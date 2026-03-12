Resultados de La Tinka del 11 de marzo: números ganadores y pozo millonario del sorteo

El popular juego de lotería en Perú realizó un nuevo sorteo este 11 de marzo. Conoce los números ganadores de La Tinka y si alguien logró llevarse el pozo millonario. América TV/ La Tinka

La reciente edición de La Tinka generó expectativa entre sus seguidores el miércoles 11 de marzo, cuando la reconocida lotería peruana llevó a cabo un sorteo transmitido por televisión nacional y plataformas digitales. El evento, realizado después de las 22:30, atrajo la atención de miles de apostadores atentos a cada uno de los números sorteados.

El desarrollo del sorteo se transmitió en directo a través de América TV y el canal oficial de YouTube de la lotería, lo que permitió que el público de todo el país siguiera la ceremonia en tiempo real. Esta estrategia de difusión amplia fortalece el alcance de La Tinka y mantiene el interés de una audiencia cada vez más digitalizada.

Los organizadores recordaron que la lotería realiza dos sorteos por semana, los domingos y miércoles. Esta frecuencia aumenta las oportunidades para los participantes de acceder a premios importantes y mantiene el entusiasmo constante entre los seguidores.

Aprende paso a paso cómo se juega La Tinka, la lotería número 1 del Perú. Te explicamos cómo elegir tus números, las jugadas múltiples y todas las oportunidades que tienes para ganar el Pozo Millonario o el premio del 'Sí o Sí'.

Números y premios del último sorteo

En esta ocasión, el pozo acumulado alcanzó los 8 millones 804 mil 462 soles (S/8,804,462). Además del sorteo principal, la noche incluyó las modalidades “Sí o Sí” y “Boliyapa”, que aportan premios adicionales a los apostadores.

Durante el juego “Sí o Sí”, el número ganador fue el 15 y se registró un ganador. En cuanto a “Boliyapa”, la bolilla ganadora fue la 50, pero no hubo ganador del premio mayor.

La combinación principal del Pozo Millonario estuvo formada por los números: 52, 37, 32, 13, 18, 6, y 50. Los resultados se dieron a conocer al cierre del sorteo, generando una mezcla de emoción y expectación entre quienes confiaron en su suerte.

Sorteo de La Tinka del 11 de marzo: números ganadores y cuánto se llevó el pozo. Captura: La Tinka.

De acuerdo con la información oficial, ningún participante logró acertar la combinación completa del pozo millonario en esta edición. Por ese motivo, el premio se incrementa y alcanzará la cifra de 8 millones 345 mil 924 soles (S/8,345,924) para el próximo sorteo, que se celebrará el domingo 8 de marzo.

Este aumento del pozo refuerza el atractivo de La Tinka, sumando motivación para que nuevos jugadores se sumen y los habituales renueven sus esperanzas.

¿Hubo ganador del pozo millonario?

De acuerdo con la información oficial, ningún participante logró acertar la combinación completa del pozo millonario en esta edición. Por ese motivo, el premio se incrementa y alcanzará la cifra de 8 millones 804 mil 462 soles (S/8,804,462) para el próximo sorteo, que se celebrará el domingo 15 de marzo.

Cuándo se juega la Tinka

La Tinka realiza dos sorteos a la semana, cada domingos y los miércoles.

Los resultados se difunden después de las 20:30 horas.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Se cuentan 30 días, a partir del día siguiente del sorteo, para reclamar tu premio, siempre y cuando éste sea mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.

Si el premio es mayor al millón de soles, tendrás hasta 90 días para ir por el dinero. En el caso de que tu premio sea menor a los 5.000 soles, tienes hasta 180 días para hacerte de él.

Por qué centrarse sólo en premios grandes reduce tus chances en La Tinka

Esta lotería es una de las más populares de Perú por su gran cantidad de premios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Centrarse solo en premios grandes reduce tus chances de ganar en La Tinka porque los grandes pozos suelen atraer a un mayor número de jugadores, lo que incrementa la competencia y la probabilidad de que haya más ganadores compartiendo el premio.

Esto significa que aunque ganes, es más probable que tengas que dividir el premio con otros ganadores, disminuyendo el monto neto que recibes.

Además, enfocarse exclusivamente en grandes premios puede llevar a expectativas poco realistas y a jugar de manera irracional o a gastar más dinero en boletos, sin aumentar realmente las probabilidades de ganar.

En La Tinka, la probabilidad de ganar el premio mayor es muy baja (1 entre 8 millones aproximadamente) y tener más jugadores compitiendo para grandes pozos hace que la posibilidad de compartir el premio aumente.

Por eso, cuando los pozos están muy altos, más personas juegan y la competencia es mucho mayor. Además, el premio mayor está sujeto a una retención del 10% en impuestos, por lo que ganar no siempre implica recibir el total del monto anunciado.

¿Cómo se juega La Tinka?

Como cada miércoles, se llevó a cabo un sorteo de La Tinka (Pixabay)

Para jugar Tinka se debe de entrar a esta página de internet, donde se podrá elegir la jugada con un costo mínimo de cinco soles .

El siguiente paso en el sorteo es elegir seis números de una lista que va del 1 de 48 , los cuales conformarán la apuesta.

Puedes elegir cualquier número sin repetir, si no se sabe qué elegir, existe la opción “Al Azar” y el sistema los escogerá de forma aleatoria.

Si existe un error a la hora de elegir la combinación, se puede seleccionar el botón de limpiar y elegir los números de nuevo.

Cuando se haya elegido los números de la jugada, hay que hacer clic en el botón con la leyenda “Finaliza tu compra” para confirmarla y listo.

Para ganar el premio mayor de La Tinka, el Pozo Millonario, la apuesta tiene que coincidir con los seis números del sorteo. Sin embargo, hay recompensas para aquellos que solo aciertan con dos o más números del sorteo.

Para los que consiguieron de tres a cinco aciertos, se puede ganar de cinco a 50.000 soles; si son sólo dos, se obtiene una jugada gratis o una jugada al dos por uno.

Los resultados de los sorteos y los videos se publican en la página principal del juego.

¿Cómo ganar La Tinka? (Infobae)

¿Qué es La Tinka?

La Tinka es una compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú que administra las loterías Tinka, Gana Diario, Kábala, Raspaditas, Kinelo, los juegos rápidos Casino, Raspa Ya!, Deportes virtuales y las apuestas deportivas Te Apuesto y Ganagol.

Parte de las ganancias de La Tinka son destinadas a sociedades de beneficencia de Huancayo, Jaén, Lima y Arequipa bajo la supervisión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. También contribuye con los municipios donde operan dichas beneficencias.

Los aportes de La Tinka se destinan a los servicios de protección social permanentes dirigido a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad. A través de estos programas miles de personas se benefician año a año desde 1994.

El pozo más grande de la historia de la Tinka han sido de 20 millones de soles, obtenido por un arequipeño en 2019 y el de 9 millones de soles cuyo suertudo fue un cuzqueño, en octubre de 2020.