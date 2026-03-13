Perú

Deslizamiento de tierra sorprende y arrastra una retroexcavadora durante labores de limpieza en Cajamarca

La maquinaria que intervenía en la limpieza de la carretera fue arrastrada por el desprendimiento, dejando incomunicadas varias localidades mientras las autoridades evalúan la seguridad para reanudar los trabajos de restablecimiento de rutas

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Maquinaria pesada fue arrastrada por un huaico en Celendín, Cajamarca. Dos personas se salvaron de morir de milagro. Canal N

Un deslizamiento de tierra arrastró una retroexcavadora durante trabajos de limpieza en el distrito de Chumuch, provincia de Celendín, región Cajamarca. El incidente ocurrió cuando la maquinaria intervenía una vía recientemente afectada por desprendimientos de rocas y tierra, dejando a varias comunidades aisladas y paralizando las labores de rehabilitación del tránsito.

El hecho fue registrado por un habitante local, quien documentó el momento en que el deslizamiento sorprendió al operador y a su ayudante. Ambos lograron salir de la retroexcavadora segundos antes de que la máquina fuera arrastrada por varios metros hasta el fondo de una quebrada. Las imágenes muestran la rapidez e intensidad con la que el terreno cedió, evidenciando el alto riesgo que enfrentan los trabajadores y la población en la zona.

Según el reporte de Canal N, el deslizamiento ocurrió mientras se intentaba restablecer la comunicación entre la ciudad capital de Celendín y el centro poblado de Rambran. La maquinaria pertenecía a una empresa privada contratada para despejar la vía bloqueada por las lluvias de los días previos. Las autoridades informaron que, tras el incidente, las tareas de limpieza se suspendieron y al menos tres comunidades permanecen incomunicadas.

El operador y su ayudante lograron salir ilesos de la retroexcavadora antes de que la máquina fuera arrastrada por el deslizamiento, según confirmaron Defensa Civil y testigos presenciales. El accidente, captado en video, evidenció la dificultad y el peligro de las labores de limpieza en zonas de alta inestabilidad geológica, especialmente tras jornadas de lluvias intensas. Tras el hecho, las autoridades locales evalúan la reanudación de las actividades y la necesidad de equipos adicionales para atender las emergencias en la provincia de Celendín.

Una retroexcavadora fue arrastrada por
Una retroexcavadora fue arrastrada por un deslizamiento de tierra durante trabajos de limpieza en una vía afectada en el distrito de Chumuch, provincia de Celendín, región Cajamarca, dejando a varias comunidades aisladas y deteniendo la rehabilitación. (Captura Canal N)

Deslizamiento de tierra afecta labores de limpieza

De acuerdo con información de la Oficina de Defensa Civil de Cajamarca, el operador de la retroexcavadora y su ayudante iniciaron la evacuación apenas notaron los primeros signos del deslizamiento. Ambos se pusieron a salvo en cuestión de segundos, evitando lesiones de gravedad. El video del incidente se ha viralizado en redes sociales, generando preocupación por la seguridad de los trabajadores en zonas de riesgo.

La paralización de las tareas de limpieza ha tenido consecuencias inmediatas: varias comunidades, entre ellas Rambran, continúan aisladas debido a la obstrucción total de la vía principal. Las autoridades trabajan en la evaluación de rutas alternativas y analizan el envío de maquinaria adicional una vez que las condiciones sean consideradas seguras.

La municipalidad ha solicitado apoyo logístico y técnico al Gobierno Regional de Cajamarca y al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) para agilizar la reapertura de las rutas y garantizar el abastecimiento de insumos básicos a las comunidades afectadas.

(Andina)
(Andina)

Riesgo extremo por lluvias en Cajamarca y otras regiones

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), el organismo estatal de meteorología e hidrología, emitió el aviso N°072-2026 de nivel rojo para Cajamarca y otros siete departamentos, advirtiendo sobre la “posible activación de quebradas” debido a lluvias intensas en el corto plazo. El informe, vigente desde las 13:00 horas del viernes 13 de marzo y por 24 horas, indica riesgo extremo de movimientos en masa, flujos de lodo y crecidas de detritos en áreas inestables.

Senamhi recomendó a la población y a las autoridades locales revisar los procedimientos de emergencia, reprogramar actividades en zonas expuestas y proteger bienes y viviendas. Las lluvias acumuladas de los últimos siete días han incrementado la susceptibilidad a nuevos deslizamientos, por lo que se mantiene la vigilancia permanente en Cajamarca, áncash, Huancavelica, Huánuco, La Libertad, Loreto, San Martín y Ucayali.

Las autoridades exhortan a los residentes de las zonas afectadas a mantenerse informados a través de canales oficiales y a seguir las indicaciones de Defensa Civil. El monitoreo de quebradas y la coordinación interinstitucional serán clave para prevenir incidentes similares y reducir el impacto de las emergencias en las comunidades rurales del norte del país.

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