Cientos de vehículos quedaron varados tras la caída del puente Collota en la carretera Pativilca–Huaraz en Áncash

El colapso del puente Coyota o Sahuay interrumpió el tránsito en la carretera nacional PE-3N, en el tramo Pativilca – Huaraz. Composición: Infobae

La interrupción de una de las rutas más transitadas de la sierra de Áncash generó largas filas de vehículos y preocupación entre transportistas y pasajeros. El colapso del puente Coyota dejó cientos de unidades detenidas en la carretera nacional PE-3N, una vía clave que conecta la sierra con la costa del país.

El incidente ocurrió la noche del 11 de marzo de 2026, en medio de lluvias intensas que afectaron distintos puntos de la región. El daño en la infraestructura se registró en el kilómetro 526+600 del tramo Pativilca – Huaraz, en el sector Coyota, dentro del distrito de Cátac, provincia de Recuay. La caída de la estructura interrumpió por completo el tránsito entre Cátac y Conococha.

En las horas posteriores al evento, autoridades y personal técnico llegaron a la zona para evaluar los daños y coordinar medidas de emergencia. Mientras tanto, decenas de buses interprovinciales, camiones de carga y vehículos particulares quedaron detenidos en ambos lados de la carretera, sin posibilidad de avanzar.

Colapso del puente tras lluvias intensas

Caída del puente Sahuay en Huaraz deja un muerto y tres heridos. Canal N

Las lluvias registradas en la provincia de Recuay provocaron el aumento del caudal del río Coyota. Según los reportes iniciales, esa crecida debilitó la base del puente vehicular conocido como Sahuay, ubicado en el mismo sector de la vía nacional.

De acuerdo con la información difundida por Canal N, el incidente ocurrió durante la noche cuando un vehículo que viajaba hacia la ciudad de Huaraz cayó en el área dañada tras el colapso de la estructura. El vehículo trasladaba pasajeros que procedían de La Unión y tenían como destino Huánuco.

El reporte preliminar de las autoridades indica que el evento dejó una persona fallecida y tres personas heridas. Equipos de respuesta acudieron al lugar para asistir a los afectados y evaluar el estado de la infraestructura.

El colapso del puente Sahuay interrumpió el tránsito en la carretera PE-3N, un corredor que conecta la sierra de Áncash con la costa y Lima.

Cientos de vehículos permanecen detenidos en la carretera

Tragedia en Áncash: colapso del puente Sahuay deja un fallecido y varios heridos|

Tras el derrumbe del puente, el tránsito quedó bloqueado en ambos sentidos. En la zona se registran largas filas de camiones de carga, buses interprovinciales y vehículos particulares.

Transportistas informaron que el paso entre Cátac y Conococha permanece cerrado. Esta situación obligó a varias empresas de transporte a modificar sus recorridos. Algunas unidades ahora utilizan la ruta Huaraz-Casma-Lima, trayecto que implica varias horas adicionales de viaje.

El bloqueo genera preocupación entre conductores y pasajeros, debido a que la carretera nacional PE-3N cumple un papel clave para el transporte entre la sierra y la costa.

Mientras continúa la evaluación de daños, personal técnico de Provías Nacional y del Gobierno Regional de Áncash realiza inspecciones en el área afectada para definir las acciones necesarias.

Ante el riesgo que representa la infraestructura colapsada, las autoridades emitieron una advertencia dirigida a conductores y pasajeros.

Según el reporte difundido en la zona, “por motivos de seguridad, queda estrictamente prohibido intentar cruzar la zona a pie o realizar transbordos de carga y pasajeros”.

Las autoridades también señalaron que el terreno presenta condiciones inestables y que cualquier intento de paso podría poner en peligro a las personas.

En ese contexto, se recomendó a los conductores mantenerse atentos a la información oficial y evitar acercarse al sector afectado mientras continúan las labores de evaluación.

Prevén instalar un puente provisional

Las autoridades informaron que existe la previsión de iniciar trabajos de emergencia para restablecer el tránsito en el área afectada.

De acuerdo con la información difundida, el viernes 13 de marzo se tiene previsto iniciar labores para instalar una estructura provisional que permita recuperar la conectividad en el sector Coyota.

Entre las alternativas en evaluación figura la instalación de un puente Bailey o la reparación de la infraestructura dañada. Estas acciones dependen del resultado de las inspecciones técnicas que se desarrollan en la zona.

Mientras continúan los trabajos de evaluación, el tránsito en la carretera nacional PE-3N permanece cerrado hasta nuevo aviso. Las autoridades reiteraron el llamado a conductores y pasajeros para tomar precauciones y seguir la información difundida a través de los canales oficiales.