¿De qué vive Rubén Villar? Investigación revela propiedades, empresa y deudas de la pareja de Marisel Linares

El dominical Panorama expuso el historial migratorio, los negocios y una polémica operación inmobiliaria vinculada al padre del joven que atropelló a Lizeth Marzano. Panamericana TV/ Panorama.

El caso que conmocionó al país tras el atropello de la deportista Lizeth Marzano continúa revelando nuevos elementos alrededor del entorno familiar del principal implicado. Luego de que el Poder Judicial dictara nueve meses de prisión preventiva contra Adrián Villar, el dominical Panorama emitió un reportaje en el que investigó la actividad económica y los negocios de su padre, Rubén Villar, actual pareja de la periodista Marisel Linares.

El informe periodístico buscó responder una pregunta que comenzó a surgir en medio de la polémica: ¿de qué vive actualmente Rubén Villar?. Según el reportaje televisivo, Villar fue durante años excamarógrafo de televisión, una ocupación conocida dentro del medio; sin embargo, en la actualidad muchos desconocen cuál es su actividad económica principal.

El dominical explicó que, pese a no tener un perfil empresarial muy visible, el padre del joven investigado registra diversos viajes en su récord migratorio, lo que llamó la atención de los investigadores periodísticos. Este detalle generó interrogantes sobre la procedencia de sus ingresos y su situación económica real.

Rubén Villar, padre de Adrián Villar: investigación revela su empresa, viajes y un departamento en Miraflores. Captura TV - ATV/ Magaly TV La Firme.

Uno de los puntos centrales del reportaje fue la revisión de propiedades vinculadas a Rubén Villar, en especial un departamento ubicado en una zona turística del distrito de Miraflores. Según el informe de Panorama, el inmueble inicialmente pertenecía a una pareja de adultos mayores, quienes figuraban como propietarios originales.

La investigación reveló que en 2015 el inmueble cambió de manos. De acuerdo con la partida registral, la propiedad fue transferida en ese año a un empleado de seguridad por un monto de 120 mil soles. Posteriormente, el nuevo propietario realizó un anticipo de legítima a favor de su hija, un procedimiento legal que permite adelantar parte de la herencia.

Sin embargo, lo que llamó la atención de los periodistas fue la operación que ocurrió después. Según el reportaje, Rubén Villar adquirió posteriormente el departamento por un monto de 50 mil soles, una cifra considerablemente menor al valor de transferencia previo registrado en documentos oficiales.

La investigación también señaló que, un año después, en 2016, el padre de Adrián Villar realizó una nueva operación con el inmueble. De acuerdo con los registros citados por el dominical, el departamento fue donado a una empresa inmobiliaria llamada “Masterhome Grupo Inmobiliaria”.

Rubén Villar, padre de Adrián Villar: investigación revela su empresa, viajes y un departamento en Miraflores. Captura TV - ATV/ Magaly TV La Firme.

Esta compañía aparece dirigida por Marco Antonio Ávalos, quien fue detenido en noviembre de 2025 por presuntos delitos de estafa y falsedad ideológica. Según informó la policía en ese momento, el empresario fue presentado públicamente como presunto estafador, lo que añadió mayor polémica al contexto de la operación inmobiliaria mencionada en el reportaje.

De acuerdo con fuentes consultadas por Panorama, Rubén Villar habría formado parte de un engranaje dedicado a identificar propiedades, como el caso del departamento en Miraflores. En ese entorno, indicaron las fuentes citadas por el dominical, Villar sería conocido con el apodo de “El Pituco”.

Aunque el reportaje no afirma una responsabilidad directa en delitos, el dominical expuso estos elementos como parte de una red de operaciones inmobiliarias que ahora está siendo observada con mayor atención tras el caso que involucra a su hijo.

La investigación también revisó la situación empresarial del padre de Adrián Villar. Según el informe, Rubén Villar registra una sola empresa a su nombre, denominada Inversiones R Froletz S.A.C.

Rubén Villar, padre de Adrián Villar: investigación revela su empresa, viajes y un departamento en Miraflores. Captura TV - ATV/ Magaly TV La Firme.

Esta compañía fue constituida el 1 de agosto de 2014, y de acuerdo con la información disponible, tenía un objeto social amplio que le permitía dedicarse a diversos rubros y actividades comerciales. Sin embargo, la empresa fue dada de baja el 31 de octubre de 2024, por lo que actualmente no se encuentra operativa.

Otro aspecto que llamó la atención durante la investigación fue el historial crediticio del excamarógrafo. El reportaje indicó que la situación financiera de Rubén Villar figura en rojo, lo que significa que registra alertas en el sistema financiero.

Además, según los datos citados por Panorama, Villar no posee tarjetas de crédito vigentes y aparece en alerta en Infocorp, uno de los principales sistemas de información crediticia del país.

Estos elementos generan nuevas interrogantes sobre la situación económica del entorno familiar de Adrián Villar, justo en medio del proceso judicial que enfrenta el joven.

El caso del atropello de Lizeth Marzano provocó una fuerte reacción pública debido a la gravedad del hecho y a las circunstancias en las que ocurrió. Tras las investigaciones preliminares, el Poder Judicial determinó que existían suficientes elementos para dictar nueve meses de prisión preventiva contra Adrián Villar, mientras continúan las diligencias del proceso penal.

Rubén Villar, padre de Adrián Villar: investigación revela su empresa, viajes y un departamento en Miraflores. Captura TV - ATV/ Magaly TV La Firme.

Desde entonces, la atención mediática no solo se ha centrado en el acusado, sino también en su entorno familiar y social, lo que llevó a diferentes medios a revisar antecedentes y actividades de las personas cercanas al joven.

En ese contexto, el reportaje de Panorama buscó reconstruir parte del historial económico y empresarial de Rubén Villar, quien además mantiene una relación con la periodista Marisel Linares, figura conocida en el ámbito televisivo.

La exposición de estos datos ha generado un nuevo capítulo en la cobertura mediática del caso, alimentando el debate público sobre las redes de relaciones, negocios y patrimonio que rodean a los protagonistas de uno de los hechos más comentados en los últimos días.

Mientras tanto, el proceso judicial contra Adrián Villar continúa en marcha. Durante los próximos meses se realizarán nuevas diligencias y evaluaciones que permitirán determinar las responsabilidades penales correspondientes por el atropello de la deportista Lizeth Marzano, un caso que sigue generando atención nacional.

Rubén Villar, padre de Adrián Villar: investigación revela su empresa, viajes y un departamento en Miraflores. Captura TV - ATV/ Magaly TV La Firme.