una relación sentimental y avanzó hasta el compromiso matrimonial, con la participación de los padres de Mendoza Medina, quienes acudieron a pedir formalmente la mano de Rubí.

Durante este periodo, la denunciante afirma que su entonces pareja le solicitó apoyo económico para supuestas inversiones en el sector pesquero y para la compra de un vehículo. Tras este fuerte vínculo, la joven decidió darle el dinero.

Investigan presunta estafa: joven entrega
Investigan presunta estafa: joven entrega 170 mil soles a su pareja y no recibe el dinero de vuelta|Foto: Arriba Perú TV Digital

Préstamo sin devolver

Según la denunciante, la entrega del dinero se realizó en varias partes: primero se prestaron 110 mil soles con constancia escrita, después otros 29 mil soles y, finalmente, 35 mil soles adicionales que la madre de Rubí habría facilitado para completar el pago del vehículo de Mendoza. La suma total asciende a más de 170 mil soles.

Ruiz Taype expuso que Mendoza Medina solo cumplió con once cuotas de pago y luego dejó de responder. Tras varios intentos de contacto, la joven lo localizó en una discoteca de Piura para exigirle el pago. Posteriormente, el denunciado la acusó de extorsión y hostigamiento, lo que derivó en la apertura de investigaciones en ambas direcciones.

“Él utilizó toda esa situación para no pagar y para que yo no lo pueda contactar ni reclamar”, afirmó la joven, quien hoy se encuentra desesperada por la respuesta de las autoridades.

Además, sostuvo que cuenta con transferencias y documentos firmados, así como una cesión de derechos de la deuda otorgada por su madre y su abuelo. Según su versión, otras mujeres también habrían sido contactadas por Mendoza Medina bajo esquemas similares, con supuestos préstamos que no fueron devueltos.

Acusan a hombre de desaparecer
Acusan a hombre de desaparecer tras recibir préstamo millonario de su pareja en Chancay|Foto: Captura de pantalla de video de TikTok de Rubí

De acuerdo con el citado medio, el caso fue puesto en conocimiento del general Manuel Farías Zapata, jefe de la región policial Lima Norte, quien le informó que toda la documentación ha sido entregada a las autoridades competentes.

La denunciante manifestó que continuará con las acciones legales y llamó a otras personas afectadas a presentarse ante las autoridades.

“Hay personas del terminal pesquero de Piura que también me han escrito. Decirles a esas personas que no tengan miedo de salir a hablar, que mientras que seamos más y expongamos más a este hombre, va a salir todo a nuestro favor. Él ha sacado mercadería de ahí y no ha pagado“, manifestó.

En otro video, la exenamorada señaló que solo se le devolvió S/50 mil; precisamente es el documento que se le presentó a la Fiscalía. El caso ya se encuentra en investigación para hallar si existe un delito ante los hechos expuestos.

Canales de ayuda

  • Línea gratuita: puedes comunicarte al 105 para denunciar presuntas estafas.
  • Acércate a la comisaría más cercana para presentar una denuncia formal.

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