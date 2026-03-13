Ministerio de Salud descarta caso de ántrax en Ica tras análisis del INS

Los estudios de laboratorio no detectaron Bacillus anthracis, bacteria responsable del carbunco, en la muestra enviada desde EsSalud - Créditos: Minsa.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que el caso sospechoso de ántrax reportado en la región Ica fue descartado tras un análisis especializado efectuado por el Instituto Nacional de Salud (INS). Las pruebas fueron procesadas en el Laboratorio de Referencia Nacional de Metaxénicas y Zoonosis Bacterianas, como parte de las acciones de vigilancia epidemiológica y prevención de enfermedades zoonóticas que se llevan a cabo en el país.

La muestra, remitida desde el Hospital Félix Torrealva Gutiérrez de EsSalud, fue sometida a rigurosos estudios de laboratorio para descartar la presencia de Bacillus anthracis, bacteria responsable del carbunco o ántrax. Según el informe oficial, los resultados resultaron negativos tanto en los análisis moleculares como en los cultivos bacteriológicos realizados por los especialistas del INS.

El protocolo diagnóstico incluyó la aplicación de técnicas avanzadas, como la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), junto con el cultivo de muestras obtenidas mediante hisopado de lesión cutánea y extracción de sangre total. Estas pruebas, consideradas estándares internacionales para la detección de agentes bacterianos, permitieron confirmar la ausencia del patógeno en el caso analizado.

El INS, como centro nacional de referencia, aporta soporte técnico y científico para fortalecer la respuesta frente a brotes sanitarios - Créditos: Gobierno del Perú.

El Instituto Nacional de Salud, en su calidad de centro de referencia para el diagnóstico de enfermedades infecciosas, emergentes y zoonóticas, brinda soporte técnico y científico al sistema nacional de salud, fortaleciendo la capacidad de respuesta frente a posibles brotes sanitarios. El organismo cumple un papel fundamental en la detección temprana de riesgos biológicos y en la generación de evidencia para la toma de decisiones en materia de salud pública.

A pesar del resultado negativo en este caso puntual, las autoridades sanitarias mantienen activa la vigilancia epidemiológica en la región Ica. El monitoreo incluye la identificación de factores de riesgo, la investigación de posibles contactos y el seguimiento de cualquier evento sospechoso que pudiera surgir en las próximas semanas. Hasta el momento, no se han registrado nuevos casos vinculados al episodio inicial, según detalló el personal encargado de la vigilancia.

Las autoridades exhortaron a los establecimientos de salud y a la ciudadanía a mantener la alerta ante síntomas inusuales y a reportar cualquier sospecha de enfermedades infecciosas, reforzando así el sistema de vigilancia que contribuye a la protección colectiva frente a amenazas emergentes.

¿Qué es el ántrax?

El Ministerio de Salud (Minsa) advierte que el ántrax, provocado por la bacteria Bacillus anthracis, afecta principalmente a animales herbívoros como vacunos, ovinos y caprinos, aunque también representa un riesgo para la salud humana. Las personas expuestas deben recibir atención médica inmediata para evitar complicaciones graves.

Aprende todo lo que necesitas saber sobre el ántrax en este video informativo. Descubre qué es, cómo se transmite, cuáles son los síntomas en las personas (cutáneo, por inhalación y gastrointestinal) y las medidas de prevención clave, como la vacunación en animales. | Minsa

La infección suele ocurrir al manipular animales sospechosos o productos derivados, como carne, piel o lana, especialmente si proceden de zonas con antecedentes de esta enfermedad o si han fallecido de manera repentina y sin causa aparente.

La institución gubernamental recomienda a la población evitar el contacto con ejemplares enfermos y consumir únicamente carnes adquiridas en establecimientos autorizados, donde se garantice la inspección sanitaria.

En el ámbito pecuario, la vacunación anual de los rebaños constituye la principal estrategia de prevención y control para evitar brotes en zonas endémicas.

El cuadro clínico del carbunco varía según la vía de ingreso de la bacteria al organismo. El ántrax cutáneo suele comenzar con ampollas marrón rojizo, indoloras, que evolucionan hacia una costra negra característica.