Búnker en SMP: hallan armas, drogas y explosivos en fiesta clandestina e intervienen a más de 30 extranjeros

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a más de 30 personas en una intervención nocturna a un búnker ubicado en el distrito de San Martín de Porres (SMP), donde se celebraba una fiesta clandestina. El operativo, realizado en un inmueble de dos pisos en la avenida Las Torres, en la urbanización Los Nogales de San Diego, permitió identificar a ciudadanos de diversas nacionalidades, entre ellos dos extranjeros con antecedentes, según informó TV Perú.

Armas, drogas y personas con requisitorias

De acuerdo con la información policial, los agentes de la PNP encontraron armas de fuego, explosivos y drogas durante el registro en el local y en los vehículos estacionados frente al predio.

El general Francisco Vargas Andonaire, jefe de la Región Policial Lima Centro, declaró que se han encontrado diversos armamentos, pero se tendrá que investigar a quiénes pertenecen.

“Entró primero SUAT, retuvo el control del ambiente, se redujo a las personas y, consecuentemente, al ser registro, lo primero que hacen es arrojar y despojarse de toda responsabilidad, tanto de droga, que se ha encontrado [...] se encontraron también explosivos”, manifestó a los medios de comunicación.

El mismo medio detalló que, entre los 35 intervenidos, los efectivos detectaron a una persona con requisitoria vigente por tráfico ilícito de drogas. Las autoridades no descartan que algunos de los participantes tengan vínculos con otros delitos, por lo que se ha solicitado la intervención de unidades especializadas para profundizar en las investigaciones.

La Policía Nacional realizó una incursión en un inmueble donde se celebraba una reunión ilegal, encontrando explosivos y requiriendo la intervención de unidades especializadas para investigar posibles delitos vinculados

El jefe policial explicó que el operativo se produjo tras sospechas sobre la realización de actividades ilícitas en el lugar. Sin embargo, aparentaba ser una fiesta.

“Un búnker donde al parecer se estaba realizando una fiesta, al parecer clandestina, porque hemos encontrado armamento, explosivos y personas con requisitorias. Ya estamos llamando a la unidad especializada para que profundice las investigaciones”, indicó.

Los detenidos, entre los que figuran ciudadanos extranjeros con antecedentes policiales, fueron trasladados a la dependencia policial para continuar con las diligencias.

PNP desarticula banda criminal

La Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló ocho bandas criminales y detuvo a 107 personas durante una serie de operativos desplegados este martes en varios distritos de Lima, como parte del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y el estado de emergencia vigente, según informó el Ministerio del Interior (Mininter). Entre los detenidos, 28 personas registraban requisitoria vigente y fueron puestas a disposición de las autoridades.

Durante la presentación de los resultados en la comisaría de Ciudad y Campo, ubicada en el distrito del Rímac, el jefe de la Región Policial Lima, general Francisco Vargas, destacó la movilización de unidades especializadas para combatir la delincuencia y fortalecer la seguridad en la capital, informó el Mininter. Según datos oficiales, los agentes incautaron tres armas de fuego, 20 municiones y cuatro artefactos explosivos que, según las investigaciones preliminares, habrían sido destinados a actos extorsivos.

Una de las intervenciones más relevantes fue la desarticulación de la banda denominada “Los Injertos de la W”, que operaba en San Juan de Miraflores. En ese operativo, la policía capturó a Víctor Ramos, con antecedentes por robo agravado, y a José Chunga, quien presentaba requisitoria por tráfico ilícito de drogas.