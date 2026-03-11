Parque de las Leyendas anunció entradas a mitad de precio en su mes de aniversario: conoce quiénes acceden a este descuento

El evento incluye recorridos por sitios arqueológicos, paseos en la Laguna Recreativa y visitas al museo Kalinowski, todo en un ambiente nocturno único - Créditos: Andina.

El Parque de las Leyendas celebra su sexagésimo segundo aniversario con una promoción especial para familias. Del 14 al 31 de marzo, los niños de 3 a 12 años acceden a un descuento del 50 % en el valor de su entrada, una invitación para disfrutar de jornadas llenas de naturaleza, aventura y aprendizaje en compañía de padres y amigos.

La iniciativa se encuentra disponible en las dos sedes del parque, tanto en San Miguel como en Huachipa. Las entradas pueden adquirirse de diversas maneras: a través de la aplicación móvil oficial, en la web institucional (LINK), de forma presencial en las boleterías de ambas locaciones y mediante la plataforma digital Joinnus, que además permite el acceso a otras promociones exclusivas.

Como parte de las actividades especiales, los menores que aprovechen este beneficio tendrán la oportunidad de participar en “Noche en el Zoo”, una experiencia única programada para el 28 de marzo en la sede de San Miguel, de 6 a 9 p.m.

Los menores podrán disfrutar de una gran experiencia - Créditos: Andina.

Esta jornada nocturna permitirá al público explorar la zona selva, conocer de cerca especies de hábitos crepusculares y nocturnos —como pacaranas, otorongos, musmuquis, pequeños monos y serpientes— y sumergirse en la atmósfera de las comunidades amazónicas a través de actividades interactivas.

Durante la velada, los visitantes podrán recorrer sitios arqueológicos, navegar por la Laguna Recreativa y descubrir los tesoros del museo Kalinowski, que abre sus puertas para mostrar la historia natural desde una perspectiva distinta: la noche.

La jornada nocturna ofrece la posibilidad de explorar la zona selva, observar animales de hábitos nocturnos y vivir experiencias que recrean la vida en comunidades amazónicas - Créditos: Andina.

Además, el programa incluye una feria ambiental que promueve la conciencia ecológica y la participación en la Hora del Planeta, evento internacional dedicado a la preservación del medio ambiente.

La celebración contempla presentaciones de danzas tradicionales, que aportan colorido y tradición a la experiencia, y obsequios especiales para los asistentes. Cada participante recibirá una suculenta, cortesía del Jardín Botánico, como recuerdo de su visita y símbolo del compromiso del parque con la educación ambiental.

¿Cuál es el precio de las entradas al Parque de Las Leyendas?

Las entradas al Parque de Las Leyendas para el periodo 2026 tendrán los siguientes precios:

Entrada general: S/20.00

Niños (de 3 a 12 años): S/10.00

Adultos mayores (de 60 años a más): S/4.00

Las personas con discapacidad cuentan con ingreso gratuito al Parque de las Leyendas, junto a un acompañante, al presentar el carné oficial del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis). Este beneficio está disponible durante todo el año, sin limitaciones de días u horarios.