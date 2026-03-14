Polémica por supuesta falta de apoyo del Ministerio de la Mujer a víctimas de tocamientos indebidos en iglesia de San Borja

La abogada Valeria Cabrera, representante de las víctimas, ofrece detalles sobre el caso del sacerdote Marco Agüero, acusado de tocamientos indebidos en una parroquia de San Borja. La fiscalía ha pedido prisión preventiva mientras se investigan las cinco denuncias, tres de las cuales involucran a menores de edad. (Crédito: Exitosa)

Un nuevo cuestionamiento se ha generado en torno al caso de presuntos tocamientos indebidos denunciados contra el sacerdote Marco Agüero, quien realizaba labores pastorales en una parroquia del distrito de San Borja. La controversia surge luego de que la defensa de las víctimas afirmara que no han recibido apoyo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pese a que la entidad señaló públicamente que brinda asistencia a las afectadas.

Las declaraciones fueron realizadas por la abogada Valeria Cabrera, representante legal de las denunciantes, durante una entrevista con Exitosa Noticias. Según explicó, hasta el momento el respaldo que reciben las víctimas proviene únicamente de su defensa legal y del Ministerio Público, encargado de la investigación penal.

Abogada de denunciantes de tocamientos indebidos en iglesia de San Borja cuestiona apoyo anunciado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/Difusión)

Cinco denuncias contra Marco Agüero

De acuerdo con la abogada, actualmente existen cinco denuncias contra el sacerdote por presuntos tocamientos indebidos. Tres de los casos corresponden a menores de edad, mientras que los otros dos involucran a personas mayores.

“Como ya lo he manifestado en su momento, hay cinco denuncias: tres son menores de edad y dos son mayores de edad”, señaló Cabrera durante la entrevista. Las denuncias sostienen que los presuntos actos habrían ocurrido durante el momento de la confesión religiosa.

Al menos tres personas denunciaron al sacerdote Marco Antonio Agüero Vidal por abuso sexual en la parroquia Nuestra Señora de la Alegría, en San Borja, Lima

Delito habría ocurrido durante confesiones

Según la defensa de las víctimas, el sacerdote habría aprovechado la dinámica de la confesión para cometer los actos denunciados. La abogada indicó que estos hechos se habrían producido en espacios distintos al confesionario formal dentro del templo.

“Era en medio de la confesión y aprovechaba esos tiempos para poder cometer los actos que se están denunciando”, afirmó Cabrera. Además, precisó que los hechos habrían ocurrido en áreas del templo que no correspondían al lugar destinado para ese sacramento.

La defensa de las víctimas del sacerdote de la parroquia Nuestra Señora de la Alegría en San Borja, entre ellas tres menores de edad, se pronuncia sobre el pedido de prisión preventiva. La abogada Valeria Cabrera expone la situación actual del caso y la falta de apoyo por parte del Ministerio de la Mujer, a pesar de sus declaraciones públicas. (Crédito: Exitosa)

Investigación fiscal y solicitud de prisión preventiva

El proceso penal ya se encuentra en una etapa avanzada de investigación. De acuerdo con la abogada, las víctimas han participado en diversas diligencias solicitadas por la fiscalía, incluyendo evaluaciones médico-legales y declaraciones en cámara Gesell.

Asimismo, el Ministerio Público del Perú dictó inicialmente una detención preliminar contra el sacerdote y posteriormente formalizó la investigación penal. Actualmente se está a la espera de la audiencia en la que se evaluará el pedido de prisión preventiva solicitado por la fiscalía.

Defensa de denunciantes solicitará prisión preventiva para sacerdote investigado por tocamientos indebidos

“No hemos tenido apoyo”

La polémica surgió luego de que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables indicara en redes sociales que el programa de atención a víctimas brindaba contención emocional a las denunciantes. Sin embargo, la abogada aseguró que no ha tenido contacto con representantes de esa institución.

“He tomado conocimiento de ese tuit, pero desconozco por completo de dónde venga. No hemos tenido el apoyo correspondiente”, manifestó Cabrera. También señaló que intentó comunicarse con la cuenta institucional mencionada, sin obtener respuesta.

Víctimas de sacerdote en San Borja cuestionan apoyo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. (Foto: X/@MIMP)

Caso sigue vía penal

La defensa legal precisó que, por el momento, las víctimas se encuentran enfocadas exclusivamente en el proceso penal abierto contra el sacerdote. Cabrera explicó que el ámbito penal y el ámbito canónico —propio de la Iglesia— son procedimientos independientes.

“Las víctimas únicamente están abocadas a la vía penal, recabando las pruebas de todo lo concerniente a este delito”, afirmó la abogada. Mientras tanto, la investigación fiscal continúa en curso a la espera de la decisión judicial sobre el pedido de prisión preventiva presentado por la fiscalía.