Perú

Búnker en SMP: hallan armas, drogas y explosivos en fiesta clandestina e intervienen a más de 30 extranjeros

Un operativo nocturno en una vivienda de dos pisos en la avenida Las Torres resultó en la detención de decenas de personas. Asimismo, la PNP detuvo a dos personas que contaban con requisitoria

Guardar

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a más de 30 personas en una intervención nocturna a un búnker ubicado en el distrito de San Martín de Porres (SMP), donde se celebraba una fiesta clandestina. El operativo, realizado en un inmueble de dos pisos en la avenida Las Torres, en la urbanización Los Nogales de San Diego, permitió identificar a ciudadanos de diversas nacionalidades, entre ellos dos extranjeros con antecedentes, según informó TV Perú.

Búnker en SMP: más de
Búnker en SMP: más de 30 intervenidos en fiesta clandestina y dos extranjeros con antecedentes | TV PERÚ

Armas, drogas y personas con requisitorias

De acuerdo con la información policial, los agentes de la PNP encontraron armas de fuego, explosivos y drogas durante el registro en el local y en los vehículos estacionados frente al predio.

El general Francisco Vargas Andonaire, jefe de la Región Policial Lima Centro, declaró que se han encontrado diversos armamentos, pero se tendrá que investigar a quiénes pertenecen.

“Entró primero SUAT, retuvo el control del ambiente, se redujo a las personas y, consecuentemente, al ser registro, lo primero que hacen es arrojar y despojarse de toda responsabilidad, tanto de droga, que se ha encontrado [...] se encontraron también explosivos”, manifestó a los medios de comunicación.

El mismo medio detalló que, entre los 35 intervenidos, los efectivos detectaron a una persona con requisitoria vigente por tráfico ilícito de drogas. Las autoridades no descartan que algunos de los participantes tengan vínculos con otros delitos, por lo que se ha solicitado la intervención de unidades especializadas para profundizar en las investigaciones.

La Policía Nacional realizó una
La Policía Nacional realizó una incursión en un inmueble donde se celebraba una reunión ilegal, encontrando explosivos y requiriendo la intervención de unidades especializadas para investigar posibles delitos vinculados| TV Perú

El jefe policial explicó que el operativo se produjo tras sospechas sobre la realización de actividades ilícitas en el lugar. Sin embargo, aparentaba ser una fiesta.

“Un búnker donde al parecer se estaba realizando una fiesta, al parecer clandestina, porque hemos encontrado armamento, explosivos y personas con requisitorias. Ya estamos llamando a la unidad especializada para que profundice las investigaciones”, indicó.

Los detenidos, entre los que figuran ciudadanos extranjeros con antecedentes policiales, fueron trasladados a la dependencia policial para continuar con las diligencias.

PNP desarticula banda criminal

La Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló ocho bandas criminales y detuvo a 107 personas durante una serie de operativos desplegados este martes en varios distritos de Lima, como parte del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y el estado de emergencia vigente, según informó el Ministerio del Interior (Mininter). Entre los detenidos, 28 personas registraban requisitoria vigente y fueron puestas a disposición de las autoridades.

Durante la presentación de los resultados en la comisaría de Ciudad y Campo, ubicada en el distrito del Rímac, el jefe de la Región Policial Limageneral Francisco Vargas, destacó la movilización de unidades especializadas para combatir la delincuencia y fortalecer la seguridad en la capital, informó el Mininter. Según datos oficiales, los agentes incautaron tres armas de fuego, 20 municiones y cuatro artefactos explosivos que, según las investigaciones preliminares, habrían sido destinados a actos extorsivos.

Una de las intervenciones más relevantes fue la desarticulación de la banda denominada “Los Injertos de la W”, que operaba en San Juan de Miraflores. En ese operativo, la policía capturó a Víctor Ramos, con antecedentes por robo agravado, y a José Chunga, quien presentaba requisitoria por tráfico ilícito de drogas.

Temas Relacionados

San Martín de Porresperu-noticiasBúnkerCrimen organizadoPolicía Nacional del Perú

Más Noticias

Presidente Balcázar anuncia que el suministro de GNV estará disponible en grifos a partir del sábado 14 de marzo

El mandatario afirmó que para el domingo 15 de marzo se espera el establecimiento total del servicio de abastecimiento de gas natural

Presidente Balcázar anuncia que el

Corte de agua para este 12 de marzo: conoce cuáles son las zonas afectadas

La medida busca ejecutar labores especializadas y, por eso, Sedapal recomendó almacenar agua con anticipación

Corte de agua para este

Suheyn Cipriani responde a denuncias sobre su labor en el Congreso: “Mis visitas no estuvieron relacionadas con temas negativos”

La modelo e influencer publicó un comunicado en el que rechaza las versiones sobre supuestas irregularidades en su contratación

Suheyn Cipriani responde a denuncias

César Acuña niega vínculos con renuncia del ministro de Salud: “No tengo nada que ver”

El candidato de Alianza Para el Progreso también negó tener conocimiento de que familiares de su nuera, la modelo Brunella Horna, tenían contratos con EsSalud

César Acuña niega vínculos con

José María Balcázar recibe a Tomás Aladino Gálvez en medio de crisis presupuestal: Fiscalía necesita S/ 677 millones

Tal como adelantó Infobae Perú, en este encuentro se abordó la crisis financiera que atraviesa la institución

José María Balcázar recibe a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

César Acuña niega vínculos con

César Acuña niega vínculos con renuncia del ministro de Salud: “No tengo nada que ver”

José María Balcázar recibe a Tomás Aladino Gálvez en medio de crisis presupuestal: Fiscalía necesita S/ 677 millones

“¿Cómo que César Acuña no ha estado gobernando? APP es el comando de aniquilamiento de la salud”, asegura Javier Velásquez Quesquén

TC evalúa hoy anular prisión preventiva de Vladimir Cerrón: Decisión ya estaría tomada

Ernesto Álvarez describe al gabinete de Denisse Miralles como “más débil que el de él”, pero pide dar el voto de confianza

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina muestra las ganancias

Magaly Medina muestra las ganancias de su canal de YouTube: “Así vamos en el podcast”

Dónde están velando los restos de Alfredo Bryce Echenique y dónde será enterrado

Alessia Rovegno se pronuncia tras la llegada del primer hijo de Hugo García e Isabella Ladera: “Un hijo es una bendición”

Joaquín Sabina despide a Alfredo Bryce Echenique con emotivos poemas inéditos tras su muerte: “Multiplica la ausencia del amigo”

Mario Hart desmiente a Alejandra Baigorria sobre supuesto romance con Diana Sánchez en Combate: “Es una persona que quiero”

DEPORTES

Cecilia Tait apuntó contra directivas

Cecilia Tait apuntó contra directivas de clubes de Liga Peruana de Vóley por no priorizar a la selección: “Se olvidan que fueron seleccionadas”

Juan Reynoso se pronunció por polémico gesto tras derrota de Melgar ante Alianza Lima: “Matute es mi casa”

La sorpresiva revelación sobre el futuro de Paolo Guerrero si sale campeón con Alianza Lima: “Lo está pensando seriamente”

Guillermo Viscarra se aparta de Alianza Lima: recibe el llamado de Bolivia para disputar el repechaje del Mundial 2026

Cecilia Tait criticó a voleibolistas por su estado físico y no querer jugar por Perú: “No ganaron nada. No pueden tener 80 kilos”