EN VIVO: José Antonio Kast asume la presidencia de Chile

José Antonio Kast asume la presidencia de Chile ( REUTERS/Pablo Sanhueza)

El abogado y dirigente conservador José Antonio Kast asume este miércoles la presidencia de Chile con una agenda centrada en el combate al crimen y el endurecimiento de la política migratoria. El acto de toma de posesión se celebrará a las 12:00 (hora local) en el Congreso Nacional de Valparaíso, en una ceremonia que contará con la presencia de más de 1.000 invitados, entre ellos el rey de España Felipe VI y el presidente argentino Javier Milei.

Kast, de 60 años, llega al poder tras imponerse en segunda vuelta a la candidata comunista Jeannette Jara en diciembre, consiguiendo la presidencia en su tercer intento electoral. Durante su campaña, el líder republicano prometió actuar con rapidez frente al aumento de asesinatos, secuestros y extorsiones que las autoridades atribuyen principalmente a pandillas extranjeras. Entre sus propuestas figura la deportación masiva de migrantes irregulares y el cierre de la frontera norte del país.

Kast ha manifestado su intención de alinear la política exterior chilena con Estados Unidos, intensificando la cooperación en materia de seguridad. La ceremonia de investidura estará marcada por una amplia presencia internacional. Además de Felipe VI y Javier Milei, asistirán los presidentes de Bolivia (Rodrigo Paz), Costa Rica (Rodrigo Chaves), Ecuador (Daniel Noboa), Honduras (Nasry Asfura), Panamá (José Raúl Mulino), Paraguay (Santiago Peña), República Dominicana (Luis Abinader), Uruguay (Yamandú Orsi), así como el presidente de Hungría (Tamás Sulyok) y el ministro de Relaciones Exteriores de Italia (Antonio Tajani).