Confianza en crisis: el nuevo desafío del liderazgo empresarial en el Perú

Mujeres ejecutivas asumen roles clave en la transformación del sector empresarial peruano, liderando equipos y proyectos en industrias estratégicas como banca, logística, construcción y comercio exterior. (Imagen referencial Infobae)

Esta semana se presentó en la Universidad del Pacífico el Edelman Trust Barometer 2026, uno de los estudios globales más influyentes para entender cómo evolucionan las relaciones entre instituciones, ciudadanía y liderazgo.

Más allá de los datos específicos de cada país, el informe confirma una tendencia que debería preocupar a quienes toman decisiones: la confianza se está convirtiendo en una de las infraestructuras más frágiles de la sociedad.

Cuando la confianza se debilita, no solo se resiente la legitimidad de las instituciones. También se deterioran las condiciones que permiten que funcionen los mercados, que se construyan acuerdos y que se sostenga la cooperación entre actores.

El caso peruano ilustra con claridad este desafío. Según el Edelman Trust Barometer, el Perú registra un Trust Index de 45, lo que lo ubica en la zona de desconfianza estructural. Es decir, el problema no es una fluctuación coyuntural, sino una fragilidad institucional más profunda.

Los niveles de confianza en las principales instituciones reflejan este escenario:

Empresas: 57

ONG: 48

Medios: 44

Gobierno: 32

Esto significa que ninguna institución funciona hoy como un ancla sólida de confianza.

Una sociedad que no experimenta el sistema de la misma manera

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es la creciente desigualdad en la confianza.

En el Perú, la brecha entre los segmentos de mayores ingresos y los de menores ingresos alcanza 21 puntos en el índice de confianza. En la práctica, esto significa que distintos grupos sociales están experimentando el sistema institucional de maneras muy distintas.

Mientras una parte de la población mantiene niveles moderados de confianza, otra vive en un contexto de desconfianza generalizada hacia todas las instituciones.

En la edición anterior del estudio, el 80 % de los peruanos expresa un sentimiento moderado o alto de agravio, mientras que, en la medición de este año, solo el 32 % cree que la próxima generación vivirá mejor que la actual.

Cuando amplios sectores sienten que el sistema no funciona para ellos o favorece a unos pocos, la confianza deja de ser un problema de comunicación. Se convierte en un problema de legitimidad institucional.

La evidencia regional: cuando las empresas sostienen la confianza

La comparación regional ofrece un contraste interesante. Por ejemplo, en países como México, Colombia o Argentina, los indicadores de confianza en el gobierno han mostrado caídas o volatilidad en los últimos años. Sin embargo, en esos mismos países la confianza en las empresas se ha mantenido relativamente más fuerte, funcionando como un factor de estabilidad institucional.

México mantiene al sector empresarial como una de las instituciones más confiables.

Colombia conserva un equilibrio donde las empresas superan al gobierno en credibilidad.

Argentina incluso registró una recuperación de 9 puntos en su índice de confianza en 2025.

En estos casos, el sector empresarial ha contribuido a sostener parte de la legitimidad del sistema cuando otras instituciones enfrentaban dificultades.

El caso peruano es distinto. Aquí la confianza empresarial se ubica todavía en una zona neutral, lo que significa que aún no se ha consolidado como un pilar fuerte del sistema institucional. Y ahí existe una oportunidad.

La empresa como estabilizador institucional

Durante mucho tiempo, el liderazgo empresarial se evaluó principalmente por su capacidad de generar valor económico. Hoy ese marco resulta insuficiente.

En contextos de fragilidad institucional, las empresas se convierten en uno de los pocos actores con capacidad real de ejecutar proyectos complejos, coordinar actores diversos y generar resultados tangibles.

Por esa razón, cada vez más ciudadanos esperan que los líderes empresariales participen en discusiones que antes se consideraban fuera del ámbito corporativo: empleo, innovación tecnológica, sostenibilidad o desigualdad.

No porque las empresas deban reemplazar al Estado, sino porque pueden contribuir a estabilizar el sistema de confianza.

Esto implica para el liderazgo empresarial asumir un rol más amplio:

contribuir a construir una narrativa creíble de futuro,

ayudar a reducir las brechas de percepción entre distintos sectores sociales,

y demostrar coherencia entre propósito, decisiones y resultados.

La importancia de las alianzas

Muchos de los problemas que enfrentan nuestras sociedades —empleo, educación, innovación o sostenibilidad— no pueden resolverse desde un solo sector.

El académico de Harvard, James Austin, ha mostrado que las alianzas entre empresa, sector público y sociedad civil funcionan cuando existe alineamiento de objetivos, generación de valor para todas las partes y confianza construida progresivamente.

En contextos de fragmentación institucional, estas alianzas pueden convertirse en espacios clave para reconstruir confianza.

Desde la Universidad del Pacífico creemos firmemente en el valor de estos espacios de encuentro. Como institución académica tenemos el compromiso de ser un punto de articulación donde distintas voces puedan dialogar, contrastar ideas y construir propuestas que integren las capacidades del sector público, el sector privado y la sociedad civil.

Un desafío compartido

El Perú necesita reconstruir confianza. Ese proceso involucra al Estado, a la política, a la sociedad civil y también al sector empresarial.

La experiencia de otros países de la región muestra algo importante: incluso cuando las instituciones políticas atraviesan momentos difíciles, la confianza en las empresas puede convertirse en uno de los factores que sostienen la estabilidad del sistema.

Por eso, el liderazgo empresarial enfrenta hoy un desafío que va más allá de la eficiencia económica. Debe contribuir también a fortalecer una de las infraestructuras más decisivas para el desarrollo del país: la confianza social.