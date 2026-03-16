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Flor Guerrero rompe en llanto por asesinato de Jhon Leyva: “Si no hubiera hecho mi aniversario, estaría vivo”

La cantante vernacular fue la última persona que vio el promotor, pues el evento en el que fue asesinado era su concierto de aniversario

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La cantante vernacular fue la última persona que vio el promotor, pues el evento en el que fue asesinado era su concierto de aniversario | América TV / América Hoy

La noche del domingo en Los Olivos terminó marcada por una tragedia para el mundo de la música vernacular. Flor Guerrero, reconocida cantante, se presentó en el programa América Hoy la mañana siguiente, conmovida por el crimen que acabó con la vida de Jhon Leyva, su amigo y promotor. La artista, aún aturdida por el impacto de los hechos, se mostró desbordada por la emoción al recordar que Leyva asistió a su espectáculo de aniversario horas antes de ser asesinado.

En medio de la transmisión, Guerrero no pudo contener el llanto y expresó su pesar frente a las cámaras.

“Como dije cuando transmití en mi TikTok, si no hubiera hecho mi aniversario hubiera estado vivo todavía... Me siento mal, no sé qué decir, no tengo palabras, lo siento mucho, lo siento mucho...”, relató entre lágrimas.

Las palabras de la cantante reflejaron el sentimiento de culpa que la invade tras la pérdida de Leyva, quien había trabajado de cerca con ella y con otras figuras del género folclórico.

Flor Guerrero se muestra desconsolada
Flor Guerrero se muestra desconsolada y llora en vivo tras el asesinato del productor Jhon Leyva, expresando su profundo pesar. (América TV / América Hoy)

Durante la entrevista, la conductora Janet Barboza intervino para consolar a Guerrero, recordándole que el ataque no pudo haber sido previsto por nadie. “Pudo haber sido en cualquier lugar, en cualquier evento, con cualquier artista, yo te entiendo, pero no tiene nada que ver contigo”, enfatizó Barboza, mientras abrazaba a la artista, buscando aliviar el dolor de una situación que ha conmocionado a la escena musical.

El asesinato de Jhon Leyva ocurrió en la madrugada del domingo, cuando el promotor de espectáculos folclóricos se retiraba del local Imperial de Pro, en el distrito limeño de San Martín de Porres. Luego de finalizar su jornada, Leyva se dirigió a descansar en su vehículo, estacionado frente al establecimiento. Fue en ese momento cuando un sicario lo interceptó y disparó en repetidas ocasiones, según los reportes policiales recogidos por la televisión local.

Flor Guerrero rompe en llanto
Flor Guerrero rompe en llanto mientras es consolada por una compañera, lamentando el asesinato de Jhon Leyva en San Martín de Porres. (América TV / América Hoy)

La noticia del asesinato resonó rápidamente entre colegas y seguidores del promotor. Leyva era conocido por su trabajo constante en la organización de eventos musicales y por su cercanía con numerosos artistas del medio vernacular. El impacto del crimen también se ha sentido entre familiares, amigos y la comunidad artística, quienes han manifestado su consternación ante la violencia que sacude al sector.

Restos de Jhon Leyva son velados en El Huaralino

La madrugada fatídica no solo dejó un vacío en la industria musical, sino que trajo al presente las amenazas que Jhon Leyva venía recibiendo desde el año anterior. El 23 de noviembre de 2023, el promotor denunció haber recibido mensajes extorsivos, donde le exigían el pago de 30 mil soles.

La situación se repitió el 28 de diciembre, esa vez con una suma de tres mil soles. Durante enero y febrero de 2024, las intimidaciones continuaron y las exigencias económicas alcanzaron los 10 mil soles, de acuerdo con los antecedentes presentados por la prensa local.

Leyva denunció públicamente a la banda de ‘El Monstruo’ y ‘Jampier’ de ‘Los Trujillanos’, señalando a estos grupos como los principales responsables de las amenazas. Ante el aumento de la presión, optó por salir del país, aunque regresó tiempo después. Según las investigaciones, habría quedado en la mira de una organización criminal que opera en zonas como Canta Callao, Villa Sol y Enrique Milla. Las autoridades sospechan que la negativa a pagar las sumas exigidas lo convirtió en objetivo de los delincuentes.

Familiares y amigos despiden a
Familiares y amigos despiden a Jhon Leyva, promotor de eventos asesinado en San Martín de Porres, durante su velorio en El Huaralino Internacional.

Los restos de Jhon Leyva serán velados en el Huaralino Internacional, un recinto emblemático en Los Olivos donde el promotor organizó innumerables conciertos. El homenaje póstumo se llevará a cabo desde las 11:00 a.m., con la asistencia abierta a colegas, artistas y todas las personas que deseen rendirle tributo. Amigos y figuras del espectáculo han expresado su deseo de acompañar a la familia en este momento de duelo, recordando el legado de Leyva y su aporte al desarrollo de la música vernacular en el país.

La investigación policial continúa para esclarecer las circunstancias del crimen y dar con los responsables, mientras el mundo artístico despide a uno de sus promotores más activos y recordados.

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