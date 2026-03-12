Perú

Talleres artísticos gratuitos para niños y adolescentes: conoce todos los detalles

Esta iniciativa es importante porque facilita el acceso sin costo a la educación artística y musical para miles de menores de edad

Guardar
Estos talleres favorecen el desarrollo
Estos talleres favorecen el desarrollo de habilidades sociales y emocionales como el trabajo en equipo, la disciplina, la creatividad y el sentido de pertenencia, aspectos fundamentales para la formación personal y la convivencia - Créditos: Freepik.

El Ministerio de Educación (Minedu) anunció la apertura de inscripciones para Orquestando y Expresarte, dos programas que ofrecen talleres gratuitos de música y arte dirigidos a niños y adolescentes en todo el país. Esta iniciativa busca consolidar la educación artística como herramienta clave para el desarrollo integral de los estudiantes peruanos.

En 2025, ambas estrategias beneficiaron a más de 39.000 estudiantes en el ámbito nacional, mediante estas actividades educativas desarrolladas en sedes educativas denominadas núcleos, que reciben a escolares de colegios públicos y privados. Esto ha permitido ampliar el acceso a la formación artística y musical en distintas regiones del país, de acuerdo con cifras oficiales de la entidad gubernamental.

Orquestando

La convocatoria para Orquestando inicia el 11 de marzo y las inscripciones se realizan a través de los formularios digitales disponibles en las redes sociales oficiales del programa y del Ministerio. Los talleres son gratuitos, no requieren experiencia musical previa y cuentan con vacantes limitadas. El proceso de inscripción puede completarse en los siguientes enlaces:

  • Lima Metropolitana (LINK)
  • Regiones: (LINK)
  • Más información: (LINK)

El inicio de clases está programado para el 23 de marzo. Un educador musical se pondrá en contacto con quienes obtengan una vacante para orientarles en el proceso de ingreso y brindar detalles sobre la sede correspondiente. Si existen dificultades técnicas, los interesados pueden acercarse directamente a un núcleo, donde recibirán asistencia presencial.

Esta iniciativa permite identificar y
Esta iniciativa permite identificar y potenciar talentos artísticos en estudiantes de escuelas públicas y privadas, lo que contribuye al desarrollo integral más allá del currículo tradicional - Créditos: Freepik.

Orquestando es un programa con quince años de trayectoria que promueve la formación musical colectiva entre estudiantes de primaria y secundaria. Actualmente, opera en núcleos ubicados en Lima Metropolitana, Callao, Junín, Arequipa, Puno, Cajamarca, La Libertad, Tacna y Cusco.

A través de este modelo, se fomenta el desarrollo de habilidades musicales, sociales y de colaboración, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la comunidad entre alumnos y familias. Las actividades se desarrollan fuera del horario escolar, de marzo a diciembre, y culminan con presentaciones públicas donde los estudiantes exhiben sus progresos.

Expresarte: talleres artísticos en más regiones

Por su parte, Expresarte fomenta la participación de estudiantes de entre 5 y 17 años en proyectos y elencos de danza, teatro, música y artes visuales. Este año, el programa ampliará su cobertura con la apertura de nuevos núcleos en Cusco, Puno y Lima Metropolitana, con el objetivo de potenciar la creatividad y el trabajo en equipo entre los escolares peruanos.

Las inscripciones para Expresarte estarán disponibles con el inicio del año escolar 2026. Las familias interesadas pueden consultar la página oficial para identificar la escuela núcleo más cercana y conocer la oferta de talleres (LINK).

Esta iniciativa ofrece un espacio
Esta iniciativa ofrece un espacio seguro y constructivo fuera del horario escolar donde los estudiantes pueden invertir su tiempo libre en actividades que enriquecen su formación y los alejan de riesgos sociales - Créditos: Freepik.

Un núcleo Expresarte es una institución educativa que ofrece talleres de arte y cultura para estudiantes de primaria y secundaria, tanto de la propia escuela como de otras instituciones cercanas.

Estas escuelas destacan por promover la interacción entre estudiantes de diferentes edades y colegios, priorizar el trabajo colaborativo y el uso creativo del tiempo libre, así como por diseñar proyectos enfocados en el desarrollo de competencias personales y sociales.

Según del Minedu, Expresarte beneficia a más de 33.000 estudiantes en 296 escuelas núcleo distribuidas en seis regiones del país. Los talleres se desarrollan fuera del horario escolar y culminan con presentaciones artísticas abiertas al público, donde los estudiantes muestran los aprendizajes alcanzados durante el año.

Temas Relacionados

Ministerio de EducaciónMinedutalleresniñosadolescentesperu-noticias

Más Noticias

Paro de transportistas EN VIVO hoy jueves 12 de marzo: carga pesada, taxistas y mototaxistas paralizan por crisis de gas

Los gremios de transporte exigen la exoneración temporal de impuestos al diésel, la reactivación del fondo de compensación y la revisión de peajes. También reclaman subsidios y medidas urgentes frente a la crisis energética

Paro de transportistas EN VIVO

Primer buque de GLP importado llegaría entre el 16 y 18 de marzo, pero grifos seguirán sin abastecimiento hasta entonces

La falta de combustible se refleja en numerosos grifos de la capital, donde los conductores no encuentran GLP para sus vehículos

Primer buque de GLP importado

Pasaje no bajaría tras la crisis del gas y transportistas advierten posibles nuevas alzas

La mayoría de empresas de transporte público incrementó el precio del pasaje en S/0,50. Aunque la medida surgió en medio de la emergencia, podría mantenerse

Pasaje no bajaría tras la

Mañana 13 de marzo es día no laborable en región cercana a Lima: Esta es la razón

Marzo no tiene feriados nacionales, pero una región sí tendrá un llamado ‘feriado regional’, por su conocido festival de todos los años

Mañana 13 de marzo es

¿Qué pasará con el dólar? Esto es lo que esperan las casas de cambio en Perú

El tipo de cambio se ha desplomado tras sesiones con gran alza. La coyuntura internacional impacta en el sol peruano mientras Perú afronta crisis a un mes de la elección de su nuevo presidente

¿Qué pasará con el dólar?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juan Carlos Velasco, nuevo titular

Juan Carlos Velasco, nuevo titular del Minsa, y la queja del Banco Mundial durante su gestión en el INS

Juan Carlos Velasco juramenta como nuevo ministro de Salud tras renuncia de Luis Quiroz: este es tu perfil

Abogado muestra al TC foto de Michael Urtecho al borde de la muerte: excongresista está prófugo tras condena por ‘mochasueldo’

César Acuña sobre familiares de su nuera Brunella Horna contratados en Congreso y EsSalud: “Recién me entero, es coincidencia”

Keiko Fujimori plantea que corredor humanitario para venezolanos desde Perú depende del resultado electoral en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina pide a abogado

Magaly Medina pide a abogado de Marisel Linares no confundir al público por documento ‘falso’ de donación de auto a Adrián Villar

Korina Rivadeneira confiesa que perdió 2 bebés en medio de rumores de su separación con Mario Hart: “Para mí fue súper difícil”

Magaly Medina fulmina a Macarius por transmisión manejando sin cinturón de seguridad y con cerveza en mano: “Qué irresponsable”

Magaly Medina cuestiona a Janet Barboza tras caso Nilver Huarac: “Tirar barro es fácil, cuando deberían mirar en casa”

Magaly Medina sorprendida con la ruptura de Katia Condos y Federico Salazar: “Me ha roto el corazón”

DEPORTES

Julio César Uribe hizo autocrítica

Julio César Uribe hizo autocrítica y reveló si Sporting Cristal se reforzará para fase de grupos de Copa Libertadores: “Podemos jugar mejor”

Partidos de hoy, miércoles 11 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Día Internacional de los Tuiteros: desde cuándo y por qué se celebra esta fecha y su impacto global

La contundente respuesta de Manuel Barreto sobre si será el nuevo asistente técnico de Mano Menezes en la selección peruana

Gonzalo Bueno, entre los ocho mejores del Challenger de Santiago: rival definido por el pase a semifinales