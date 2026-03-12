Crisis de GLP: taxista instala balón de gas doméstico en su vehículo ante escasez en Trujillo

Taxista recurre a balón de gas por escasez de GLP.

La escasez de gas licuado del petróleo (GLP) golpea de manera directa a miles de taxistas en todo el Perú. En Trujillo, largas filas y precios elevados en estaciones de servicio orillaron a varios a tomar medidas desesperadas y peligrosas.

Desde el lunes 2 de marzo, la falta de abastecimiento responde a una deflagración y fuga de gas natural en el gasoducto de Megantoni, Cusco, incidente que ha interrumpido el suministro y afectado a toda la sociedad.

En este contexto, la imagen de un taxista utilizando un balón de gas doméstico para poder circular por la ciudad se volvió viral, reflejando la magnitud del problema.

El conductor, entrevistado por Exitosa Noticias, explicó que, tras esperar dos horas en una cola sin obtener combustible, optó por adaptar el balón de gas de su hogar a su vehículo. La conexión artesanal se realizó en el asiento delantero. Según el conducto, esta maniobra lo dejó trabajar pese al riesgo involucrado.

“Le puse el balón de gas porque a las 2 de la madrugada, cuando iba a trabajar, se me acabó el GLP y en el grifo la cola no avanzaba por horas. Tuve que sacar el balón de gas en mi casa. Mi esposa me está llamando para que devuelva en balón a mi casa, para que cocine, me dice. Voy a trabajar para sacar mi día y luego lo regreso. Si no lo instalaba, no trabajo”, dijo el conductor.

Riesgo de incendios

El uso de un balón de gas doméstico como alternativa ante la escasez de GLP no solo constituye un desafío técnico, sino también genera preocupación por el riesgo que representa para conductores, pasajeros y transeúntes.

La situación en Trujillo evidencia cómo la falta de opciones lleva a los trabajadores a tomar decisiones límite para asegurar su fuente de ingresos.

En tanto, especialistas advierten sobre los graves riesgos de seguridad al utilizar gas licuado de petróleo en unidades diseñadas exclusivamente para gas natural vehicular (GNV), ya que ambos combustibles requieren sistemas técnicos diferentes.

En los últimos días se han reportado incidentes en Lima donde vehículos se incendiaron después de emplear GLP en sistemas no preparados para ese combustible.

La directora de Siniestros de Gallagher Perú, Claudia Figueroa, explica que la incompatibilidad puede provocar detonaciones, incendios y daños severos en el motor, poniendo en peligro tanto a conductores como a pasajeros y peatones.

Además, el uso incorrecto de combustibles puede causar daños en el sistema de inyección, contaminación interna, pérdida de potencia, problemas de arranque, e incluso la pérdida de la garantía del vehículo y limitaciones en la cobertura de seguros.

“El GLP y el GNV operan con configuraciones técnicas distintas. Cuando se introduce un combustible incompatible en el sistema, se pueden producir detonaciones, incendios o daños severos en el motor”, explicó Claudia Figueroa.

“Incluso puede implicar la pérdida de la garantía del vehículo y eventuales limitaciones en la cobertura de pólizas de seguro si se determina un uso indebido del sistema de combustible”, añadió.

Ante este panorama, se recomienda evitar soluciones improvisadas y esperar la normalización del suministro de GNV. Expertos sugieren no utilizar combustibles incompatibles, verificar que los sistemas alternativos estén operativos, realizar mantenimientos periódicos y abastecerse solo en estaciones autorizadas.

Para empresas con flotas, es clave reforzar el mantenimiento preventivo y el control del abastecimiento. Figueroa concluye que, aunque la búsqueda de soluciones rápidas es comprensible, la seguridad debe ser siempre la prioridad.