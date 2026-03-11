Perú

Parque de las Leyendas anunció entradas a mitad de precio en su mes de aniversario: conoce quiénes acceden a este descuento

La promoción está disponible en ambas sedes, San Miguel y Huachipa, y las entradas pueden adquirirse de forma digital o presencial

Guardar
El evento incluye recorridos por
El evento incluye recorridos por sitios arqueológicos, paseos en la Laguna Recreativa y visitas al museo Kalinowski, todo en un ambiente nocturno único - Créditos: Andina.

El Parque de las Leyendas celebra su sexagésimo segundo aniversario con una promoción especial para familias. Del 14 al 31 de marzo, los niños de 3 a 12 años acceden a un descuento del 50 % en el valor de su entrada, una invitación para disfrutar de jornadas llenas de naturaleza, aventura y aprendizaje en compañía de padres y amigos.

La iniciativa se encuentra disponible en las dos sedes del parque, tanto en San Miguel como en Huachipa. Las entradas pueden adquirirse de diversas maneras: a través de la aplicación móvil oficial, en la web institucional (LINK), de forma presencial en las boleterías de ambas locaciones y mediante la plataforma digital Joinnus, que además permite el acceso a otras promociones exclusivas.

Como parte de las actividades especiales, los menores que aprovechen este beneficio tendrán la oportunidad de participar en “Noche en el Zoo”, una experiencia única programada para el 28 de marzo en la sede de San Miguel, de 6 a 9 p.m.

Los menores podrán disfrutar de
Los menores podrán disfrutar de una gran experiencia - Créditos: Andina.

Esta jornada nocturna permitirá al público explorar la zona selva, conocer de cerca especies de hábitos crepusculares y nocturnos —como pacaranas, otorongos, musmuquis, pequeños monos y serpientes— y sumergirse en la atmósfera de las comunidades amazónicas a través de actividades interactivas.

Durante la velada, los visitantes podrán recorrer sitios arqueológicos, navegar por la Laguna Recreativa y descubrir los tesoros del museo Kalinowski, que abre sus puertas para mostrar la historia natural desde una perspectiva distinta: la noche.

La jornada nocturna ofrece la
La jornada nocturna ofrece la posibilidad de explorar la zona selva, observar animales de hábitos nocturnos y vivir experiencias que recrean la vida en comunidades amazónicas - Créditos: Andina.

Además, el programa incluye una feria ambiental que promueve la conciencia ecológica y la participación en la Hora del Planeta, evento internacional dedicado a la preservación del medio ambiente.

La celebración contempla presentaciones de danzas tradicionales, que aportan colorido y tradición a la experiencia, y obsequios especiales para los asistentes. Cada participante recibirá una suculenta, cortesía del Jardín Botánico, como recuerdo de su visita y símbolo del compromiso del parque con la educación ambiental.

¿Cuál es el precio de las entradas al Parque de Las Leyendas?

Las entradas al Parque de Las Leyendas para el periodo 2026 tendrán los siguientes precios:

  • Entrada general: S/20.00
  • Niños (de 3 a 12 años): S/10.00
  • Adultos mayores (de 60 años a más): S/4.00

Las personas con discapacidad cuentan con ingreso gratuito al Parque de las Leyendas, junto a un acompañante, al presentar el carné oficial del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis). Este beneficio está disponible durante todo el año, sin limitaciones de días u horarios.

Temas Relacionados

Parque de las LeyendasMunicipalidad de Limaanimalesperu-noticias

Más Noticias

Periodo de lluvias en Perú podría extenderse hasta julio o agosto, según investigador del Senamhi

El investigador Nelson Quispe indicó que las precipitaciones, al menos en el norte del Perú, se darán hasta la primera mitad de abril

Periodo de lluvias en Perú

Grifos acumulan más de S/350 mil en multas ante Indecopi por ventas irregulares y competencia desleal en cinco años

Indecopi ha iniciado un barrido de grifos tras detectar, en el pasado, cárteles empresariales de GNV en Lima y Callao, así como acuerdos de precios en GLP y gasoholes

Grifos acumulan más de S/350

Jorge Cotos lidera su primer operativo en penales tras asumir el INPE en medio de crisis penitenciaria y creación de la SUNIR

Según su hoja de vida, Jorge Cotos cuenta con más de 35 años de trayectoria en el sector. Antes de su designación, se desempeñó como director del Establecimiento Transitorio de Procesados Lima Norte

Jorge Cotos lidera su primer

¿Qué tan rentable es estudiar una carrera técnica en Perú? Sueldos van desde 2.500 hasta 8.000 soles y un retorno de 3 años

Además de las tradicionales salud, administración y contabilidad, la diversificación de industrias en el país ha impulsado el auge de carreras ligadas a la ciberseguridad y el desarrollo de software

¿Qué tan rentable es estudiar

Giancarlo Granda lanzó irónico comentario tras polémico gesto de Juan Reynoso en Matute: “Pensé que era por los 2 puntos que hizo con la selección”

El periodista deportivo se refirió al acto que hizo el entrenador de Melgar luego de la derrota ante Alianza Lima, recordándole su etapa en la ‘bicolor’

Giancarlo Granda lanzó irónico comentario
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Jorge Cotos lidera su primer

Jorge Cotos lidera su primer operativo en penales tras asumir el INPE en medio de crisis penitenciaria y creación de la SUNIR

Declaran reo contumaz a candidata de Fuerza Popular y ordenan su ubicación y captura

Zamir Villaverde desmiente a Wolfgang Grozo y asegura que se conocen desde 2018: “Los políticos deben decir la verdad”

César Acuña niega vínculos con renuncia del ministro de Salud: “No tengo nada que ver”

José María Balcázar recibe a Tomás Aladino Gálvez en medio de crisis presupuestal: Fiscalía necesita S/ 677 millones

ENTRETENIMIENTO

Melissa Klug logró salir de

Melissa Klug logró salir de Maldivas tras guerra en el Medio Oriente: “Hasta ahora no lo puedo creer”

Magaly Medina muestra las ganancias de su canal de YouTube: “Así vamos en el podcast”

Dónde están velando los restos de Alfredo Bryce Echenique y dónde será enterrado

Alessia Rovegno se pronuncia tras la llegada del primer hijo de Hugo García e Isabella Ladera: “Un hijo es una bendición”

Joaquín Sabina despide a Alfredo Bryce Echenique con emotivos poemas inéditos tras su muerte: “Multiplica la ausencia del amigo”

DEPORTES

Giancarlo Granda lanzó irónico comentario

Giancarlo Granda lanzó irónico comentario tras polémico gesto de Juan Reynoso en Matute: “Pensé que era por los 2 puntos que hizo con la selección”

A qué hora juega Sporting Cristal vs Carabobo HOY: partido en Matute por fase 3 vuelta de la Copa Libertadores 2026

Cecilia Tait apuntó contra directivas de clubes de Liga Peruana de Vóley por no priorizar a la selección: “Se olvidan que fueron seleccionadas”

Alianza Lima hizo reclamo contra Juan Reynoso: ¿qué sanción podría recibir el DT de Melgar tras polémicos gestos?

Juan Reynoso se pronunció por polémico gesto tras derrota de Melgar ante Alianza Lima: “Matute es mi casa”