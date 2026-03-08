Perú

Los grifos con los precios más bajos de gasolina y diésel este 8 de marzo 2026

El precio de las gasolinas cambia todos los días, por eso es importante mantenerse informado sobre su valor

Guardar
La plataforma Facilito actualiza los
La plataforma Facilito actualiza los precios de las gasolinas. (Infobae)

Este es el valor de las principales gasolinas en la capital del país para este domingo. Las tarifas de más caras y más baratas, según con información de la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

El costo de los carburantes se modifica cada 24 horas, por lo que es vital mantenerse informado sobre su precio para que no te tome por sorpresa.

Es importante mencionar que las tarifas actualizados por la Facilito son reportados por los mismos operadores de las estaciones de servicio a través de la Plataforma Virtual del Osinergmin.

Lima: ¿Cuánto cuesta el galón de gasolina y diésel?

El gasohol regular en Lima alcanzó un valor máximo de 21,99 soles el galón, mientras que su costo mínimo fue de 15,79 soles el galón.

Por su parte, el gasohol premium se ubicó en 24,99 soles el galón en su precio más caro y llegó a los 17,29 soles el galón en su valor más bajo en la ciudad.

En tanto, el diésel registró en la capital un costo máximo de 21,99 soles el galón, así como un valor mínimo de 17,59 soles el galón.

Facilito: cómo funciona

El precio de la gasolina
El precio de la gasolina en Lima cambia todos los días. (Andina)

Facilito es una plataforma creada por el Osinergmin que permite conocer la tarifa de los combustibles en todo Perú.

En sus registros no sólo cuenta con información de la gasolina y el diésel, sino también del gas natural vehícular, así como el gas licuado de petróleo, mejor conocido por su siglas GLP, tanto automotor como envasado.

Además de conocer el valor de los combustibles, también te dice dónde está la estación de gasolina más cercana con el mejor valor.

La plataforma de Facilito está disponible en línea, ya sea en la página oficial https://www.facilito.gob.pe/ o en la aplicación que puedes descargar para tu celular tanto para IOS como para Android.

¿Cómo se determina el precio de la gasolina?

Distintos factores son los que definen el valor de las gasolinas en Perú, que van desde el precio internacional del petróleo crudo, los impuestos y aranceles aplicados por el gobierno, hasta los costos de transporte y distribución, así como los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio.

El precio internacional del petróleo crudo es uno de los factores principales que influyen en los precios de las gasolinas en Perú. El valor del petróleo crudo es volátil y está sujeto a cambios diarios en los mercados internacionales. Cuando aumenta, es probable que los precios de las gasolinas también lo hagan y viceversa.

Cabe mencionar que el gobierno peruano aplica impuestos y aranceles a los combustibles. Estos impuestos pueden variar y su nivel puede cambiar a lo largo del tiempo, lo que afecta directamente el precio final de las gasolinas.

Los impuestos pueden incluir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que es un impuesto específico sobre los combustibles y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es un impuesto al valor agregado.

Los costos de transporte y distribución también influyen en los costos de las gasolinas. Perú es extenso y los combustibles deben ser transportados desde los puertos o las refinerías hasta las estaciones de servicio en diferentes regiones del país. Los gastos logísticos asociados con el transporte y la distribución pueden variar según la ubicación geográfica y la infraestructura disponible.

Por último, las estaciones de servicio también aplican márgenes de ganancia sobre el costo de las gasolinas. Estos márgenes pueden cambiar entre las estaciones de servicio y dependen de factores como la competencia en el área, los costos operativos y las políticas comerciales de cada estación.

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en Perú HoyPrecio del Gasohol en Perú HoyÚltimas actualizacionesPrecio de la Gasolina en PerúPrecio de la Gasolina en Lima

Más Noticias

Alertan desabastecimiento de insulina en Perú: 20 mil personas en riesgo por falta de medicina esencial para tratar la diabetes

Mientras el Minsa negocia con proveedores cuestionados por falta de estándares de calidad, las familias de pacientes pediátricos advierten que el stock en los principales hospitales de Lima y regiones llegó a cero

Alertan desabastecimiento de insulina en

Kenji Cabrera sumó una asistencia clave en la victoria del Vancouver Whitecaps y consolida el buen arranque en la MLS 2026

En la tercera fecha de la temporada 2026 de la MLS, Vancouver Whitecaps se impuso por 4-1 sobre Portland Timbers como visitante, con Kenji Cabrera aportando una asistencia decisiva que refuerza su papel en el equipo canadiense

Kenji Cabrera sumó una asistencia

Gol madrugador de Los Chankas, al minuto 5, frente a Universitario por Torneo Apertura de Liga 1 2026

El primer ataque de los ‘guerreros’ en el partido acabó en un gol de notable factura del ‘10′, que se apunta como uno de los máximo artilleros del Apertura 2026

Gol madrugador de Los Chankas,

Universitario 0-1 Los Chankas EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El equipo ‘crema’ intentará cosechar su primer triunfo como visitante en la temporada frente a un adversario sembrado en la cumbre. Sigue todas las incidencias

Universitario 0-1 Los Chankas EN

Balón de gas podría llegar a S/200 en comunidades remotas mientras escasez golpea a distritos de Lima tras rotura de ducto en Cusco

Especialistas advierten que la alta dependencia del GLP envasado, la informalidad del mercado y la limitada capacidad de almacenamiento agravan la emergencia energética

Balón de gas podría llegar
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga reitera su

Rafael López Aliaga reitera su plan de construir 18 aeropuertos usando ingeniería militar: “El primero es el de Oxapampa”

Ley del Congreso que dio facultades investigativas a la PNP influyó en la liberación de cabecilla de ‘Los Pulpos’

Alfredo Banechea cuestiona al JNE y pide que AP regrese al proceso electoral

Nueva encuesta de CPI confirma tercer lugar de Alfonso López Chau y aparición de Wolfgang Grozo

Estos son los símbolos de cada partido político para las Elecciones 2026: ¿cómo votar?

ENTRETENIMIENTO

Maricielo Effio se queja de

Maricielo Effio se queja de ATV y revela que la reemplazaron por Suheyn Cipriani: “Me hicieron ir tres veces”

Mario Irivarren anuncia su regreso como chambelán y desata furor en redes: “Mi momento llegó”

Día de la Mujer: Farándula peruana se pronuncia por el 8M con mensajes de reflexión y fortaleza

Dani Díaz, la directora peruana que regresa tras estrenar BOBs y liderar más de 100 castings internacionales

Hija de Tula Rodríguez, reaparece en Instagram y comparte su proceso tras nueva cirugía: “Espero que pase todo pronto”

DEPORTES

Universitario 0-1 Los Chankas EN

Universitario 0-1 Los Chankas EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Gol madrugador de Los Chankas, al minuto 5, frente a Universitario por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Paulo Autuori cuestiona a jueza de línea tras denuncia de insulto racista: “Es increíble que dijera que no importa”

A qué hora juega Universitario vs Los Chankas HOY: partido en Andahuaylas por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

DT de Circolo desconocía infracción de San Martín que devino en triunfo desde el escritorio en Liga Peruana de Vóley 2025/26: “No estaba al tanto”