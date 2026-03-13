Conductores que no ceden paso a los bomberos y vehículos de emergencia pueden enfrentar costosas multas y afectar su récord

Conductores que no ceden paso a los bomberos y otros vehículos de emergencia arriesgan una papeleta. (Andina)

En el Perú, los conductores que no ceden paso a los bomberos y otros vehículos de emergencia arriesgan una sanción económica inmediata, según lo estipula el Reglamento Nacional de Tránsito. Esta norma, de cumplimiento obligatorio en todo el país, protege el desplazamiento ágil de las unidades de auxilio en situaciones críticas, y su desconocimiento puede derivar no solo en multas.

La reincidencia en la negativa a ceder el paso constituye una infracción frecuente en Lima, que compromete la seguridad de los bomberos y de la ciudadanía. Todo conductor debe saber que, ante la presencia de señales audibles y visibles de un vehículo de emergencia, es obligatorio ubicarse en el carril derecho y detenerse o disminuir la marcha, especialmente en las intersecciones. El incumplimiento de esta regla, además de poner en peligro vidas, afecta la eficacia de la respuesta ante emergencias.

El brigadier Jaime Palacios, jefe de la 24 comandancia departamental Lima Sur, indica que muchos automovilistas insisten en ignorar las señales de los bomberos, y algunos incluso buscan adelantar tras los camiones para avanzar en el tráfico, ubicándose en zonas de riesgo. Palacios recalca que estas conductas pueden derivar en accidentes graves y en sanciones que afectan tanto el récord del conductor como su capacidad para seguir manejando legalmente.

¿Cuánto es la multa por no ceder el paso a vehículos de emergencia?

Según el Reglamento Nacional de Tránsito, la sanción por impedir el paso a bomberos, ambulancias o patrulleros —siempre que circulen con sirena y luces encendidas— equivale al 12% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), es decir, una multa de S/ 660. Además, la infracción suma de 90 puntos negativos al historial del conductor, lo que puede resultar en la suspensión de la licencia en caso de reincidencia.

La sanción incluye 90 puntos negativos en el récord del conductor, lo que, en caso de reincidencia, puede llevar a la suspensión de la licencia. (Andina)

Este castigo económico no solo busca sancionar, sino disuadir hábitos que obstaculizan la labor de auxilio, y subraya la importancia de respetar la prioridad de paso. Las autoridades insisten en que la colaboración ciudadana es esencial para garantizar la llegada oportuna de los servicios de emergencia, y el desconocimiento de la norma no exime de responsabilidad al infractor.

Para evitar la multa y contribuir a la seguridad pública, los conductores deben estar atentos a las señales de emergencia y actuar con rapidez: ubicarse en el carril derecho, detenerse si es necesario y nunca intentar seguir o adelantar a las unidades de emergencia.

Camión de bomberos realizó maniobra para esquivar a vehículo particular en el Metropolitano

Un incidente reciente en la vía exclusiva del Metropolitano, en Chorrillos, demuestra las consecuencias de la imprudencia al volante. Un camión del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú tuvo que ejecutar una maniobra de emergencia para evitar chocar con un automóvil particular que irrumpió sin advertir la presencia del vehículo de auxilio, pese a las sirenas y luces encendidas.

Un conductor imprudente ingresó sorpresivamente a la vía; la reacción del operador evitó el accidente. Fuente: Canal N

El video del hecho, difundido por medios locales, muestra la rapidez y precisión con la que el conductor del camión evitó una tragedia. El brigadier Palacios señala que la formación en manejo defensivo y la experiencia de los bomberos fue crucial: “Nuestros conductores están preparados para reaccionar y proteger la vida humana en situaciones límite”.

El auto intentó adelantar y cruzar la vía exclusiva, desconociendo la obligación de detenerse. No es un caso aislado: Palacios ha reportado que otros vehículos han colisionado con la parte trasera de los camiones de bomberos por intentar seguirlos o no respetar la distancia. Considerando que estas unidades pueden pesar hasta 35 toneladas, cualquier impacto representa un alto riesgo.

El brigadier Jaime Palacios, jefe de la 24 Comandancia Departamental Lima Sur, señaló que esta imprudencia pone en riesgo la vida de los bomberos y de terceros. Los incidentes frecuentes evidencian la necesidad de respetar las vías de emergencia para evitar lesiones graves o incluso la muerte. Fuente: Canal N

La capacitación de los conductores de bomberos, tanto voluntarios como personal contratado por la Intendencia Nacional de Bomberos, incluye cursos de manejo defensivo específicos para anticipar maniobras peligrosas de terceros y reducir los daños en caso de emergencia.

Respetar el paso de los vehículos de emergencia es una responsabilidad ciudadana que evita sanciones, promueve la seguridad vial y contribuye al bienestar colectivo. Facilitar su labor puede marcar la diferencia en la atención rápida de una emergencia.