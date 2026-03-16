Perú

Marcelo Castillo, el imitador de Steven Tyler en 'Yo Soy', recibe mensaje de apoyo de Mia Tyler y no lo puede creer

El carismático concursante peruano vivió un momento único cuando la hija del legendario cantante de Aerosmith lo felicitó por su talento, emocionando a los fans y llenando de orgullo la competencia musical

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Marcelo Castillo, imitador de Steven
Marcelo Castillo, imitador de Steven Tyler en 'Yo Soy', recibe apoyo directo de Mia Tyler, hija del legendario líder de Aerosmith. (Instagram Yo Soy Perú / Mia Tyler)

Marcelo Castillo, el carismático imitador de Steven Tyler en la actual temporada de ‘Yo Soy’, está viviendo uno de los momentos más especiales de su carrera. El cantante peruano, que ha sorprendido al público y al jurado por su energía y fidelidad al interpretar al vocalista de Aerosmith, compartió emocionado en sus redes sociales el mensaje de apoyo que recibió nada menos que de Mia Tyler, la hija del legendario rockero.

El inesperado gesto de la modelo y actriz estadounidense dejó al artista en “shock”, según confesó en un video difundido a través de su cuenta de Instagram. “La gran Mia Tyler, hija de Steven Tyler, enviando su cariño. Qué momento de mi vida”, dijo el imitador de ‘Yo Soy’, mostrando la captura del mensaje privado en el que Mia le deseó suerte y destacó la calidad de su trabajo en el programa de imitación.

“Todos siguen escribiéndome acerca de ti. Solo quería venir aquí para decirte ¡Buena suerte! Lo estás haciendo muy bien”, fue el texto que emocionó al peruano y que rápidamente se viralizó entre los seguidores de la competencia.

Un mensaje que cruza fronteras: el respaldo de Mia Tyler

El entusiasmo de Marcelo Castillo es comprensible. Durante el video que publicó tras leer el mensaje de Mia Tyler, el imitador no pudo ocultar su alegría y gratitud. “Estoy soñando. La hija de Steven Tyler me mandó un mensaje. Estoy en shock. Cuando lo vi, grité y pensé que era mi dislexia. Pensé que estaba viendo cosas que no eran, pero no, era cierto”, relató, aún incrédulo.

Agregó que fueron los propios fans quienes, al ver sus interpretaciones en ‘Yo Soy’, comenzaron a etiquetar y escribirle a la hija del cantante de Aerosmith, logrando captar su atención y obteniendo finalmente la respuesta que ahora lo impulsa a seguir adelante en la competencia.

¡No podía creerlo! La hija del legendario Steven Tyler, Mia Tyler, le envió un mensaje de apoyo a Marcelo Castillo, por la imitación que hace de su padre, el vocalista de Aerosmith, en la competencia de 'Yo Soy Perú'. "Estoy totalmente en shock y eternamente agradecido con todos ustedes por hacerlo posible. ¡Miren mi reacción!", comentó. Video: Instagram Marcelo Castillo

Que venga de la hija del mejor vocalista de rock de todos los tiempos es para mí una cosa de otro mundo. Ya lloré este rato, ya me emocioné, ya grité y estoy haciendo este video con bastante más tranquilidad. Cómo les digo que les debo muchísimo, cómo les digo gracias. Estoy demasiado emocionado… Vamos con fuerza a la semana final”, expresó Castillo, agradeciendo también a los seguidores que hicieron posible este inesperado reconocimiento internacional.

El imitador dejó en claro que este tipo de gestos lo motivan a seguir perfeccionando su presentación y a buscar, por qué no, un mensaje directo del mismísimo Steven Tyler. El respaldo de Mia Tyler llega en un punto clave de la competencia, cuando el imitador ha logrado consolidarse como uno de los favoritos del público y del jurado. Gala tras gala, Marcelo ha demostrado un notable crecimiento, superando expectativas con su técnica vocal, presencia escénica y una mimesis cada vez más lograda del icónico rockero.

El camino de Marcelo Castillo en ‘Yo Soy’

La última presentación de Marcelo Castillo en ‘Yo Soy’ fue especialmente elogiada por el jurado. Carlos Alcántara confesó que tenía dudas antes de verlo en escena, pero quedó sorprendido: “No sabía cómo te iba a ir en el reto porque pensaba que encontraríamos diferencias notorias, pero me sorprendiste. No sé si me gusta más el real o tú”, comentó entre risas.

Jely Reátegui, otra de las jurados, destacó la honestidad y el compromiso del artista: “Estudiaste los movimientos, adquiriste el peso del personaje y te involucraste emocionalmente. Cantaste con honestidad”. El propio Ricardo Morán, productor y jurado del programa, resaltó la evolución técnica de Marcelo y el desafío que asume al encarnar a una leyenda como Steven Tyler.

“Has mejorado mucho en técnica vocal. Ahora tienes técnica y cantas mucho mejor. Hiciste una mimesis muy clara de lo que pasaba en la referencia. Tu gran reto será el peso del personaje, tanto corporal como vocalmente”, señaló, refiriéndose a la fuerza y carisma que caracterizan al líder de Aerosmith.

El mensaje de Mia Tyler
El mensaje de Mia Tyler a Marcelo Castillo se vuelve viral en redes y emociona a la comunidad de seguidores del programa de talento. (Captura de imagen)

A lo largo de la competencia, el imitador peruano ha destacado no solo por su calidad vocal y su parecido físico con el cantante estadounidense, sino también por la energía rockera y la pasión que imprime en cada presentación. La interacción con el público y el reconocimiento de figuras internacionales como Mia Tyler refuerzan su posición como uno de los concursantes más destacados de esta temporada.

¿Quién es Mia Tyler y por qué su mensaje es tan significativo?

Mia Tyler, nacida el 22 de diciembre de 1978, es modelo, actriz y empresaria estadounidense, reconocida principalmente por ser la hija de Steven Tyler, el famoso líder de Aerosmith, y la modelo Cyrinda Foxe. Además de su trabajo en la moda —donde se ha destacado como modelo de tallas grandes y promotora de la diversidad corporal—, ha incursionado en la actuación y la televisión, y es medio hermana de la reconocida actriz Liv Tyler.

A lo largo de su vida, Mia ha defendido la importancia de la autenticidad y el empoderamiento, consolidando una presencia mediática propia y manteniendo una relación cercana con la comunidad artística y musical. Su apoyo a Marcelo Castillo en ‘Yo Soy’ es especialmente relevante porque representa el puente entre el talento local y el reconocimiento internacional, validando el esfuerzo de los imitadores peruanos que buscan dejar huella más allá de la competencia.

El gesto de Mia Tyler, sumado al cariño del público y al respaldo del jurado, refuerza el mensaje de que la música y la pasión no conocen fronteras. Marcelo Castillo, conmovido y agradecido, encara la recta final de ‘Yo Soy’ con la motivación de haber sido visto y celebrado por la familia de su ídolo, un sueño cumplido para cualquier artista.

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