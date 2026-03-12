Talleres artísticos gratuitos para niños y adolescentes: conoce todos los detalles

Estos talleres favorecen el desarrollo de habilidades sociales y emocionales como el trabajo en equipo, la disciplina, la creatividad y el sentido de pertenencia, aspectos fundamentales para la formación personal y la convivencia - Créditos: Freepik.

El Ministerio de Educación (Minedu) anunció la apertura de inscripciones para Orquestando y Expresarte, dos programas que ofrecen talleres gratuitos de música y arte dirigidos a niños y adolescentes en todo el país. Esta iniciativa busca consolidar la educación artística como herramienta clave para el desarrollo integral de los estudiantes peruanos.

En 2025, ambas estrategias beneficiaron a más de 39.000 estudiantes en el ámbito nacional, mediante estas actividades educativas desarrolladas en sedes educativas denominadas núcleos, que reciben a escolares de colegios públicos y privados. Esto ha permitido ampliar el acceso a la formación artística y musical en distintas regiones del país, de acuerdo con cifras oficiales de la entidad gubernamental.

Orquestando

La convocatoria para Orquestando inicia el 11 de marzo y las inscripciones se realizan a través de los formularios digitales disponibles en las redes sociales oficiales del programa y del Ministerio. Los talleres son gratuitos, no requieren experiencia musical previa y cuentan con vacantes limitadas. El proceso de inscripción puede completarse en los siguientes enlaces:

El inicio de clases está programado para el 23 de marzo. Un educador musical se pondrá en contacto con quienes obtengan una vacante para orientarles en el proceso de ingreso y brindar detalles sobre la sede correspondiente. Si existen dificultades técnicas, los interesados pueden acercarse directamente a un núcleo, donde recibirán asistencia presencial.

Esta iniciativa permite identificar y potenciar talentos artísticos en estudiantes de escuelas públicas y privadas, lo que contribuye al desarrollo integral más allá del currículo tradicional - Créditos: Freepik.

Orquestando es un programa con quince años de trayectoria que promueve la formación musical colectiva entre estudiantes de primaria y secundaria. Actualmente, opera en núcleos ubicados en Lima Metropolitana, Callao, Junín, Arequipa, Puno, Cajamarca, La Libertad, Tacna y Cusco.

A través de este modelo, se fomenta el desarrollo de habilidades musicales, sociales y de colaboración, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la comunidad entre alumnos y familias. Las actividades se desarrollan fuera del horario escolar, de marzo a diciembre, y culminan con presentaciones públicas donde los estudiantes exhiben sus progresos.

Expresarte: talleres artísticos en más regiones

Por su parte, Expresarte fomenta la participación de estudiantes de entre 5 y 17 años en proyectos y elencos de danza, teatro, música y artes visuales. Este año, el programa ampliará su cobertura con la apertura de nuevos núcleos en Cusco, Puno y Lima Metropolitana, con el objetivo de potenciar la creatividad y el trabajo en equipo entre los escolares peruanos.

Las inscripciones para Expresarte estarán disponibles con el inicio del año escolar 2026. Las familias interesadas pueden consultar la página oficial para identificar la escuela núcleo más cercana y conocer la oferta de talleres (LINK).

Esta iniciativa ofrece un espacio seguro y constructivo fuera del horario escolar donde los estudiantes pueden invertir su tiempo libre en actividades que enriquecen su formación y los alejan de riesgos sociales - Créditos: Freepik.

Un núcleo Expresarte es una institución educativa que ofrece talleres de arte y cultura para estudiantes de primaria y secundaria, tanto de la propia escuela como de otras instituciones cercanas.

Estas escuelas destacan por promover la interacción entre estudiantes de diferentes edades y colegios, priorizar el trabajo colaborativo y el uso creativo del tiempo libre, así como por diseñar proyectos enfocados en el desarrollo de competencias personales y sociales.

Según del Minedu, Expresarte beneficia a más de 33.000 estudiantes en 296 escuelas núcleo distribuidas en seis regiones del país. Los talleres se desarrollan fuera del horario escolar y culminan con presentaciones artísticas abiertas al público, donde los estudiantes muestran los aprendizajes alcanzados durante el año.