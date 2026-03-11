Perú

Precio mayorista del diésel, gasoholes y GLP subieron hasta 27,7% en una semana en plantas de Petroperú y Repsol

El incremento en los combustibles ya se refleja en los grifos de Lima y Callao, donde los precios al consumidor presentan amplias variaciones según el distrito

Largas colas de mototaxis para abastecerse de GLP en Lima ante el alza de precios y escasez| Latina Noticias

Los precios mayoristas de los combustibles registraron un incremento significativo en la última semana en las plantas de las empresas Petroperú y Repsol. Según las listas referenciales publicadas el martes 10 de marzo, el diésel, los gasoholes y el gas licuado de petróleo (GLP) aumentaron hasta 27,7 % respecto de los valores reportados una semana antes.

Este incremento se produce en un contexto marcado por restricciones en el suministro de gas natural y la mayor demanda de combustibles alternativos. Las variaciones en los precios mayoristas ya comienzan a trasladarse al mercado minorista, lo que impacta en los costos que pagan los consumidores en los grifos.

A CNG station stays closed due to a lack of fuel after the rupture of the country's main gas pipeline, in Lima, Peru, March 9, 2026. REUTERS/Sebastian Castaneda

Diésel registra el mayor incremento

El combustible que experimentó el mayor aumento fue el diésel de uso vehicular, ampliamente utilizado por el transporte de carga pesada. En el mercado mayorista, el precio pasó de S/12.73 a S/16.26 por galón, lo que representa un incremento de S/3.53 o 27,7 % en comparación con el precio registrado el martes 3 de marzo.

Durante la última semana, Petroperú y Repsol realizaron cuatro ajustes al alza en el precio de este combustible en sus plantas. Estos valores referenciales corresponden al precio con el que las empresas venden el producto a los grifos, que posteriormente trasladan los incrementos al consumidor final.

Tanker trucks line up at the La Pampilla refinery to load gasoline after the rupture of the country's main gas pipeline, in Lima, Peru, March 9, 2026. REUTERS/Sebastian Castaneda

Aumentos también se reflejan en gasoholes

El alza en los combustibles también alcanzó a los gasoholes. El gasohol regular, uno de los más demandados por conductores y taxistas, se cotiza actualmente a S/13.82 por galón en el mercado mayorista.

Este precio representa un aumento de 10,6 % frente a los S/12.49 registrados una semana antes. Por su parte, el gasohol premium registra un valor de S/15.33 por galón al por mayor, lo que equivale a un incremento de 10,61 % respecto de los S/13.91 reportados el martes pasado.

Tanker trucks line up at the La Pampilla refinery to load gasoline after the rupture of the country's main gas pipeline, in Lima, Peru, March 9, 2026. REUTERS/Sebastian Castaneda

Variación de precios en grifos de Lima y Callao

El incremento de los precios mayoristas ya se refleja en los grifos de Lima y Callao, donde los combustibles se comercializan con variaciones dependiendo del distrito y del establecimiento.

En el caso del diésel, el precio al usuario final oscila entre S/13.69 en el distrito de Carabayllo y S/29.09 en San Juan de Lurigancho. La semana anterior, los precios en los grifos se ubicaban entre S/12.89 y S/23.59.

Para el gasohol regular, el precio en los establecimientos de la capital varía entre S/13.79 y S/26.97 por galón, mientras que el gasohol premium se comercializa entre S/14.50 y S/26.99.

Suministro de gas natural vehicular se elevará a 80 millones de pies cúbicos diarios, informa Denisse Miralles. (Foto: Agencia Andina)

Situación del GLP y consulta de precios

En el caso del gas licuado de petróleo (GLP), la última lista de precios publicada el 10 de marzo no reporta stock disponible en la planta del Callao. Sin embargo, en la planta de Talara el combustible se cotiza a S/2.77 por kilogramo.

Este valor representa un aumento de 11,37 % frente a los S/2.49 registrados una semana antes. Los precios finales en los grifos pueden consultarse a través del portal Facilito del Osinergmin, donde los propios operadores de los establecimientos reportan los valores de venta en cada región del país.

