Hora cero: Gremios empresariales piden al Congreso otorgar el voto de confianza al gabinete Miralles

Denisse Miralles. Los principales gremios empresariales del Perú instan al Congreso a respaldar a la presidenta del Consejo de Ministros para preservar la estabilidad institucional. Créditos: DIFUSIÓN

La presentación de la presidenta del Consejo de Ministros ante el Congreso de la República este miércoles 18 de marzo concentra la atención de los principales gremios empresariales de Perú, quienes instaron a los legisladores a conceder el respaldo necesario para garantizar la estabilidad institucional.

En sendos comunicados difundidos el 16 de marzo, organizaciones como la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) y un bloque conjunto integrado por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Comex Perú, ADEX, Cámara de Comercio de Lima (CCL), Asociación Automotriz del Perú (AAP), Canatur, la Plataforma Nacional de Gremios Mipymes y Perúcámaras enfatizaron la importancia de que el Parlamento actúe con responsabilidad frente a la solicitud del voto de confianza, en un contexto de marcada inestabilidad política y retos económicos.

La presidenta del Consejo de Ministros expone su plan ante el Congreso

La comparecencia de la presidenta del Consejo de Ministros y su gabinete ante el Pleno tiene como objetivo exponer el plan de gestión para el periodo que culmina el 28 de julio de 2026 y solicitar el respaldo parlamentario para su ejecución.

Según lo manifestado por la CONFIEP, “el país atraviesa un clima de inestabilidad que afecta la democracia, la institucionalidad y el ambiente de confianza necesario para atraer inversiones que generen empleo formal y bienestar para más peruanos”.

Esta preocupación ha sido compartida por el resto de gremios, que han advertido sobre los efectos negativos que la incertidumbre política genera en la economía nacional.

A menos de un mes de los comicios generales, los gremios destacan la necesidad de garantizar un proceso electoral en paz y transparencia.

Los gremios empresariales advierten sobre el impacto de la inestabilidad política

El documento difundido por la SNI, junto a otras organizaciones empresariales, subraya que el Fenómeno El Niño Costero ya ocasiona graves consecuencias para la economía y afecta a amplios sectores de la población.

“Durante los últimos años, la inestabilidad ha vulnerado nuestra democracia y la capacidad de atraer las inversiones indispensables para la generación de puestos de trabajo formales”, señala el comunicado firmado por los gremios, que representan a diversos sectores productivos y comerciales del país.

La combinación de crisis política y desastres naturales podría intensificar los problemas económicos y sociales que enfrenta el Perú.

A menos de un mes de la cita electoral en la que los peruanos elegirán una nueva fórmula presidencial, senadores y diputados, los gremios destacaron la relevancia de que el proceso se desarrolle en un clima de paz y transparencia.

En 27 días se celebrarán los comicios generales en el país, por lo que las organizaciones empresariales consideran fundamental que los legisladores actúen “a la altura de las circunstancias” y respalden al Ejecutivo para contribuir a la gobernabilidad.

El Fenómeno El Niño Costero agrava la situación económica y social

La CONFIEP remarcó la necesidad de que el Congreso otorgue el voto de confianza para evitar escenarios de mayor inestabilidad. “Solo si los señores congresistas actúan con responsabilidad y otorgan el voto de confianza al gabinete, se podrá consolidar un clima de tranquilidad para los comicios y para el desarrollo del país”, indicó.

El llamado a la reflexión de los gremios empresariales llega en un contexto marcado por la persistencia de tensiones políticas y la amenaza de desastres naturales asociados al Fenómeno El Niño Costero, que ya han repercutido en la vida de miles de peruanos y en la actividad económica.

La CONFIEP y la SNI piden un voto de confianza al gabinete y advierten sobre la importancia de la calma política ante las próximas elecciones generales en Perú. - Crédito: Presidencia

Los empresarios insisten en que la transparencia en el proceso electoral y la estabilidad institucional son condiciones esenciales para recuperar la confianza de los inversionistas y asegurar el bienestar de la población.

De esta manera, los gremios privados recalcaron que su llamado busca salvaguardar la democracia y sentar las bases para la reactivación económica y la generación de empleo formal en Perú.