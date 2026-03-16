Año escolar 2026 inicia hoy en colegios públicos: madres denuncian que hay decenas de estudiantes sin vacantes

En el inicio del año escolar, madres denuncian en colegio de San Juan de Lurigancho que varios niños se quedaron sin vacante. Latina TV

El inicio del año escolar 2026 moviliza hoy a más de seis millones de estudiantes en todo el país, quienes retornan a clases en colegios públicos tras el receso de verano. Según informó el ministro de Educación, Erfurt Castillo Vera, son 53 631 locales educativos de Educación Básica Regular los que abren sus puertas en esta jornada, marcando el regreso oficial a las actividades académicas.

De esta manera, se suman a los colegios particulares que empezaron semanas previas. La cifra total de alumnas y alumnos que asisten a instituciones estatales asciende a 6 millones 225 mil escolares. La distribución de estudiantes abarca desde inicial hasta secundaria, cubriendo todos los niveles de la educación básica en las diferentes regiones del país.

El ministro Castillo Vera declaró que, para asegurar que los centros educativos estuvieran en condiciones óptimas, el Minedu destinó 295 millones de soles a labores de mantenimiento preventivo entre enero y febrero.

Inicio de clases 2026: colegios reabren y marcan el regreso masivo de alumnos en todo el país| Minedu

Mientras tanto, en Cajamarca, más de 400 mil estudiantes de inicial, primaria y secundaria en las trece provincias de la región también se suman al inicio, según la Dirección Regional de Educación.

Escolares sin vacantes

Sin embargo, este inicio de clases no llegó igual para todos. Cerca de un centenar de adolescentes de San Juan de Lurigancho, en Lima, no pudieron acceder a una vacante para primer grado de secundaria, a pesar de los esfuerzos de sus padres y de múltiples gestiones ante autoridades educativas.

Familias afectadas explicaron que la búsqueda de vacantes comenzó meses atrás, siguiendo el cronograma oficial y postulando en repetidas ocasiones mediante las plataformas digitales del Ministerio de Educación. Sin embargo, el proceso no garantizó un lugar para todos.

Escuelas públicas abren sus puertas para el retorno de millones de niñas, niños y adolescentes| Minedu

“Postulé ya tres veces y siempre me decían que no alcancé vacante”, relató una madre de familia, quien señaló que la matrícula se realizó de manera virtual.

Ante la falta de respuesta, los padres se organizaron y acudieron directamente a las puertas del colegio Nicolás Copérnico, uno de los más solicitados de la zona. Durante mes y medio, el grupo sostuvo reuniones y gestiones con funcionarios del sector, incluyendo la intervención del congresista Montalvo y del viceministro de Educación. Gracias a esta presión, las autoridades accedieron a abrir sesenta vacantes adicionales para primer año de secundaria en ese plantel.

Sin embargo, los padres denuncian que la lista de setenta y cinco estudiantes, elaborada durante las gestiones, no fue respetada. La matrícula se abrió para el público en general, lo que genera incertidumbre sobre el acceso de los adolescentes que esperaban iniciar clases este lunes.

Año escolar 2026 comienza con más de seis millones de escolares en las aulas| Minedu

El drama se agrava por el impacto emocional en los escolares, que ven partir a sus compañeros mientras ellos permanecen sin vacante. “Mi hija llora porque quiere venir al colegio y no va a venir”, expresó otra madre, quien insistió en la necesidad de soluciones urgentes por parte del Ministerio de Educación.

La situación se repite en diferentes instituciones educativas de San Juan de Lurigancho, donde la demanda supera la oferta y las familias buscan opciones cercanas a sus domicilios para evitar mayores gastos y traslados. El inicio del ciclo escolar 2026 es hoy, pero aún se presentan limitaciones para algunas zonas de la capital.