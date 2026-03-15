Perú

Escándalo en municipalidad de Machu Picchu: gerentes y funcionarios quedan detenidos por beber licor en oficinas públicas

Entre los detenidos figuran el gerente municipal Humber Huillca y el jefe de la Unidad de Recursos Humanos, Hussein Quispe, quienes enfrentan cargos por presunto peculado de uso. La municipalidad dispuso su separación inmediata

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Siete funcionarios de la Municipalidad
Siete funcionarios de la Municipalidad Distrital de Machu Picchu fueron detenidos tras ser encontrados consumiendo licor dentro del edificio municipal, gracias a una denuncia anónima

Siete funcionarios de la Municipalidad Distrital de Machu Picchu (Cusco) fueron detenidos tras ser encontrados consumiendo licor en el edificio municipal, luego de una denuncia anónima que alertó a las autoridades sobre la situación.

El jefe de la Región Policial de Cusco, Virgilio Velásquez, confirmó este sábado que la institución policial tomó conocimiento del caso “mediante una llamada anónima de que un grupo de personas estarían tomando licor en el cuarto piso” de las oficinas públicas.

“Fueron intervenidos, detenidos y conducidos a la comisaría. El día de hoy están siendo puestos a disposición de la policía anticorrupción. (Los implicados enfrentan cargos) por delito contra la administración pública en la modalidad peculado de uso”, señaló en declaraciones recogidas por Willax TV.

Entre los detenidos se encuentran el gerente municipal Humber Huillca y el jefe de la Unidad de Recursos Humanos, Hussein Quispe. Los otros funcionarios fueron identificados como Emil Suylo, Washington Sivincha, Carlos Loyaga, Edison Arias, Edwin Canaza, quienes fueron hallados con botellas de cerveza y ron.

La Municipalidad de Machu Picchu
La Municipalidad de Machu Picchu reconoció el incidente ocurrido el 12 de marzo y ordenó la separación inmediata de los funcionarios mientras avanzan las investigaciones

A través de un comunicado oficial, la comuna reconoció que el incidente ocurrió el jueves 12 de marzo en sus propias instalaciones, por lo que dispuso “la separación inmediata” de los implicados “como medida preventiva mientras se realizan las investigaciones correspondientes”.

“Esta decisión se adopta con el objetivo de garantizar la transparencia, la correcta gestión pública y el respeto al debido proceso, reafirmando el compromiso institucional de colaborar plenamente con las investigaciones que vienen siendo realizadas por los entes competentes”, indica la nota emitida en su cuenta de Facebook.

El municipio agregó que “continuará brindando todas las facilidades hasta que se emita el pronunciamiento definitivo sobre el caso”.

Controversias

En septiembre del año pasado, la organización ‘New 7 Wonders’ advirtió que la ciudadela inca de Machu Picchu puede perder su título de ‘Nueva Maravilla del Mundo’ si se mantienen problemas como la alta presión del turismo sin gestión sostenible, el incremento de precios, el riesgo de afectación al patrimonio histórico y prácticas irregulares vinculadas a la venta de entradas.

El municipio aseguró que brindará
El municipio aseguró que brindará todas las facilidades a las autoridades y reafirmó su compromiso de colaboración con el proceso investigativ

“Los principales responsables de la toma de decisiones” a nivel del Gobierno nacional, local y del Congreso “han recibido desde hace tiempo” sus propuestas para “implementar un plan estratégico de transformación”, se lee en un comunicado, suscrito en Zúrich por el director de la institución, Jean-Paul de la Fuente.

Tras agregar que la zona también es afectada en los últimos tiempos por “conflictos sociales, descoordinación entre instituciones y empresas turísticas, y quejas reiteradas por parte de los visitantes”, remarcó que esos factores “podrían seguir afectando la imagen del Perú” e incluso “comprometer la credibilidad de Machu Picchu” como una de las “nuevas 7 maravillas del mundo”.

Recientemente, el Gobierno anunció que incrementará desde mayo próximo la tarifa de ingreso a este parque arqueológico y natural para destinar ese monto al “mantenimiento de los recursos naturales”.

La nueva tarifa entrará en vigencia desde el próximo 1 de mayo e implicará un pago de 11 soles adicionales (3,2 dólares) para los turistas extranjeros mayores de 18 años, a los que ahora se les cobrará 163 soles por el acceso (48,6 dólares).

En el caso de los menores de edad extranjeros, entre los 3 y 17 años, el pago adicional será de 5 soles (1,5 dólares), con lo que el pago final será de 157 soles (46,8 dólares).

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