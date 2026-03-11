América Latina

EN VIVO: José Antonio Kast asume la presidencia de Chile

La ceremonia de toma de posesión tiene lugar en Valparaíso con la asistencia de jefes de Estado de América Latina y Europa, mientras el nuevo mandatario prepara cambios en políticas migratorias y de seguridad

Guardar
José Antonio Kast asume la
José Antonio Kast asume la presidencia de Chile ( REUTERS/Pablo Sanhueza)

El abogado y dirigente conservador José Antonio Kast asume este miércoles la presidencia de Chile con una agenda centrada en el combate al crimen y el endurecimiento de la política migratoria. El acto de toma de posesión se celebrará a las 12:00 (hora local) en el Congreso Nacional de Valparaíso, en una ceremonia que contará con la presencia de más de 1.000 invitados, entre ellos el rey de España Felipe VI y el presidente argentino Javier Milei.

Kast, de 60 años, llega al poder tras imponerse en segunda vuelta a la candidata comunista Jeannette Jara en diciembre, consiguiendo la presidencia en su tercer intento electoral. Durante su campaña, el líder republicano prometió actuar con rapidez frente al aumento de asesinatos, secuestros y extorsiones que las autoridades atribuyen principalmente a pandillas extranjeras. Entre sus propuestas figura la deportación masiva de migrantes irregulares y el cierre de la frontera norte del país.

Kast ha manifestado su intención de alinear la política exterior chilena con Estados Unidos, intensificando la cooperación en materia de seguridad. La ceremonia de investidura estará marcada por una amplia presencia internacional. Además de Felipe VI y Javier Milei, asistirán los presidentes de Bolivia (Rodrigo Paz), Costa Rica (Rodrigo Chaves), Ecuador (Daniel Noboa), Honduras (Nasry Asfura), Panamá (José Raúl Mulino), Paraguay (Santiago Peña), República Dominicana (Luis Abinader), Uruguay (Yamandú Orsi), así como el presidente de Hungría (Tamás Sulyok) y el ministro de Relaciones Exteriores de Italia (Antonio Tajani).

A continuación el minuto a minuto con las noticias de este evento:

En pocas líneas:

13:01 hsHoy

José Antonio Kast asume este miércoles la presidencia de Chile con promesas de mano dura contra el crimen y una agenda conservadora

El líder republicano asumirá el cargo a las 12:00 (hora local) en el Congreso Nacional de Valparaíso, en una ceremonia con más de 1.000 invitados. Entre los asistentes figuran el rey de España, Felipe VI, y el presidente argentino Javier Milei. También confirmaron su presencia varios mandatarios latinoamericanos

José Antonio Kast asume la
José Antonio Kast asume la presidencia de Chile con promesas de mano dura contra el crimen y una agenda conservadora (EFE/ Elvis González)

El dirigente conservador José Antonio Kast prestará juramento este miércoles como presidente de Chile en una ceremonia en el Congreso Nacional en Valparaíso, con promesas de enfrentar el aumento de los delitos violentos y ejecutar deportaciones masivas de migrantes irregulares.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

José Antonio KastChilePolítica MigratoriaCrimen OrganizadoÚltimas noticias América

Últimas noticias

La digitalización sanitaria impulsa el desarrollo tecnológico en República Dominicana

La administración dominicana impulsa una estrategia que busca transformar los servicios sanitarios a través de innovaciones en inteligencia artificial y telemedicina, promoviendo el crecimiento económico sostenible y la integración en mercados internacionales relevantes

La digitalización sanitaria impulsa el

Panamá y Chile acuerdan crear comisión binacional para impulsar cooperación y comercio

El encuentro se realizó en la víspera de la toma de posesión del nuevo gobierno chileno y contó con la participación de ministros de economía, comercio, relaciones exteriores y asuntos del Canal de Panamá.

Panamá y Chile acuerdan crear

Asumió en Uruguay la primera diputada de origen cubano de la historia: “Venimos de una dictadura arrastrando cadenas”

La ingeniera Leydis Aguilera asumió su banca por el opositor Partido Nacional, donde es una referente de su comunidad afrodescendiente; como cubana, nunca soñó con poder acceder a un lugar de representación democrática

Asumió en Uruguay la primera

Uruguay impulsa elevar de 12 a 14 semanas de embarazo el plazo legal para realizar un aborto

El Ministerio de Salud Pública prepara cuatro cambios a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que fue aprobada en 2013; entre las modificaciones se encuentra una mayor inclusión de las mujeres migrante

Uruguay impulsa elevar de 12

Julio María Sanguinetti: “Irán es agresor per sé; Israel tiene derecho a defenderse”

El expresidente uruguayo dijo que el régimen iraní no está en el derecho internacional y cuestionó que no cumple con el plan nuclear

Julio María Sanguinetti: “Irán es

ÚLTIMAS NOTICIAS

El avance de la inteligencia

El avance de la inteligencia artificial autónoma revoluciona la automatización en el entorno corporativo

Jubilados: el beneficio gratuito de Pami que tienen disponible todos los beneficiarios en 2026

¿Cómo dominar el mundo por 5 décadas? La lección de un gigante en el 50 aniversario de Apple

Qué es el AI brain fry: el fenómeno que puede “freírte el cerebro” por abuso de inteligencia artificial en el trabajo

Fate advirtió al Gobierno que no puede garantizar la seguridad del material radioactivo que está dentro de su planta

INFOBAE AMÉRICA

Los relojes se adelantan mañana

Los relojes se adelantan mañana en Estados Unidos: todo lo que hay que saber sobre el inicio del horario de verano

Cuánto gana un trabajador de la construcción en Estados Unidos según la región y la experiencia

El veterano Richard Williams permanece en estado crítico tras ser arrojado a las vías del metro en Manhattan

Lanzan licitación para la remodelación integral del hospital regional de Santa Ana en El Salvador

La mujer que disparó contra la mansión de Rihanna podría enfrentar cadena perpetua

DEPORTES

La “maldición” que sufre Neymar

La “maldición” que sufre Neymar cuando tiene que jugar el día del cumpleaños de su hermana

“Ardilla voladora”: la espectacular acrobacia de un luchador para ganar una pelea que recorre el mundo

Boca Juniors buscará arrimarse a la cima en el clásico ante San Lorenzo: hora, TV y formaciones

El sueño mundialista tiene precio: cuánto cuesta viajar desde Argentina para ver a la Selección

El Inter Miami de Lionel Messi abre su llave de octavos de final de Concachampions ante Nashville: horario y cómo verlo