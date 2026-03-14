Karla Tarazona marca distancia de polémica entre Pamela Franco y Christian Domínguez: “Él será quien responda”

Karla Tarazona rompe su silencio sobre Christian Domínguez y prioriza a su hijo. Composición Infobae / Carol Ruiz.

La tensión alrededor de Christian Domínguez volvió a encenderse en el mundo del espectáculo luego de que Pamela Franco y Melanie Martínez protagonizaran un polémico ‘live’ en redes sociales donde lanzaron duras frases contra el cantante.

El tema rápidamente se convirtió en conversación en programas de espectáculos y llegó hasta el set del programa ‘Mesa Caliente’, donde Karla Tarazona fue consultada sobre el tema. Sin embargo, lejos de entrar en la polémica o defender al líder de la Gran Orquesta Internacional, la conductora optó por marcar distancia y dejar claro que no participará en la controversia pública.

La también locutora radial recordó que, al igual que Pamela Franco y Melanie Martínez, ella también comparte un vínculo familiar con el artista, ya que es madre de uno de los hijos de Christian Domínguez. Por ese motivo, explicó que no considera apropiado emitir comentarios que puedan afectar el entorno familiar o exponer a su hijo en medio de una disputa mediática.

Karla Tarazona rompe su silencio sobre Christian Domínguez y prioriza a su hijo. Captura: IG.

Durante su intervención en el programa, Karla Tarazona fue enfática al explicar que entiende que el tema pueda resultar atractivo para la televisión o el entretenimiento, pero que en su caso personal prefiere mantener una postura prudente.

“Yo entiendo que para el programa es contenido, es chisme, pero en mi caso no, porque está involucrada mi familia. Mientras competa de mi parte, no saldrá ninguna palabra ni en contra ni en favor de nadie, porque sobre todas las cosas está mi hijo”, afirmó la conductora, marcando una clara línea entre su rol televisivo y su vida privada.

Con estas palabras, Tarazona dejó en claro que su prioridad absoluta es proteger la estabilidad emocional de su hijo, evitando alimentar el conflicto o sumarse a declaraciones que puedan escalar el enfrentamiento mediático.

En ese mismo contexto, la conductora también dejó claro que Christian Domínguez deberá asumir su propia defensa si lo considera necesario. Según indicó, ella no será portavoz del cantante ni responderá por él frente a los cuestionamientos surgidos tras las declaraciones de Pamela Franco y Melanie Martínez.

Karla Tarazona rompe su silencio sobre Christian Domínguez y prioriza a su hijo. Captura: IG.

“Él será quien tenga que responder; de mi parte no voy a emitir ningún comentario. Por sobre todas las cosas está la estabilidad de mi hijo”, sostuvo Tarazona, reiterando su decisión de mantenerse al margen de cualquier intercambio público de acusaciones.

Sus declaraciones reflejan una postura de cautela en medio de una situación que vuelve a colocar la vida personal de Christian Domínguez en el centro del debate mediático, especialmente debido a la participación de varias mujeres que han tenido relación sentimental o familiar con el cantante.

Pero las palabras de Karla Tarazona no fueron lo único que llamó la atención. La conductora también aseguró que no tiene ningún interés en investigar o profundizar en los motivos que llevaron a Pamela Franco y Melanie Martínez a realizar el comentado live en redes sociales donde criticaron al artista.

Karla Tarazona rompe su silencio sobre Christian Domínguez y prioriza a su hijo. Captura: IG.

“Tampoco me interesa indagar el porqué de las cosas, pero mientras pueda protegerlos, lo voy a hacer”, añadió, insistiendo en que su prioridad es resguardar a su familia y no contribuir a una polémica que, según considera, podría tener consecuencias personales.

El origen de toda esta controversia se remonta precisamente a ese live transmitido en redes sociales, donde Pamela Franco sorprendió a los usuarios al lanzar contundentes frases sobre el final de su relación con Christian Domínguez. La cantante habló con franqueza sobre la decisión que tomó cuando terminó su vínculo amoroso con el líder de la Gran Orquesta Internacional, revelando que decidió cortar cualquier tipo de cercanía.

Durante la transmisión, Franco se mostró directa al referirse al cantante y dejó entrever que su relación terminó con una ruptura definitiva.

“Sé feliz pero no escarbes, no jod..., Si eres feliz ya no nombres, no desentierres, compórtate. Si te quieren aguantar es tú problema, yo no tengo nada que ver, pero si me buscan y tú sabes cómo te portas... por favor... por eso yo te cerré la puerta, te quité la llave desde el comienzo”, expresó, en un mensaje que muchos interpretaron como una crítica directa a su expareja.

Karla Tarazona rompe su silencio sobre Christian Domínguez y prioriza a su hijo. Captura: IG.

A la conversación también se sumó Melanie Martínez, quien respaldó los comentarios de Pamela Franco y dejó entrever que las experiencias vividas con Christian Domínguez podrían no ser casos aislados. En su intervención, la joven lanzó una frase que rápidamente se viralizó entre los seguidores de los programas de espectáculos.

“Bueno, modus operandi, a todas nos pasó (...) Si contáramos, el castillito de naipes se cae”, afirmó Martínez, insinuando que existirían más historias o episodios relacionados con el comportamiento del cantante que aún no han salido a la luz.

La frase alimentó aún más la polémica y generó debate entre los usuarios, quienes comenzaron a recordar otras controversias que han marcado la vida sentimental del líder de la Gran Orquesta Internacional a lo largo de los años.

Karla Tarazona rompe su silencio sobre Christian Domínguez y prioriza a su hijo. Captura: IG.