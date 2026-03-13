¿Habrá finalmente paro de transporte urbano en Lima y Callao tras los nuevos atentados de ‘Los Mexicanos’?

Buses de transporte público amanecen calcinados en varios distritos de Lima Metropolitana.

“Pónganse en línea”, exigen ‘Los Mexicanos’ a los transportistas urbanos de Lima Metropolitana y Callao en nuevos videos enviados por WhatsApp, donde sus integrantes aparecen incendiando buses.

El nombre de esta organización criminal, que exige pagos a cambio de permitir que las unidades sigan operando, ha cobrado notoriedad por su nueva forma de sembrar terror entre choferes, cobradores y sus familiares.

No solo amedrentan a los trabajadores de las empresas de transporte, sino que también secuestran buses y los incendian, como ya ocurrió en Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, El Agustino y otros sectores de la capital.

“A las cuatro de la tarde, recibimos un comunicado. Nos enviaron un video advirtiendo que debemos ponernos a raya y pagar 20 soles por cada vehículo”, relató uno de los conductores afectados a un equipo periodístico de Radio Programas del Perú (RPP).

“Ese grupo de extorsión se hace llamar ‘Los Mexicanos’; nos enviaron un video interno, amenazándonos. Esto es solo el inicio, una advertencia”, añadió el trabajador.

Según los testimonios, las imágenes también muestran armas y escenas de ataques contra buses. El objetivo es presionar a las empresas hasta que aceptan el pago exigido.

Banda criminal Los Mexicanos se graban amenazando a bus en Villa El Salvador. Panamericana Televisión

¿Posible paro de transportistas urbanos?

Ante esta nueva modalidad de violencia contra el transporte urbano, se reaviva la posibilidad de un paro nacional que paralice las principales ciudades del país.

Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional del Transporte, afirmó que la situación “ha llegado a puntos indescriptibles” y que el sector “se está desangrando” por la violencia y la falta de soluciones concretas.

En entrevista con Willax Noticias, Ojeda indicó que las huelgas realizadas hasta ahora, de 24 horas, no han generado cambios efectivos y que la desesperación entre los conductores aumenta. “Muchos choferes indignados decían: ‘¿Qué hacemos? Ni siquiera parando ni haciendo huelga encontramos una solución’”, expresó el vocero.

Los principales reclamos incluyen la demanda para que las Fuerzas Armadas (FF. AA.) respalden a la Policía Nacional del Perú (PNP) en zonas vulnerables, donde los ataques a transportistas aumentan por la falta de resguardo.

“Estos señores se pasean y actúan con total impunidad”, dijo en referencia a ‘Los Mexicanos’ y otras organizaciones delictivas.

Respecto al diálogo con el Ejecutivo, Ojeda informó que recientemente lograron conversar con representantes del Ministerio del Interior (Mininter), después de dos intentos fallidos en los que los gremios no fueron recibidos por la máxima autoridad del sector.

“Era la segunda vez en dos semanas que el ministro del Interior dejaba plantados a representantes gremiales”, mencionó. Se busca una nueva reunión para discutir políticas públicas específicas contra la inseguridad, aunque el vocero insistió en que “el presidente de la República debió reunirse con todos los gremios, pero no lo hizo”.

El dirigente solicitó crear una mesa exclusiva para abordar la seguridad en el transporte, con medidas concretas y no solo espacios de diálogo sin resultados. Mientras tanto, los gremios mantienen la amenaza de un paro indefinido si no se atienden sus demandas fundamentales.