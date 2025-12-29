Fiscalizadores de San Isidro fueron grabados comiendo alimentos decomisados: municipio rechaza el hecho y anuncia sanciones

Operativo municipal en San Isidro termina en polémica por consumo de comida incautada. (Facebook)

En una jornada de control en San Isidro, un operativo municipal orientado a recuperar el espacio público derivó en una acusación por conducta impropia que encendió el debate local. El episodio quedó registrado en video y expuso a varios trabajadores municipales en una situación inesperada para los vecinos del distrito.

El registro audiovisual, tomado este 29 de diciembre a la 1:00 p. m. en la intersección de la Av. Javier Prado Este con Av. Ricardo Rivera Navarrete, mostró la intervención de una carreta dedicada a la venta de ceviche al paso. El personal de fiscalización argumentó que el comerciante no contaba con permisos o incumplía normas ediles, por lo que retiró el vehículo de comida y lo subió a una unidad municipal.

La controversia surgió después de esa acción inicial. En lugar de trasladar los productos a un depósito oficial bajo protocolos de ley, los agentes fueron captados “in fraganti” al consumir el ceviche incautado dentro del camión. El gesto generó cuestionamientos inmediatos y motivó reclamos de vecinos que observaron el material difundido.

Intervención y registro del hecho

Un video difundido en redes sociales muestra a personal municipal consumiendo alimentos decomisados durante un operativo de control en la vía pública, lo que generó cuestionamientos vecinales y una respuesta institucional inmediata. (Composición: Infobae)

De acuerdo con el video difundido, la carreta quedó retenida luego de la intervención. El comerciante quedó apartado del punto de venta y la mercadería pasó a custodia municipal. Minutos después, el registro mostró a los agentes dentro de la unidad con recipientes del producto incautado. La situación reforzó la denuncia por uso indebido de bienes retirados en una acción oficial y abrió cuestionamientos sobre el manejo de los decomisos.

En redes sociales, varios usuarios expresaron indignación frente al hecho. Entre los mensajes difundidos se leyeron frases como: “Qué sinvergüenzas, deberían pagarle a la señora porque se lo están tragando como perros hambrientos”, “No es la primera ni la última vez que hacen eso, para eso existe fiscalización”, y “Tienen que pagarle al dueño, sino tienen que denunciarlos”. Otros comentarios señalaron: “Miserables, esto pasa en muchas municipalidades”, “Identifiquen a los serenos y por favor háganlo público, esas lacras merecen ser identificadas”.

La situación no solo puso bajo observación el comportamiento de los agentes, también planteó preguntas sobre la supervisión interna durante operativos similares en zonas comerciales del distrito. Vecinos consultados señalaron sorpresa frente a la escena y exigieron explicaciones públicas sobre lo ocurrido.

Pronunciamiento institucional y medidas internas

Horas después de la difusión del material, la comuna difundió un comunicado oficial. En el mensaje, la institución señaló: “La Municipalidad de San Isidro informa a la opinión pública lo siguiente: Ante las imágenes difundidas en medios de comunicación, donde se observa a personal de la Subgerencia de Operaciones de Fiscalización haciendo uso indebido de productos retenidos durante un operativo, se ha dispuesto la separación inmediata de los agentes involucrados”. El pronunciamiento añadió: “Asimismo, se ha ordenado el inicio del Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD) correspondiente para aplicar la máxima sanción posible, sin perjuicio de las acciones legales que puedan derivarse por esta inconducta”.

Comunicado de la Municipalidad de San Isidro

El caso permanece bajo revisión administrativa, con especial atención en los protocolos de intervención, el destino de los productos retirados durante operativos y la supervisión del personal asignado a tareas de fiscalización en el distrito.