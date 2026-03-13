Christian Domínguez revive éxitos de Hermanos Yaipén y canta ‘Una rosa lo sabe’ frente a Walter Yaipén

El momento musical ocurre años después de la polémica salida del cantante de la agrupación, un episodio que generó tensiones con Walter y Javier Yaipén, quienes aseguraron que Christian Domínguez se llevó músicos, personal de trabajo e incluso al mánager del grupo. TikTok/ Radio Nueva Q.

El cantante Christian Domínguez protagonizó un momento cargado de nostalgia y música durante su participación en el set de Radio Nueva Q, donde revivió algunos de los temas más recordados de su etapa con la popular agrupación de cumbia Hermanos Yaipén. La escena ocurrió en medio de la celebración por el aniversario número 26 de la emisora, una fecha especial que reunió a locutores y artistas en un ambiente festivo.

El estudio radial se encontraba animado por la celebración cuando los conductores comenzaron a interactuar con el artista. En ese contexto, el presentador Edwin Sierra y el equipo del programa animaron a Christian a acercarse al micrófono para compartir un momento musical con los oyentes.

La invitación generó inmediatamente entusiasmo dentro del estudio. Mientras el cantante se preparaba para entonar una de las canciones que lo hicieron conocido durante su etapa en Hermanos Yaipén, uno de los locutores comentó con entusiasmo: “¡Cómo viene, cómo viene!”. Al mismo tiempo, el ambiente festivo recordaba la importancia del momento para la emisora: “¡Viva los veintiséis años!”, exclamaron celebrando el aniversario de la citada radio.

Con el micrófono frente a él, el cantante de cumbia comenzó a interpretar uno de los temas más emblemáticos asociados a su voz dentro de la orquesta. Desde los primeros versos, el artista mostró la energía que lo caracteriza sobre el escenario. “Solo para tenerte te busqué. Desde el primer minuto, mis suspiros fueron míos”, cantó el intérprete, iniciando así una interpretación en vivo del recordado tema ‘Una rosa lo sabe’.

Los conductores del programa no tardaron en animar la escena, convirtiendo el estudio en un espacio de celebración musical. “¡Óyelo, compadre! Díselo”, se escuchó decir mientras el cantante continuaba con la interpretación. El momento alcanzó su punto más emotivo cuando el artista entonó el coro de la canción, uno de los fragmentos más recordados por los seguidores de la cumbia peruana.

“Eres tú, nadie más a quien quiero amar y una rosa lo sabe. Me podrá preguntar, no te voy a engañar. Mi amor es muy grande, muy grande. Eres tú, nadie más a quien quiero amar y una rosa lo sabe”, interpretó Christian Domínguez mientras Walter Yaipén lo miraba y sonreía, despertando aplausos y comentarios de entusiasmo dentro del set.

Los locutores continuaron animando la presentación. “Dale”, comentaron mientras el artista repetía parte del coro. El cantante cerró esa primera interpretación con intensidad: “Me podrá preguntar, no te voy a engañar. Mi amor es muy grande, muy grande”, antes de lanzar un grito que encendió el estudio.

Las reacciones no tardaron en aparecer. “Fuerte, hijo, bien. Hermoso”, comentó uno de los presentes, mientras otro añadió con tono divertido: “A todas, a todas”. Entre risas y aplausos, uno de los conductores destacó que el artista había interpretado el tema sin preparación previa. “No ha calentado, no ha calentado”, bromeó, provocando carcajadas en el estudio.

El momento musical continuó cuando los conductores animaron al cantante a interpretar otro de los clásicos asociados a su etapa con Hermanos Yaipén. “Vamos, Christian”, se escuchó mientras el artista se preparaba para entonar una segunda canción.

Entonces comenzó la interpretación de ‘Mi estrella’, otro de los temas que marcaron una etapa importante dentro de la carrera musical del cantante. “Quieres tú y este amor quiere también”, inició el artista mientras los conductores acompañaban el momento con comentarios de apoyo.

El cierre de la interpretación llegó con una de las partes más emblemáticas del tema: “Que tú eres hoy mi estrella, que nunca he sido tan feliz. Que solo vivo por ti, amor primero. Que tú eres hoy mi estrella, que ya no puedo estar sin ti. Nunca te vayas de mí, amor primero”, concluyó el artista antes de cerrar con un grito lleno de energía. El estudio respondió con aplausos y gritos de celebración. “¡Bravo!”, exclamaron los presentes, entre ellos, Walter y Javier.

Este momento musical no solo recordó una etapa importante en la trayectoria de Christian Domínguez, sino que también revivió una historia marcada por tensiones dentro del mundo de la cumbia peruana. La salida del cantante de Hermanos Yaipén en 2014 generó una polémica que se extendió durante años.

Durante un informe emitido en Magaly TV La Firme, los fundadores de la agrupación, Walter y Javier Yaipén, recordaron aquel episodio. Según se mencionó en el reportaje, el cantante “le dio una puñalada a Walter y Javier cuando se llevó casi media orquesta”.

Walter Yaipén explicó el impacto que tuvo aquella salida: “Se fueron los integrantes que había convocado y bueno, nosotros tuvimos que seguir. Técnicos, choferes. Todo”, señaló. Su hermano Javier Yaipén añadió más detalles sobre lo ocurrido: “Se llevó músicos, chóferes, se llevó todo. Hasta la oficina”, comentó. Ante esa afirmación, Walter agregó un elemento que sorprendió a muchos: “Claro, se fue con nuestro mánager”.

